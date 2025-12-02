Возмещение расходов за использование частного транспорта при ЧС: утверждены правила

Правительство постановлением от 27 ноября 2025 года утвердило Правила возмещения расходов за использование транспорта физических и юридических лиц для выполнения работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, сообщает Zakon.kz.

"Возмещение расходов осуществляется в целях соблюдения прав собственности и недопущения экономического ущерба владельцам транспорта, чей транспорт использовался для выполнения работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций", – говорится в документе.

Возмещению подлежат расходы, непосредственно связанные с использованием автомобильного, внутреннего водного, морского, воздушного и железнодорожного транспортов для выполнения работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Для автомобильного, внутреннего водного, морского и воздушного транспорта возмещаются расходы за:

топливо, смазочные материалы и другие эксплуатационные жидкости, подтвержденные счетами-фактурами, путевыми листами (при наличии), судовыми журналами или иными платежными и (или) расчетными документами, а также актами о фактическом расходе топлива и смазочных материалов;

амортизационные отчисления транспорта, рассчитанные в соответствии с действующими нормами налогового законодательства РК;

арендную плату в случае, если на момент использования транспорта для выполнения работ, связанных с ликвидацией ЧС, он находился в использовании физических и юридических лиц на основании договора аренды, фрахтования (чартера), лизинга или иного договора, предусматривающего возмездное пользование и подтвержденного соответствующими платежными и (или) расчетными документами;

обязательные услуги морского порта (портовые сборы) (применительно к морскому транспорту);

себестоимость летного часа по воздушному транспорту;

услуги аэропорта (товары, работы, услуги аэродромного и наземного обслуживания, входящие в состав аэропортовской деятельности) (применительно к воздушному транспорту);

оплату услуг за аэронавигационное обслуживание (применительно к воздушному транспорту);

оплату услуг по метеообеспечению полета (применительно к воздушному транспорту);

бортовое питание пассажиров и экипажа на рейсе (применительно к воздушному транспорту).

Для железнодорожного транспорта возмещению подлежат расходы за:

услуги магистральной железнодорожной сети;

услуги локомотивной тяги;

услуги грузовых и коммерческих работ при перевозке грузов;

услуги подъездных путей (при наличии);

услуги оператора (вагонов) (контейнерами);

дополнительные сборы, дополнительные операции, услуги или работы, не включенные в тариф (при наличии);

штрафы за невыполнение заявки на перевозку грузов (при наличии);

платежи за время простоя (стоянки, задержки) вагонов и контейнеров на магистральных, станционных путях по вине грузоотправителей, грузополучателей, ветвевладельца (при наличии);

пробег специального поезда или специального вагона (в том числе вагона-салона) при пересылке от пункта его приписки (формирования) к месту занятия его арендатором или к пункту приписки от места освобождения его арендатором (при наличии);

арендную плату за вагоны за время фактического пользования ими (со дня приема вагонов арендатором и до дня передачи вагонов арендатором перевозчику включительно);

стоимость проезда по количеству мест в вагоне по тарифу, соответствующему категории вагона и поезда.

Также установлено, что при использовании транспорта с экипажем подлежат возмещению расходы на оплату труда экипажа, рассчитанные исходя из фактически отработанного времени и установленных в трудовом договоре либо иных внутренних документах собственника или владельца транспорта условий оплаты труда. К экипажу в данном случае относятся: водитель, капитан судна, командный состав судна и судовая команда, командир воздушного судна, авиационный персонал, машинист, локомотивная бригада, бригада специального подвижного состава.

При повреждении транспорта собственнику или владельцу возмещают расходы, связанные с нанесением ущерба, в пределах стоимости восстановительного ремонта.

А при невозможности восстановления транспорта возмещение осуществляется в пределах рыночной стоимости транспорта.

Для возмещения расходов собственник или владелец транспорта в течение 60 календарных дней после проведения мероприятия по ликвидации ЧС предоставляют в центральный исполнительный орган или местный исполнительный орган, использовавший транспорт для выполнения работ, связанных с ликвидацией ЧС, заявление в произвольной форме.

К заявлению следует приложить:

для физических лиц:

копию документа, подтверждающего право собственности на транспорт либо законное основание владения или пользования транспортом;

документы, подтверждающие затраты;

копию акта приема-передачи транспорта (применительно к автомобильному и внутреннему водному транспорту);

копию акта возврата собственнику или владельцу транспорта (применительно к автомобильному и внутреннему водному транспорту).

для юридических лиц:

копию документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

копию документа, подтверждающего право собственности на транспорт либо законное основание владения или пользования транспортом;

копию акта приема-передачи транспорта (применительно к автомобильному и внутреннему водному транспорту);

копию акта возврата собственнику или владельцу транспорта (применительно к автомобильному и внутреннему водному транспорту);

документы, подтверждающие период и маршрут использования транспорта;

документы, подтверждающие затраты.

При повреждении транспорта собственником или владельцем к заявлению дополнительно прилагаются:

акт о повреждении транспорта, составленный с участием руководителя ликвидационных работ и собственника или владельца, либо не позднее 5 календарных дней с момента обнаружения повреждения.

При использовании железнодорожного и (или) воздушного транспорта привлекаются должностные лица территориальных подразделений уполномоченного государственного органа в сфере транспорта и (или) уполномоченной организации гражданской авиации;

отчет об оценке, составленный в соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности по результатам проведенной оценки;

документы, подтверждающие стоимость ремонта (счета-фактуры, акты выполненных работ, платежные и (или) расчетные документы на приобретение запасных частей и (или) материалов), либо сметы на проведенный ремонт;

при невозможности восстановления железнодорожного транспорта документы, подтверждающие затраты на утилизацию и разделывание с железнодорожных путей.

Заявление рассматривается в течение 20 рабочих дней с даты поступления в центральный исполнительный орган или местный исполнительный орган документов.

Со дня предоставления собственником или владельцем полного пакета документов центральный исполнительный орган или местный исполнительный орган в течение 3 рабочих дней создают комиссию для рассмотрения заявления по возмещению расходов, а также проверки достоверности приложенных документов и определения суммы.

В состав комиссии включаются:

при центральном исполнительном органе – должностные лица центрального исполнительного органа, представители уполномоченных органов по транспорту, бюджетного планирования, гражданской защиты и НПП "Атамекен";

при местном исполнительном органе – должностные лица местного исполнительного органа, представители территориальных подразделений уполномоченного органа по гражданской защите, представительных органов и палаты предпринимателей областей, городов республиканского значения и столицы.

Председателем комиссии является должностное лицо не ниже заместителя первого руководителя центрального исполнительного органа или местного исполнительного органа.

Общее количество членов комиссии составляет нечетное число и не должно быть менее пяти человек.

Решения комиссии принимаются открытым или закрытым голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества принявших участие на заседании комиссии.

По итогам рассмотрения пакета документов комиссия принимает одно из решений:

о возмещении расходов с определением суммы при соответствии поступившего пакета документов Правилам;

об отказе в возмещении расходов при несоответствии поступившего пакета документов Правилам.

При решении комиссии о возмещении расходов центральный исполнительный орган или местный исполнительный орган разрабатывают соответствующий проект постановления.

Центральный исполнительный орган обеспечивает внесение проекта постановления в Аппарат правительства РК.

Расходы возмещаются на основании постановления правительства или местных исполнительных органов.

Постановление вводится в действие с 12 декабря 2025 года.