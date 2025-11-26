Предоставление налоговых льгот курируемым отраслям: утверждены правила

Постановлением правительства от 21 ноября 2025 года утверждены Правила направления уполномоченными государственными органами в уполномоченный орган в области налоговой политики обоснования необходимости предоставления (продления) налоговой льготы по курируемым отраслям, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что уполномоченные государственные органы, а также структурные подразделения уполномоченного органа направляют в уполномоченный орган обоснования необходимости предоставления (продления) налоговой льготы по курируемым отраслям или вопросам.

В случаях, когда инициатором налоговой льготы выступает структурное подразделение уполномоченного органа, обоснование оформляется и рассматривается в соответствии с данными правилами.

Обоснования необходимости предоставления (продления) налоговой льготы включают в себя следующую информацию:

описание текущего состояния отрасли, а также цели и ожидаемый эффект от предлагаемой налоговой льготы;

сроки достижения заявленных целей;

международный опыт применения аналогичных мер поддержки;

срок предоставления налоговой льготы (временные или постоянные налоговые льготы);

анализ существующих мер государственной поддержки, налоговых льгот для курируемой отрасли, рисков негативного влияния на конкуренцию;

сведения о категории и количестве налогоплательщиков, сроке действия, отрасли, для развития которой предлагается льгота, регионе применения льготы.

Основными критериями при подготовке и рассмотрении представленных обоснований являются:

размер налоговых расходов, приоритетность или показатели развития отрасли;

соответствие заявленных целей проводимой социально-экономической политике государства;

востребованность налоговой льготы (соотношение численности налогоплательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, с общей численностью налогоплательщиков).

Уполномоченные государственные органы, а также структурные подразделения уполномоченного органа при обращении в уполномоченный орган представляют заключение на предмет соответствия законодательству РК в области защиты конкуренции, выданное антимонопольным органом, и заключение, выданное центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Уполномоченный орган рассматривает обоснования необходимости предоставления (продления) налоговой льготы в течение 20 рабочих дней с момента поступления обоснования необходимости предоставления (продления) налоговой льготы.

В случае представления государственным органом, а также структурным подразделением неполной информации, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с момента регистрации информации представляет уведомление о необходимости доработки информации и направляет уполномоченному государственному органу на доработку.

Доработка включает представление необходимой информации и осуществляется уполномоченным государственным органом в течение 20 рабочих дней.

По итогам рассмотрения обоснования о необходимости предоставления налоговой льготы по курируемым отраслям или вопросам уполномоченный орган на основе полученной информации уведомляет уполномоченный государственный орган о целесообразности/нецелесообразности предоставления налоговой льготы.

Указывается, что когда предоставление налоговой льготы необходимо для реализации мер, направленных на обеспечение национальной безопасности, решение задач стратегического характера, связанных с устранением последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабилизацию социально-экономической ситуации, решение о предоставлении налоговой льготы принимается правительством республики.

Уполномоченный орган совместно с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета инициирует предложения по предоставлению или отказу в налоговой льготе, продлению или отмене налоговой льготы, сроку предоставления налоговой льготы.

Также утверждены Критерии достижения социально-экономических целей применения налоговых льгот.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.