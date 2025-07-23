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Политика

Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медиков

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 10:00 Фото: akorda.kz
Сегодня, 23 июля 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с важным заявлением касательно ужесточения наказания за нападение на медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

Советник – пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай в своем Telegram-канале уточнил, что глава государства поддерживает предложения депутатов Парламента, медицинской общественности и активных граждан о внесении изменений в национальное законодательство с целью ужесточения наказания за нападения с применением физической силы и проявление жестокости в отношении медицинских работников:

"Подобного рода инциденты, наносящие ущерб здоровью и благополучию наших медиков, должны решительно пресекаться правовыми средствами в соответствии с принципом "Закон и Порядок".

В заключительной части отмечено:

"Президент поручил правительству разработать соответствующие поправки в законодательство, которые будут переданы в Парламент для обсуждения с участием представителей гражданского общества".

К сожалению, статистика нападения на врачей по стране оставляет желать лучшего. Так, 17 июля в двух городах Казахстана пациенты напали на медиков.

В Костанае мужчина набросился с кулаками на хирурга, возвращавшегося после операции. Врача госпитализировали в реанимацию.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 10:00
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Тогда же в Караганде пациент частной клиники пытался проникнуть в служебное помещение, но его остановила сотрудница медцентра. Тогда мужчина вырвал дверь вместе с коробкой и кинулся на женщину с кулаками.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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