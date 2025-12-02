#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.45
596.99
6.59
Право

Возмещение расходов за использование частного транспорта при ЧС: утверждены правила

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация, защита населенных пунктов от большой воды, защита населенных пунктов от паводков, укрепление берегов от паводков, защитные дамбы, дноуглубительные работы, укрепление дамб, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 08:59 Фото: primeminister.kz
Правительство постановлением от 27 ноября 2025 года утвердило Правила возмещения расходов за использование транспорта физических и юридических лиц для выполнения работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, сообщает Zakon.kz.
"Возмещение расходов осуществляется в целях соблюдения прав собственности и недопущения экономического ущерба владельцам транспорта, чей транспорт использовался для выполнения работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций", – говорится в документе.

Возмещению подлежат расходы, непосредственно связанные с использованием автомобильного, внутреннего водного, морского, воздушного и железнодорожного транспортов для выполнения работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Для автомобильного, внутреннего водного, морского и воздушного транспорта возмещаются расходы за:

  • топливо, смазочные материалы и другие эксплуатационные жидкости, подтвержденные счетами-фактурами, путевыми листами (при наличии), судовыми журналами или иными платежными и (или) расчетными документами, а также актами о фактическом расходе топлива и смазочных материалов;
  • амортизационные отчисления транспорта, рассчитанные в соответствии с действующими нормами налогового законодательства РК;
  • арендную плату в случае, если на момент использования транспорта для выполнения работ, связанных с ликвидацией ЧС, он находился в использовании физических и юридических лиц на основании договора аренды, фрахтования (чартера), лизинга или иного договора, предусматривающего возмездное пользование и подтвержденного соответствующими платежными и (или) расчетными документами;
  • обязательные услуги морского порта (портовые сборы) (применительно к морскому транспорту);
  • себестоимость летного часа по воздушному транспорту;
  • услуги аэропорта (товары, работы, услуги аэродромного и наземного обслуживания, входящие в состав аэропортовской деятельности) (применительно к воздушному транспорту);
  • оплату услуг за аэронавигационное обслуживание (применительно к воздушному транспорту);
  • оплату услуг по метеообеспечению полета (применительно к воздушному транспорту);
  • бортовое питание пассажиров и экипажа на рейсе (применительно к воздушному транспорту).

Для железнодорожного транспорта возмещению подлежат расходы за:

  • услуги магистральной железнодорожной сети;
  • услуги локомотивной тяги;
  • услуги грузовых и коммерческих работ при перевозке грузов;
  • услуги подъездных путей (при наличии);
  • услуги оператора (вагонов) (контейнерами);
  • дополнительные сборы, дополнительные операции, услуги или работы, не включенные в тариф (при наличии);
  • штрафы за невыполнение заявки на перевозку грузов (при наличии);
  • платежи за время простоя (стоянки, задержки) вагонов и контейнеров на магистральных, станционных путях по вине грузоотправителей, грузополучателей, ветвевладельца (при наличии);
  • пробег специального поезда или специального вагона (в том числе вагона-салона) при пересылке от пункта его приписки (формирования) к месту занятия его арендатором или к пункту приписки от места освобождения его арендатором (при наличии);
  • арендную плату за вагоны за время фактического пользования ими (со дня приема вагонов арендатором и до дня передачи вагонов арендатором перевозчику включительно);
  • стоимость проезда по количеству мест в вагоне по тарифу, соответствующему категории вагона и поезда.

Также установлено, что при использовании транспорта с экипажем подлежат возмещению расходы на оплату труда экипажа, рассчитанные исходя из фактически отработанного времени и установленных в трудовом договоре либо иных внутренних документах собственника или владельца транспорта условий оплаты труда. К экипажу в данном случае относятся: водитель, капитан судна, командный состав судна и судовая команда, командир воздушного судна, авиационный персонал, машинист, локомотивная бригада, бригада специального подвижного состава.

При повреждении транспорта собственнику или владельцу возмещают расходы, связанные с нанесением ущерба, в пределах стоимости восстановительного ремонта.

А при невозможности восстановления транспорта возмещение осуществляется в пределах рыночной стоимости транспорта.

Для возмещения расходов собственник или владелец транспорта в течение 60 календарных дней после проведения мероприятия по ликвидации ЧС предоставляют в центральный исполнительный орган или местный исполнительный орган, использовавший транспорт для выполнения работ, связанных с ликвидацией ЧС, заявление в произвольной форме.

К заявлению следует приложить:

для физических лиц:

  • копию документа, подтверждающего право собственности на транспорт либо законное основание владения или пользования транспортом;
  • документы, подтверждающие затраты;
  • копию акта приема-передачи транспорта (применительно к автомобильному и внутреннему водному транспорту);
  • копию акта возврата собственнику или владельцу транспорта (применительно к автомобильному и внутреннему водному транспорту).

для юридических лиц:

  • копию документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
  • копию документа, подтверждающего право собственности на транспорт либо законное основание владения или пользования транспортом;
  • копию акта приема-передачи транспорта (применительно к автомобильному и внутреннему водному транспорту);
  • копию акта возврата собственнику или владельцу транспорта (применительно к автомобильному и внутреннему водному транспорту);
  • документы, подтверждающие период и маршрут использования транспорта;
  • документы, подтверждающие затраты.

При повреждении транспорта собственником или владельцем к заявлению дополнительно прилагаются:

  • акт о повреждении транспорта, составленный с участием руководителя ликвидационных работ и собственника или владельца, либо не позднее 5 календарных дней с момента обнаружения повреждения.

При использовании железнодорожного и (или) воздушного транспорта привлекаются должностные лица территориальных подразделений уполномоченного государственного органа в сфере транспорта и (или) уполномоченной организации гражданской авиации;

  • отчет об оценке, составленный в соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности по результатам проведенной оценки;
  • документы, подтверждающие стоимость ремонта (счета-фактуры, акты выполненных работ, платежные и (или) расчетные документы на приобретение запасных частей и (или) материалов), либо сметы на проведенный ремонт;
  • при невозможности восстановления железнодорожного транспорта документы, подтверждающие затраты на утилизацию и разделывание с железнодорожных путей.

Заявление рассматривается в течение 20 рабочих дней с даты поступления в центральный исполнительный орган или местный исполнительный орган документов.

Со дня предоставления собственником или владельцем полного пакета документов центральный исполнительный орган или местный исполнительный орган в течение 3 рабочих дней создают комиссию для рассмотрения заявления по возмещению расходов, а также проверки достоверности приложенных документов и определения суммы.

В состав комиссии включаются:

  • при центральном исполнительном органе – должностные лица центрального исполнительного органа, представители уполномоченных органов по транспорту, бюджетного планирования, гражданской защиты и НПП "Атамекен";
  • при местном исполнительном органе – должностные лица местного исполнительного органа, представители территориальных подразделений уполномоченного органа по гражданской защите, представительных органов и палаты предпринимателей областей, городов республиканского значения и столицы.

Председателем комиссии является должностное лицо не ниже заместителя первого руководителя центрального исполнительного органа или местного исполнительного органа.

Общее количество членов комиссии составляет нечетное число и не должно быть менее пяти человек.

Решения комиссии принимаются открытым или закрытым голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества принявших участие на заседании комиссии.

По итогам рассмотрения пакета документов комиссия принимает одно из решений:

  • о возмещении расходов с определением суммы при соответствии поступившего пакета документов Правилам;
  • об отказе в возмещении расходов при несоответствии поступившего пакета документов Правилам.

При решении комиссии о возмещении расходов центральный исполнительный орган или местный исполнительный орган разрабатывают соответствующий проект постановления.

Центральный исполнительный орган обеспечивает внесение проекта постановления в Аппарат правительства РК.

Расходы возмещаются на основании постановления правительства или местных исполнительных органов.

Постановление вводится в действие с 12 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Министерству промышленности и строительства добавили новые функции
09:25, Сегодня
Министерству промышленности и строительства добавили новые функции
Правила возмещения ущерба фермерам от ЧС природного характера обновили в Казахстане
08:52, 05 марта 2025
Правила возмещения ущерба фермерам от ЧС природного характера обновили в Казахстане
Возмещение ущерба фермерам за погибший скот: разработаны правила
11:10, 03 мая 2024
Возмещение ущерба фермерам за погибший скот: разработаны правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: