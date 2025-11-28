Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правительство разрешило применение специального налогового режима для самозанятых по 40 видам деятельности с 1 января 2026 года.
- Уполномоченные госорганы будут обосновывать предоставление и продление налоговых льгот в курируемых отраслях.
- МВД утвердило Правила регистрации иммигрантов в Казахстане.
- Утверждены поправочные коэффициенты для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 2026 год.
- Сведения по учету и регистрации транспортных средств будут передавать в КГД.
- В Казахстане ужесточили требования к госрегистрации юридических лиц: требуются личное присутствие учредителя и проверка достоверности адреса местонахождения.
- Министерство промышленности изменило нормы для расчета размеров жилищной помощи.
- Уточнен порядок распределения жилья из государственного жилищного фонда.
- Скорректирован Национальный план обеспечения готовности и действий к ликвидации разливов нефти на море и в предохранительной зоне РК.
- В Казахстане изменили требования к вырубке деревьев.
- Минздрав актуализировал порядок заключения договоров страхования профессиональной ответственности медицинских работников.
- Изменились правила включения в региональную квоту, а также добровольного переселения кандасов для повышения мобильности рабочей силы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript