Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Правительство разрешило применение специального налогового режима для самозанятых по 40 видам деятельности с 1 января 2026 года.

Уполномоченные госорганы будут обосновывать предоставление и продление налоговых льгот в курируемых отраслях.

МВД утвердило Правила регистрации иммигрантов в Казахстане.

Утверждены поправочные коэффициенты для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 2026 год.

Сведения по учету и регистрации транспортных средств будут передавать в КГД.

В Казахстане ужесточили требования к госрегистрации юридических лиц: требуются личное присутствие учредителя и проверка достоверности адреса местонахождения.

Министерство промышленности изменило нормы для расчета размеров жилищной помощи.

Уточнен порядок распределения жилья из государственного жилищного фонда.

Скорректирован Национальный план обеспечения готовности и действий к ликвидации разливов нефти на море и в предохранительной зоне РК.

В Казахстане изменили требования к вырубке деревьев.

Минздрав актуализировал порядок заключения договоров страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

Изменились правила включения в региональную квоту, а также добровольного переселения кандасов для повышения мобильности рабочей силы.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: