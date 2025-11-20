Как дополнительно защитят права работников, заключивших не трудовой договор, а ГПХ

Сотрудник соблюдает рабочий режим и получает регулярную зарплату, но при этом с ним заключен не трудовой договор, а ГПХ. В каких случаях работодателя обяжут перезаключить договор, а работник получит шанс компенсировать потери: все неоплаченные больничные и отпуска, рассказывает Zakon.kz.

Мажилис одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования трудового законодательства". Наверное, самым резонансным был пункт о т.н. "запрете ГПХ при наличии трудовых отношений".

Zakon.kz накануне публиковал статью, посвященную этой теме. Не станем повторяться, напомним лишь, что в самом тексте документа на данный момент нет речи о том, что запрет будет распространяться на все случаи отношений работников и работодателей.

Во-первых, жесткий контроль установят в отношении определенных, уязвимых категорий – при наличии беременности, детей в возрасте до трех лет, несовершеннолетия, инвалидности (дополнение в пункт 2 статьи 25 Трудового кодекса).

Во-вторых, если есть взаимное желание сторон заключить именно договор ГПХ, а не трудовой, затруднительно этому воспрепятствовать. Ведь сами стороны не расскажут об этом. Разве что потом они рассорятся, и работник захочет доказать, что на самом деле имели место трудовые отношения – и компенсировать потери: неоплаченные за все годы работы больничные (пособия по временной нетрудоспособности) и разного рода оплачиваемые отпуска, включая те, что даются в связи с беременностью и рождением ребенка.

Однако решать будет суд, руководствуясь помимо ТК нормативным постановлением ВС РК "О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров" (пункты 6 и 7), поскольку вопросы эти требуют доказательств и доказывания.

Тем не менее, разработчики намерены ограничить работодателей в возможности заключать вместо трудовых договоров ГПХ, даже если работник не против. Но при наличии признаков трудовой деятельности: когда работник лично выполняет работу (трудовую функцию) по определенной квалификации, специальности, профессии или должности, с подчинением трудовому распорядку, а работодатель выплачивает ему заработную плату за труд (согласно статье 27 ТК).

Как видим, сами признаки уже сформулированы в законодательстве. Но, как выяснялось в ходе пленарного заседания Мажилиса, недостаточно. Кроме того, сейчас не проработан механизм, как ограничение конкретно осуществить на практике. Вот этому, помимо всего прочего, и будет посвящена дальнейшая работа депутатов.

Что же именно надо сделать? Работодателей хотят обязать перезаключать договор с работником (трудовой вместо ГПХ), если государственные инспекторы труда увидят признаки трудовой деятельности в договорах, которые они могут мониторить в единой электронной базе.

Как они увидят? Как известно, с 2020 года в Казахстане появилась Единая система учета трудовых договоров, но теперь, по озвученной на пленарном заседании Министерством труда и соцзащиты информации, технически реализована возможность, чтобы работодатели подгружали в базу договоры ГПХ.

Вот инспекторы и будут их оценивать. Имеются вышеназванные признаки – последует предписание работодателю. Юридически это будет требование заключить трудовой договор в надлежащей форме, соблюдая многочисленные условия и подробный порядок, указанные в статьях 28-36 ТК. Тогда как требования к гражданскому договору несравненно менее формализованы.

В принципе, и действующее законодательство позволяет осуществлять подобную проверку. Но поправка (новый пп. 10) в статью 194 ТК) в том, что у инспекторов появится прямая обязанность "информировать уполномоченный государственный орган по труду и другие государственные органы о фактах нарушения законодательства РК в пределах своей компетенции".

И механизм заработает.

Хотя имеется опасение, что этих мер недостаточно. В частности, маловато признанных законодательством специфических признаков трудовой деятельности. Можно ведь не прописывать в соглашении пункт о зарплате (и тогда это не трудовой договор, а ГПХ), но при этом сумма оплаты за работу по договору подряда выплачивается одна и та же ежемесячно на протяжении нескольких лет.

Однако законодательных инструментов, чтобы признать такие регулярные выплаты именно зарплатой, нет. Добавить их и предлагают депутаты.

Другой момент, какие будут последствия того, что договор ГПХ заключен неправомерно. Достаточно ли для исправления несправедливости только перезаключения контракта? А как же недополученные деньги за больничные, скажем за три года работы? А накопившиеся многие недели оплачиваемого отпуска?

Исходя их тех норм, которые предложены сейчас, эти вопросы должны оговаривать сами стороны – при перезаключении трудового договора. Ну, или отстаивать свою позицию в суде. А в чем тогда реальная социальная защита прав работников?

Потому, собственно, на пленарном заседании и прозвучали слова, что нужны дополнительные поправки. Ведь закону предстоит ещё второе чтение.