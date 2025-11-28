#АЭС в Казахстане
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 17:01 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правительство разрешило применение специального налогового режима для самозанятых по 40 видам деятельности с 1 января 2026 года.
  • Уполномоченные госорганы будут обосновывать предоставление и продление налоговых льгот в курируемых отраслях.
  • МВД утвердило Правила регистрации иммигрантов в Казахстане.
  • Утверждены поправочные коэффициенты для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 2026 год.
  • Сведения по учету и регистрации транспортных средств будут передавать в КГД.
  • В Казахстане ужесточили требования к госрегистрации юридических лиц: требуются личное присутствие учредителя и проверка достоверности адреса местонахождения.
  • Министерство промышленности изменило нормы для расчета размеров жилищной помощи.
  • Уточнен порядок распределения жилья из государственного жилищного фонда.
  • Скорректирован Национальный план обеспечения готовности и действий к ликвидации разливов нефти на море и в предохранительной зоне РК.
  • В Казахстане изменили требования к вырубке деревьев.
  • Минздрав актуализировал порядок заключения договоров страхования профессиональной ответственности медицинских работников.
  • Изменились правила включения в региональную квоту, а также добровольного переселения кандасов для повышения мобильности рабочей силы.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
