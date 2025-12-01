#АЭС в Казахстане
Право

В Казахстане продлили запрет на ввоз брусчатки, бордюрного камня и гранита

камни из гранита, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 09:22 Фото: pixabay
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 25 ноября 2025 года внесены изменения по вопросам регулирования ввоза отдельных видов каменной продукции на территорию РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится запрет на ввоз из третьих стран на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта сроком на три месяца отдельных видов каменной продукции:

  • брусчатка, бордюрные – камни и плиты для мощения из природного камня;
  • гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более;
  • гранит для памятников или строительства.

Приказ вводится в действие с 28 ноября 2025 года.

С 21 сентября 2025 года Казахстан ввел запрет на ввоз из третьих стран на территорию РК всеми видами транспорта отдельных видов каменной продукции: брусчатки, гранита и бордюрного камня.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
