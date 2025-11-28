#АЭС в Казахстане
Право

Ставки платы для операторов связи на 2026 год переутвердило правительство

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 09:08 Фото: pexels
Правительство приняло постановление от 25 ноября 2025 года "Об утверждении ставок платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи", сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2026 года ставки платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи сохранены в размере 1,3992% от доходов плательщиков платы.

Плательщиками платы являются операторы междугородной и (или) международной телефонной связи, а также операторы сотовой связи, получившие право на предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи.

Также в документе говорится, что налоговым периодом для ежегодного исчисления платы является календарный год с 1 января по 31 декабря.

Постановление вводится в действие c 1 января 2026 года.

При этом утрачивает силу постановление правительства РК от 9 ноября 2018 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
