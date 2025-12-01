Что изменится в жизни казахстанцев в декабре 2025 года

Информационная система "Параграф" подготовила изменения, которые произошли в казахстанском законодательстве в декабре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Социальная защита населения

Государство будет осуществлять контроль за предельной торговой надбавкой на социально значимые товары

Государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары осуществляется уполномоченным органом и его должностными лицами на основании утвержденного списка субъектов государственного контроля, в отношении которых будет проводиться государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

Уполномоченный орган на основании сведений, полученных от органов государственных доходов, формирует список субъектов государственного контроля, в отношении которых будет проводиться государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

Напомним, ранее в документе речь шла о предельно допустимых розничных ценах.

Функции по контролю возложены на Министерство торговли и интеграции.

Начиная с 31 декабря 2025 года МТИ будет:

осуществлять государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары на основании утвержденного списка субъектов государственного контроля, в отношении которых будет проводиться государственный контроль

формировать список субъектов государственного контроля, в отношении которых будет проводиться государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, на основании сведений, полученных от органов государственных доходов;

в случае выявления нарушений выдавать предписания субъекту (объекту) государственного контроля об их устранении с указанием сроков устранения по итогам проведения государственного контроля за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары;

определять порядок применения предельной торговой надбавки;

предусматривать поддержку получателям государственной АСП по согласованию с уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения при реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

В свою очередь, Министерство сельского хозяйства с 31 декабря 2025 года будет утверждать перечень специализированных организаций, реализующих механизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Министерство промышленности уточнило нормы для расчета жилищной помощи

Размер жилищной помощи рассчитывается услугодателем в пределах следующих норм:

нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей не более 15 кубометров на человека в квартире;

нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей индивидуального жилого дома на отопление жилища не более 15 кубометров за квадратный метр;

нормы потребления услуги теплоснабжения для потребителей с приборами учета не более 0,025 гигакалории на один квадратный метр в месяц;

нормы потребления услуги по теплоснабжению для потребителей не имеющих приборов учета за один квадратный метр, утверждает акимат области, города республиканского значения, столицы.

Внесены изменения в Правила реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий

Распределение жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, осуществляется Отбасы банком.

Жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде построенное и(или) приобретенное за счет госбюджета, распределяется в соответствии с их целевым назначением, определенным бюджетным законодательством РК.

Граждане РК, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище посредством ЭЦП подписывают заявление о согласии получения распределяемого жилища в личном кабинете на интернет – ресурсе Отбасы банка.

При отсутствии согласия в течение пяти рабочих дней жилище из коммунального жилищного фонда распределяется следующим гражданам РК, кандасам состоящим на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем".

Граждане РК, кандасы в течение 2 рабочих дней со дня подписания заявления о согласии получения распределяемого жилища в личном кабинете электронной базы "Центр обеспечения жилищем" заключают договор найма жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного в частном жилищном фонде с местным исполнительным органом, на основании решения о предоставлении жилища.

Медицина, здравоохранение

Минздрав изменил правила государственной регистрации, перерегистрации лекарств и медизделий

На выданные регистрационные удостоверения стратегически важных лекарственных средств требования подпунктов г и д пункта 2 Решения № 78 не распространяются, за исключением случаев приведения в соответствие регистрационного досье с требованиями вышеуказанного решения на добровольной основе по инициативе услугополучателя.

Действие регистрационного удостоверения, выданного в порядке, предусмотренном настоящими правилами продлевается на период проведения процедуры приведения регистрационного досье лекарственного средства в соответствие на основании обращения заявителя с приложением копии заявления, поданного на приведение регистрационного досье лекарственного средства в соответствие с требованиями вышеуказанного решения.

По завершении процедуры государственной регистрации, перерегистрации лекарственного средства или медицинского изделия, а также при продлении действия регистрационного удостоверения на лекарственные средства, госорган вносит соответствующую информацию в Государственный реестр лекарственных средств и медицинских изделий.

Минздрав обновил Стандарт оказания гематологической помощи взрослому населению

Документ устанавливает требования и правила к процессам организации оказания гематологической помощи пациентам, достигшим восемнадцати лет с заболеваниями крови и кроветворных органов, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (далее – заболевания крови) в медицинских организациях вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Медицинская помощь пациентам с заболеваниями крови осуществляется субъектами здравоохранения независимо от форм собственности при наличии государственной лицензии на указанный вид деятельности по подвидам:

"Гематология" для медицинской помощи в амбулаторных условиях, стационарных и стационарозамещающих условиях соответственно условиям организации;

"Трансфузиология" для медицинских организаций в стационарозамещающих и стационарных условиях;

"Фармацевтическая деятельность" для медицинских организаций, выполняющих лекарственное лечение или использование изделий медицинского назначения;

"Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" для медицинских организаций, использующих наркотические средства в лечении гематологических пациентов;

"Экспертиза временной нетрудоспособности" для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных, стационарозамещающих условиях и для организаций, в составе которых имеются центры компетенций.

Изменился порядок заключения договоров страхования профессиональной ответственности медиков

При страховании профессиональной ответственности медицинских работников для обмена данными в электронной форме используется интернет-платформа Администратора пула.

Субъектами здравоохранения договор сострахования заключается в электронной форме с использованием средств электронной цифровой подписи через личный кабинет на Интернет-платформе. При этом, между государственными субъектами здравоохранения и Администратором Пула договор сострахования заключается на единой платформе закупок в течение трех рабочих дней после его этапа заключения на Интернет-платформе.

Договор сострахования ежегодно заключается с государственными субъектами здравоохранения на один финансовый год, с негосударственными субъектами здравоохранения на один год, действует в течение срока страхования и не прекращает свое действие по первому наступившему страховому случаю.

Изменением страхового риска в течение действия Договора сострахования считаются следующие обстоятельства:

любые изменения в списке застрахованных, включая увольнение или прием нового персонала, а также изменение профиля медицинской деятельности застрахованного;

осуществление деятельности в иных профилях медицинской деятельности.

Заключение, изменение и расторжение договора сострахования субъектами здравоохранения в электронной форме производится путем обмена информацией на Интернет-платформе. При этом, заключение, изменение и расторжение договора сострахования государственными субъектами здравоохранения проводится на единой платформе закупок, после его этапа заключения, изменения и расторжения на Интернет-платформе.

Охрана природы, сельское и рыбное хозяйство

Минсельхоз утвердил Правила движения водного транспорта в запретный для рыболовства нерестовый период

В нерестовой период не допускаются:

движение всех видов водного транспорта с включенными двигателями в запретный для рыболовства период на рыбохозяйственных водоемах или участках, а также в местах, запретных для рыболовства, без согласования с территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства;

останавливаться водному транспорту в пределах запретных для рыболовства мест, за исключением остановок у селений, рыбоприемных пунктов для установки бакенов и в случае крайней необходимости на рыбохозяйственных водоемах или участках.

В нерестовый период допускается эксплуатация судов:

со скоростью вращения гребного винта судов – не более 1000 оборотов в минуту;

мощностью моторов судов, находящихся в частной собственности физических и юридических лиц – не более 20 лошадиных сил, а на Усть-Каменогорском водохранилище – не более 100 лошадиных сил;

для субъектов рыбного хозяйства, осуществляющих промысловое рыболовство на Жайык-Каспийском бассейне – не более 40 лошадиных сил;

для егерских служб субъектов рыбного хозяйства, осуществляющих охрану на закрепленных рыбохозяйственных водоемах – не более 100 лошадиных сил;

для осуществления научно-исследовательских работ, мощность подвесных моторов – не более 55 лошадиных сил, стационарных моторов – не более 150 лошадиных сил.

Приняты Правила проведения конкурса по закреплению рыбохозяйственных водоемов

Конкурс проводится ведомством или территориальным подразделением с использованием веб-портала в электронной форме.

До проведения конкурса в геоинформационном сервисе размещается полная информация на основании паспортизации рыбохозяйственных водоемов, в том числе:

координаты и обрисовки границ всего рыбохозяйственного водоема и каждого участка в отдельности;

электронный паспорт всего рыбохозяйственного водоема и каждого участка в отдельности.

Для участия в конкурсе потенциальные участники предварительно регистрируются на веб-портале.

Участники конкурса подают посредством веб-портала заявление, подписанное ЭЦП.

Гарантийный взнос составляет 100 МРП.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе заявления участников рассматриваются ведомством или территориальным подразделением на веб-портале в целях определения участников в течение двух рабочих дней, соответствующих квалификационным требованиям и условиям конкурса, и допущенных к участию во втором этапе конкурса.

Второй этап проводится путем повышения участниками первоначальной предложенной цены. Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену.

Окончательная цена вносится на расчетный счет единого оператора не позднее десяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.

Утверждены Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на производство интродукции, реинтродукции и гибридизации рыб и других водных животных"

Государственная услуга оказывается территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства (услугодатель) физическим или юридическим лицам бесплатно в течение 3 рабочих дней.

Прием заявлений и выдача результатов производится через портал.

К заявлению нужно приложить электронную копию биологического обоснования на пользование животным миром.

Срок действия разрешения не превышает одного календарного года.

Изменились Правила идентификации сельскохозяйственных животных

Дополнительно для всех видов сельскохозяйственных животных допускается присвоение индивидуального номера следующими способами:

электронный способ идентификации (бирки с радиочастотной меткой, болюсы, чипы, другие изделия (средства), используемые для проведения идентификации сельскохозяйственных животных);

татуировка;

таврение.

При этом в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских и фермерских хозяйствах, присвоение индивидуального номера сельскохозяйственным животным допускается способами, указанными в настоящем пункте для:

проведения внутрихозяйственного учета поголовья животных;

временного присвоения индивидуального номера животному.

Временное присвоение индивидуального номера сельскохозяйственным животным осуществляется последовательно, согласно эмиссии индивидуальных номеров, проведенной в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.

В период карантинирования животных (крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, верблюдов), предназначенных для вывоза в третьи страны или государства-члены Евразийского экономического союза, дополнительно осуществляется присвоение индивидуального номера электронным способом идентификации (бирки с радиочастотной меткой).

Присвоение индивидуального номера сельскохозяйственным животным способами, указанными в настоящем пункте, осуществляется владельцами животных.

Изменения в Типовых правилах содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов

Вырубка деревьев производится по разрешению уполномоченного органа в соответствии с разрешительными процедурами.

Исключена норма, в соответствии с которой уполномоченным органом не выдавались разрешения на вырубку зеленых насаждений, занесенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

В случае незаконного удаления (вырубки) зеленых насаждений, включенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных компенсационные посадки осуществляются в стократном размере.

Ранее аналогичная ответственность устанавливалась и за повреждение, приведшее к гибели растений.

Земля

Обновлены правила оказания некоторых государственных услуг в сфере земельных отношений

В новой редакции изложены:

Правила оказания госуслуги "Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка";

Государственная услуга оказывается:

определение кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков земель населенных пунктов – Государственной корпорацией;

определение кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков, за исключением земель населенных пунктов – РГП на ПХВ "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК" (Государственный институт).

Также в новой редакции изложены:

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (аукционов)";

Правила оказания государственной услуги "Определение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии сельскохозяйственных угодий для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства".

Недра, нефть

Изменен Национальный план обеспечения готовности и действий к ликвидации разливов нефти на море и в предохранительной зоне РК

Целью Национального плана является обеспечение оперативного, эффективного и квалифицированного реагирования на разливы нефти на море и в предохранительной зоне РК, вызывающие загрязнения экологического характера, и выполнения соответствующих операций по ликвидации их последствий.

Для ликвидации разливов нефти на море и в предохранительной зоне Республики Казахстан используются следующие методы:

наблюдение и оценка;

механическое сдерживание и сбор нефти с поверхности воды (включая отклонение нефтяного пятна от чувствительных ресурсов);

контролируемое сжигание нефтяного пятна;

применение химических средств;

защита и очистка предохранительной зоны.

Транспорт

Изменились Квалификационные требования, предъявляемые к физическим лицам, имеющим право определять уровень квалификации авиационного персонала

К кандидату в экзаменаторы или оценщики предъявляются следующие квалификационные требования:

наличие соответствующей профессиональной подготовки экзаменатора или оценщика;

наличие практического опыта работы по профилю оцениваемой деятельности не менее трех лет;

наличие опыта работы инструктором или в должности, связанной с подготовкой авиационного персонала;

знание нормативных правовых актов РК в сфере гражданской авиации, применяемых в отношении экзаменаторской деятельности;

знание руководства для экзаменатора или оценщика, а также требований и порядка выдачи свидетельств (разрешений) авиационному персоналу.

Экзаменатор и оценщик проходят профессиональную подготовку в соответствии с Типовыми программами профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов.

Кандидат на получение квалификации экзаменатора по оценке теоретических знаний по модульной программе соответствует следующим квалификационным требованиям:

знать предмет (модуль, раздел) курса первоначальной подготовки, по которому он (она) будет проводить оценку теоретических знаний;

знать программу модуля, темы, уровни изучения и вопросов в предмете (модуле, разделе);

уметь выбирать информацию из заполненных анкет и выставить оценку;

уметь оценивать и анализировать ответы обучающихся и обеспечивать обратную связь инструктору и (или) менеджеру обучения по результатам экзамена или процесса;

иметь опыт работы в качестве инструктора не менее двух лет;

пройти следующую профессиональную подготовку авиационного персонала:

- "Возможности человека, применительно к техническому обслуживанию ВС" в объеме модуля 9А или 9В Типовых программ;

- "Авиационное законодательство" в объеме модуля 10RK "Типовых программ;

- "Обучение преподавателей" ("Train the Trainers Course"), или Профессиональное обучение для инструкторов ("Professional Training of Instructors");

- Курс экзаменатора (Assessor Training Course).

Изменились Правила аварийно-спасательного обеспечения полетов в аэропортах РК

В частности, будет разрабатываться Аварийный план, который предусматривает аварийные ситуации, характерные для конкретного аэродрома (вертодрома), которые связаны как непосредственно с авиационной деятельностью аэропорта, так и не относящиеся к ней, обусловленные авариями природного, техногенного, эпидемиологического характера.

В Аварийном плане предусматриваются следующие основные положения:

виды аварийных ситуаций, для которых составляется план мероприятий;

задействованные участники;

определение координаторов для соответствующих аварийных ситуаций на разных этапах;

ответственность и роль каждого участника, аварийный оперативный центр и командный пункт для всех видов аварийных ситуаций;

схема и процедура оповещения при возникновении аварийной ситуации, контактная информация должностных лиц, с которыми устанавливается связь в случае возникновения конкретной аварийной ситуации;

карты аэродрома и его окрестностей с нанесенной сеткой координат;

порядок проведения учений для отработки практических навыков и периодичность их проведения;

сотрудничество и взаимодействие с координационным центром поиска и спасания.

Промышленность, промышленная безопасность

Изменения в Правилах предоставления мер государственного стимулирования промышленности, направленных на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности

Теперь мерами государственного стимулирования не могут воспользоваться участники специальных экономических зон (СЭЗ).

Для рассмотрения национальным институтом допускаются заявки субъектов промышленно-инновационной деятельности, находящиеся в реестре казахстанских товаропроизводителей.

В рамках затрат на приобретение технологического оборудования и приобретение цифрового оборудования, субъекту промышленно-инновационной деятельности возмещаются обоснованные и документально подтвержденные затраты в размере 40% от общей суммы понесенных затрат, при этом последний платеж в случае, если оплата осуществлялась несколькими платежными документами должен быть осуществлен не ранее 24 месяцев до даты поступления заявки в национальный институт, при этом сумма возмещения не должна превышать 60 млн тенге в календарном году.

Национальный институт при необходимости осуществляет выезд на производственный объект заявителя для сверки представленного пакета документов, наличия приобретенного оборудования и/или выполненных работ/услуг в рамках заявки.

Итоги выезда отражаются в отчете национального института и приобщаются подтверждающие фотоматериалы. На период осуществления выезда срок оказания государственной услуги приостанавливается не более чем на 5 рабочих дней.

Обновлен перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача разрешения на производство взрывных работ"

Услугу оказывает территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности бесплатно в течение 5 рабочих дней через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz.

Перечень необходимых документов:

заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;

электронный документ, содержащий сведения с указанием расчетов, уточняющих условия безопасного выполнения взрывных работ, безопасных расстояний по разлету кусков, действию ударной воздушной волны, действию ядовитых газов при взрыве, сейсмического воздействия;

при проведении взрывных работ: на земной поверхности предоставляется электронный документ, содержащий план местности с нанесением места производства взрывных работ, границ опасной зоны, места выставления постов охраны опасной зоны и находящихся в ее пределах жилых и производственных зданий, сооружений, железнодорожных путей, автомобильных дорог, каналов, трубопроводов, линий электропередачи;

в подземных условиях предоставляется электронный документ, содержащий план горных работ с нанесением места производства взрывных работ, границ опасной зоны, места выставления постов охраны опасной зоны, а также сведения об опасности шахты (рудника, объекта геологоразведочных работ) по газу и пыли. При проведении сейсморазведочных работ с использованием взрывчатых материалов предоставляется электронный документ, содержащий схемы профилей работ и охраны опасной зоны.

Утверждены новые профессиональные стандарты в области промышленной безопасности:

профессиональный стандарт "Техническое освидетельствование опасных технических устройств: лифтов, эскалаторов, траволаторов, подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью)";

профессиональный стандарт "Экспертиза промышленной безопасности для объектов, ведущих взрывные работы";

профессиональный стандарт "Техническое освидетельствование опасных технических устройств: канатных дорог и фуникулеров";

профессиональный стандарт "Аварийно-спасательная деятельность по обслуживанию опасных производственных объектов";

профессиональный стандарт "Экспертиза промышленной безопасности для объектов ведущих горные и геологоразведочные работы";

профессиональный стандарт "Экспертиза промышленной безопасности для объектов угольных шахт";

профессиональный стандарт "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации в сфере промышленной безопасности";

профессиональный стандарт "Экспертиза промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением";

профессиональный стандарт "Обеспечение промышленной безопасности при проведении сварки и (или) родственных процессов (пайки, наплавки, термической резки)";

профессиональный стандарт "Экспертиза промышленной безопасности при эксплуатации газораспределительных сетей и газопотребляющих систем".

Торговля

МТИ изменило Правила оценки соответствия

При декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов Республики Казахстан используется схема декларирования, которая обеспечивает необходимую доказательность соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами и документами по стандартизации.

При декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС, применяется схема декларирования, установленная техническими регламентами ЕАЭС и иных правовых актов ЕАЭС.

Идентификация продукции, процесса, услуги – процедура, обеспечивающая однозначное распознавание определенной продукции, процесса, услуги по отличительным признакам и (или) отнесение продукции к объектам, подлежащим обязательному подтверждению соответствия.

При идентификации проверяются:

правильность отнесения заявленной продукции требованиям технических регламентов, документов по стандартизации;

соответствие маркировки (надписей) продукции требованиям технических регламентов, документов по стандартизации;

соответствие продукции информации, указанной в маркировке (надписях) и технической документации (проектной и (или) конструкторской, и (или) технологической, и (или) эксплуатационной) и иной документации прямо или косвенно подтверждающей соответствие продукции;

принадлежность продукции к заявленной партии и изготовителю;

результаты испытаний по показателям идентификации (в случае необходимости проведения испытания продукции), установленные техническими регламентами и документами по стандартизации.

Деньги

Нацбанк изменил Правила осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей

Выдача наличных денег осуществляется на основании следующих расходных кассовых документов:

чек;

расходный кассовый ордер.

Выдача наличных денег клиенту – юридическому лицу и клиенту – физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ИП), осуществляется по заявке на получение наличных денег, представленной клиентом – юридическим лицом и ИП не позднее одного рабочего дня до выдачи наличных денег, в порядке, установленном внутренними документами банка. В случае наличия в кассе необходимой суммы для выдачи наличных денег клиенту-юридическому лицу и ИП, то выдача денег осуществляется в день обращения клиента-юридического лица и ИП без предоставления заявки на получение наличных денег.

Для загрузки наличных денег в устройства, функционирующие в автоматическом режиме, наличные деньги упаковываются в кассеты полистно, кассеты закрываются на ключ и пломбируются способом, обеспечивающим сохранность наличных денег и исключающим возможность несанкционированного вскрытия кассет. Выбор видов пломб (бумажные пломбы, пластиковые номерные пломбы, пломбы наклейки, пломбы с красящими веществами и т.д.) для опечатывания кассет осуществляется банками самостоятельно.

Банк, осуществляющий инкассацию банкнот, монет и ценностей, инкассаторская организация обеспечивают хранение договора на инкассацию банкнот, монет и ценностей в течение 5 лет после истечения его срока действия.

Банк, осуществляющий инкассацию, банкнот, монет и ценностей, инкассаторская организация после окончания срока действия явочных карточек обеспечивают их хранение в течение 3 лет со дня их составления.

После осуществления приема и сдачи банкнот, монет и ценностей старший бригады инкассаторов сдает опись перевозимых банкнот, монет и ценностей руководителю или дежурному инкассатору подразделения инкассации банка, инкассаторской организации, которая подшивается в отдельную папку и хранятся не менее года.

Государство, госслужба, госзадание

Утверждены Правила определения стоимости государственных заданий Управления делами Президента РК

Государственное задание – заказ субъектам квазигосударственного сектора с участием государства в уставном капитале и иным юридическим лицам, определяемым Правительством РК на оказание отдельных государственных услуг и выполнение других задач.

Стоимость государственного задания определяется исходя из суммы прямых и косвенных расходов необходимых для выполнения соответствующей услуги.

К прямым расходам относятся: расходы по оплате труда, привлечение экспертов и консультантов, аренда зданий, сооружений, транспорта, командировочные расходы, повышение квалификации сотрудников, услуги связи, интернет, курьерские, банковские, переводческие и др. услуги, представительские расходы.

К косвенным расходам относятся: налоги и другие платежи в бюджет, амортизационные расходы, оплата коммунальных платежей.

Высшая аудиторская палата утвердила Классификатор нарушений, выявляемых на объектах государственного аудита и финансового контроля

В частности, в него вошли:

Нарушения в сфере формирования и поступления бюджетных доходов;

Нарушения в сфере использования бюджетных средств и его учета;

Нарушения законодательства при управлении и использовании активов государства и субъектов квазигосударственного сектора;

Неэффективность.

Связь, телекоммуникации

Обновлены Правила подготовки и использования сетей телекоммуникаций общего пользования, ресурсов единой сети телекоммуникаций для нужд государственных органов, органов обороны, безопасности и охраны правопорядка РК

Для обеспечения функционирования сетей пользователей используются сети телекоммуникаций общего пользования, а также другие сети телекоммуникаций. Предоставление услуг связи пользователям осуществляется на договорной основе.

Операторы связи на безвозмездной основе обеспечивают взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой "112" в соответствии с Правилами использования сетей операторов связи в целях предоставления единой дежурно-диспетчерской службе "112" услуги по определению местоположения звонящего абонента и рассылке коротких текстовых сообщений на телефоны сотовой связи населения при угрозе или возникновении и снятии угрозы чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введении чрезвычайного положения, в интересах обороны, безопасности и правопорядка.

Ввоз/вывоз товаров

Разрешение на вывоз отдельных товаров нужно будет получать в Казахстане

Запущен пилотный проект по оказанию государственной услуги "Выдача разрешения на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров на территории Республики Казахстан", в части, экспорта (вывоза) отдельных видов товаров.

Вывоз с территории РК на территорию государств-участников СНГ отдельных видов промышленных товаров и отдельных видов телекоммуникационного, компьютерного оборудования, частей и материалов, отдельных видов товаров авиационной промышленности осуществляется при наличии разрешений.

Разрешительный порядок не распространяется на товары, вывозимые с территории РК:

и происходящие с территории РК при наличии оригинала сертификата о происхождении товара (СТ-KZ) или выписки из реестра казахстанских производителей;

и происходящие и ранее ввезенные в РК с территории государств участников СНГ при наличии сертификата о происхождении товара формы СТ-1 и документов, на основании которых был осуществлен ввоз;

при наличии лицензии, выданной Комитетом промышленности Министерства промышленности и строительства РК в соответствии с Контрольным списком специфических товаров.

физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже в пределах установленных норм.

Маркировка товаров

Расширен перечень товаров, подлежащих маркировке

С 1 декабря 2025 года будут маркировать панцири черепах, ус китовый и щетина из китового уса, рога, оленьи рога, копыта, ногти, когти и клювы, необработанные или подвергнутые первичной обработке, но без придания формы; порошок и отходы этих продуктов.

Регистрация актов гражданского состояния

Изменен размер оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния

Стоимость государственной регистрации расторжения брака на основании решения суда о признании супруга безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также приговора суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет, а также постановления органа уголовного преследования об объявлении супруга в международный розыск, при условии его нахождения в розыске не менее трех лет со дня санкционирования данного постановления судом составляет 345 тенге без НДС и 386,4 тенге с НДС.

Юридические лица

Изменились правила госрегистрации изменений в учредительные документы юрлица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства

Уточняется, что изменения и дополнения в регистрационные данные юридического лица, филиала (представительства) вносятся при:

изменении или дополнении видов экономической деятельности.

Тарифы на водоснабжение и отопление

МНЭ изменило правила формирования тарифов на воду и теплоснабжение

Тариф на регулируемые услуги водоснабжения или водоотведения дифференцируется по группам потребителей, с учетом:

уровня платежеспособности населения соответствующего региона;

объема потребления;

влияния на инфляцию;

уровня развития промышленного производства региона.

В целях дифференциации тарифа на регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения потребители подразделяются на группы:

физические лица , относящиеся к категории населения, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения или водоотведения – первая группа;

, относящиеся к категории населения, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения или водоотведения – первая группа; прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп – вторая группа;

– юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп – вторая группа; организации, содержащиеся за счет бюджетных средств – третья группа.

В целях стимулирования физических лиц к ресурсосбережению, тариф первой группы на регулируемые услуги водоснабжения дифференцируется по следующим категориям потребителей:

1 подгруппа:

физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека;

организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения);

организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов, утвержденных нормативных технических потерь;

организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги свыше 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека;

3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги свыше 5 м3 до 10 м3 в месяц на 1 человека;

4 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 10 м3 в месяц на 1 человека.

В свою очередь, тариф на услуги по реализации тепловой энергии будет зависеть от наличия у потребителя приборов учета.

Также для его расчета потребителей поделят на три подгруппы:

1 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, с отапливаемой площадью до 100 м2;

2 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, с отапливаемой площадью свыше 100 до 200 м2;

3 подгруппа – физические лица, относящиеся к категории населения, с отапливаемой площадью свыше 200 м2.