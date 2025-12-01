В Казахстане продлили запрет на ввоз брусчатки, бордюрного камня и гранита
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 25 ноября 2025 года внесены изменения по вопросам регулирования ввоза отдельных видов каменной продукции на территорию РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, вводится запрет на ввоз из третьих стран на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта сроком на три месяца отдельных видов каменной продукции:
- брусчатка, бордюрные – камни и плиты для мощения из природного камня;
- гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более;
- гранит для памятников или строительства.
Приказ вводится в действие с 28 ноября 2025 года.
С 21 сентября 2025 года Казахстан ввел запрет на ввоз из третьих стран на территорию РК всеми видами транспорта отдельных видов каменной продукции: брусчатки, гранита и бордюрного камня.
