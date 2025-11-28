Ставки платы для операторов связи на 2026 год переутвердило правительство

Правительство приняло постановление от 25 ноября 2025 года "Об утверждении ставок платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи", сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2026 года ставки платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи сохранены в размере 1,3992% от доходов плательщиков платы.

Плательщиками платы являются операторы междугородной и (или) международной телефонной связи, а также операторы сотовой связи, получившие право на предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи.

Также в документе говорится, что налоговым периодом для ежегодного исчисления платы является календарный год с 1 января по 31 декабря.

Постановление вводится в действие c 1 января 2026 года.

При этом утрачивает силу постановление правительства РК от 9 ноября 2018 года.