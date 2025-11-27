#АЭС в Казахстане
Право

Переселение кандасов и получение карты "Ата жолы": подготовлены изменения

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 09:23 Фото: МИД РК
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в некоторые приказы, касающиеся кандасов, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предусматривает корректировку норм в следующих направлениях:

  • уточнение порядка проверки заявителей на наличие компрометирующих сведений при получении статуса кандаса;
  • внесение изменений в правила проживания кандасов в центрах адаптации;
  • актуализация пункта касательно регистрации населения;
  • оптимизация работы комиссии по приему кандасов;
  • уточнение порядка включения в региональную квоту;
  • корректировка норм по добровольному переселению;
  • изменение порядка определения принадлежности к казахской национальности в части способов подачи заявления;
  • уточнение порядка предоставления карты "Ата жолы", включая подачу заявления и уведомления.

Как поясняется, целью принятия указанного проекта является актуализация норм в соответствии с действующим законодательством и приведение отдельных норм приказов в соответствие требованиям юридической техники.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 декабря.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В региональную квоту приема кандасов будут включать вдов кандасов и общих детей
14:50, 02 августа 2024
В региональную квоту приема кандасов будут включать вдов кандасов и общих детей
В Казахстане присваивать статус кандаса будут по-новому
14:54, 17 мая 2024
В Казахстане присваивать статус кандаса будут по-новому
В Казахстане изменят правила переселения внутренних мигрантов и кандасов
14:38, 21 октября 2024
В Казахстане изменят правила переселения внутренних мигрантов и кандасов
