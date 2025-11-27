Переселение кандасов и получение карты "Ата жолы": подготовлены изменения
Фото: МИД РК
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в некоторые приказы, касающиеся кандасов, сообщает Zakon.kz.
В частности, проект предусматривает корректировку норм в следующих направлениях:
- уточнение порядка проверки заявителей на наличие компрометирующих сведений при получении статуса кандаса;
- внесение изменений в правила проживания кандасов в центрах адаптации;
- актуализация пункта касательно регистрации населения;
- оптимизация работы комиссии по приему кандасов;
- уточнение порядка включения в региональную квоту;
- корректировка норм по добровольному переселению;
- изменение порядка определения принадлежности к казахской национальности в части способов подачи заявления;
- уточнение порядка предоставления карты "Ата жолы", включая подачу заявления и уведомления.
Как поясняется, целью принятия указанного проекта является актуализация норм в соответствии с действующим законодательством и приведение отдельных норм приказов в соответствие требованиям юридической техники.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 декабря.
