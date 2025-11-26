Предоставление налоговых льгот курируемым отраслям: утверждены правила
Так, говорится, что уполномоченные государственные органы, а также структурные подразделения уполномоченного органа направляют в уполномоченный орган обоснования необходимости предоставления (продления) налоговой льготы по курируемым отраслям или вопросам.
В случаях, когда инициатором налоговой льготы выступает структурное подразделение уполномоченного органа, обоснование оформляется и рассматривается в соответствии с данными правилами.
Обоснования необходимости предоставления (продления) налоговой льготы включают в себя следующую информацию:
- описание текущего состояния отрасли, а также цели и ожидаемый эффект от предлагаемой налоговой льготы;
- сроки достижения заявленных целей;
- международный опыт применения аналогичных мер поддержки;
- срок предоставления налоговой льготы (временные или постоянные налоговые льготы);
- анализ существующих мер государственной поддержки, налоговых льгот для курируемой отрасли, рисков негативного влияния на конкуренцию;
- сведения о категории и количестве налогоплательщиков, сроке действия, отрасли, для развития которой предлагается льгота, регионе применения льготы.
Основными критериями при подготовке и рассмотрении представленных обоснований являются:
- размер налоговых расходов, приоритетность или показатели развития отрасли;
- соответствие заявленных целей проводимой социально-экономической политике государства;
- востребованность налоговой льготы (соотношение численности налогоплательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, с общей численностью налогоплательщиков).
Уполномоченные государственные органы, а также структурные подразделения уполномоченного органа при обращении в уполномоченный орган представляют заключение на предмет соответствия законодательству РК в области защиты конкуренции, выданное антимонопольным органом, и заключение, выданное центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.
Уполномоченный орган рассматривает обоснования необходимости предоставления (продления) налоговой льготы в течение 20 рабочих дней с момента поступления обоснования необходимости предоставления (продления) налоговой льготы.
В случае представления государственным органом, а также структурным подразделением неполной информации, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с момента регистрации информации представляет уведомление о необходимости доработки информации и направляет уполномоченному государственному органу на доработку.
Доработка включает представление необходимой информации и осуществляется уполномоченным государственным органом в течение 20 рабочих дней.
По итогам рассмотрения обоснования о необходимости предоставления налоговой льготы по курируемым отраслям или вопросам уполномоченный орган на основе полученной информации уведомляет уполномоченный государственный орган о целесообразности/нецелесообразности предоставления налоговой льготы.
Указывается, что когда предоставление налоговой льготы необходимо для реализации мер, направленных на обеспечение национальной безопасности, решение задач стратегического характера, связанных с устранением последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабилизацию социально-экономической ситуации, решение о предоставлении налоговой льготы принимается правительством республики.
Уполномоченный орган совместно с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета инициирует предложения по предоставлению или отказу в налоговой льготе, продлению или отмене налоговой льготы, сроку предоставления налоговой льготы.
Также утверждены Критерии достижения социально-экономических целей применения налоговых льгот.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.