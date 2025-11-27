Изменились правила распределения жилья для казахстанцев и кандасов

Министр промышленности и строительства приказом от 21 ноября 2025 года внес изменения и дополнения в Правила реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что распределение жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, осуществляется Отбасы банком.

Жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, построенное или приобретенное за счет государственного бюджета, распределяется в соответствии с их целевым назначением, определенным бюджетным законодательством республики.

Также уточняется, что граждане РК, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище, посредством ЭЦП подписывают заявление о согласии получения распределяемого жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного в частном жилищном фонде в личном кабинете на интернет-ресурсе Отбасы банка.

При отсутствии согласия в течение пяти рабочих дней жилище из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, распределяется следующим гражданам РК, кандасам состоящим на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем".

При отказе от распределяемого жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного в частном жилищном фонде, казахстанцы и кандасы, состоящие на учете, нуждающихся, посредством ЭЦП в течение пяти рабочих дней подписывают заявление об отказе в личном кабинете на интернет-ресурсе Отбасы банка.

Вместе с тем правила дополнены новыми пунктами, в которых говорится, что казахстанцы, кандасы в течение двух рабочих дней со дня подписания заявления о согласии получения распределяемого жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного в частном жилищном фонде, в личном кабинете электронной базы "Центр обеспечения жилищем" по адресу: orken.otbasybank.kz заключают договор найма жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного в частном жилищном фонде, с местным исполнительным органом на основании решения о предоставлении жилища.

После подписания договора найма совершеннолетние члены семьи (при наличии) подписывают договор найма в электронной базе посредством ЭЦП в течение двух рабочих дней.

Местный исполнительный орган после подписания договора найма гражданами РК, кандасами и их совершеннолетними членами семьи в течение двух рабочих дней проверяет достоверность заполненных данных (сведений), содержащихся в договоре найма, и подписывает либо отказывает в подписании его посредством ЭЦП.

Указывается, что местный исполнительный орган отказывает гражданам РК и кандасам в случае заполнения недостоверных данных в договоре найма.

Также дополнено, что для внесения изменения в договор найма в личном кабинете Электронной базы подается заявление на изменение договора найма, с приложением документов, подтверждающих основание для внесения изменения в договор найма.

Совершеннолетние члены семьи казахстанцев и кандасов в Электронной базе посредством ЭЦП согласовывают заявление на изменение договора найма в течение двух рабочих дней.

В свою очередь местный исполнительный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления на изменение договора найма рассматривает представленные документы, подтверждающие основание для внесения изменения в договор найма.

По итогам рассмотрения заявления на изменение договора найма и документов, подтверждающих цель внесения изменения в договор найма, местный исполнительный орган принимает одно из следующих решений:

направляет в личный кабинет заявителю подписанное дополнительное соглашение к договору найма;

выносит мотивированный отказ.

Указывается, что местный исполнительный орган отказывает в заключении дополнительного соглашения к договору найма в случае заполнения гражданами РК, кандасами недостоверных данных либо отсутствия документов, подтверждающих основание для внесения изменения в договор найма.

Приказ вводится в действие с 7 декабря 2025 года.