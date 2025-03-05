Правила возмещения ущерба фермерам от ЧС природного характера обновили в Казахстане

Министр сельского хозяйства приказом от 27 февраля 2025 года утвердил в новой редакции Правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Возмещение ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера, в сфере сельского хозяйства осуществляется единовременно за счет бюджетных средств местных исполнительных органов, предусмотренных на ликвидацию последствий ЧС природного характера в соответствии с бюджетным законодательством РК, и/или за счет средств организаций, добровольных взносов граждан, фондов и общественных объединений, иных источников, не противоречащих действующему законодательству РК.

При этом правила не распространяются на имущество физических и юридических лиц, которое на момент возникновения ЧС природного характера было застраховано. Застрахованное имущество подлежит возмещению в порядке, определенном гражданским законодательством РК, за счет средств страховщика.

Возмещение ущерба в сфере растениеводства

При объявлении ЧС природного характера местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения создает комиссию из числа представителей местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, органов внутренних дел (по согласованию), общественных организаций, региональной палаты предпринимателей НПП "Атамекен" и представителей местного сообщества.

Общее количество членов комиссии в сфере растениеводства составляет нечетное число, не менее семи человек.

Комиссия определяет размер возмещаемой стоимости ущерба.

Рабочий орган при возникновении ЧС природного характера размещает на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа объявление о приеме заявок на возмещение ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате ЧС природного характера, в сфере растениеводства.

Прием заявок осуществляется в течение 30 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации природного характера.

При этом, прием заявок о возмещении ущерба за испорченные в 2024 году семена сельскохозяйственных культур осуществляется до 1 апреля 2025 года.

Объявление включает следующие сведения:

наименование местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, с указанием его местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, адреса электронной почты;

дата и время начала и завершения приема документов;

перечень необходимых документов;

дата, время и место проведения заседания комиссии в сфере растениеводства.

Физические и юридические лица, понесшие ущерб в результате ЧС природного характера, подают заявку на возмещение ущерба в электронном виде, подтвержденную ЭЦП либо нарочно через канцелярию.

К заявке о возмещении ущерба прилагаются:

копия идентификационного документа на земельный участок;

копия правоустанавливающего документа на земельный участок;

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян (прилагаются при подаче заявки за испорченные семена):

по семенам, приобретенным у аттестованных производителей семян:

копия аттестата на семена либо свидетельства на семена;

по импортным семенам:

копия документа, подтверждающего сортовые и посевные качества семян, выданного компетентным органом страны-отправителя;

по семенам собственного производства:

копия акта апробации и удостоверения о кондиционности семян либо акта апробации и результата анализа семян.

В случае невозможности предоставления идентификационных, правоустанавливающих документов на земельный участок (в случаях утраты, порчи или уничтожения такого документа, вследствие ЧС природного характера, или в период ликвидации ЧС природного характера), рабочий орган самостоятельно осуществляет получения данных по земельному участку из информационной системы единого государственного кадастра недвижимости.

Рабочий орган комиссии рассматривает документы на предмет полноты и далее передает их Комиссии.

Комиссия в сфере растениеводства в течение десяти рабочих дней проверяет достоверность данных, содержащихся в заявке о возмещении ущерба, осуществляет осмотр земельных участков физического или юридического лица, обследование посевов сельскохозяйственных культур, семенохранилищ, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

При рассмотрении заявок о возмещении ущерба за испорченные семена члены комиссии в сфере растениеводства дополнительно изучают сведения из журнала учета семян, а также из журнала наблюдения.

Обследование осуществляется в присутствии физического или юридического лица или доверенного лица физического или юридического лица, действующего на основании доверенности в соответствии с гражданским законодательством РК.

По результатам оформляется акт обследования посевов сельскохозяйственных культур и семенохранилищ, пострадавших в результате ЧС с обязательным приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов.

Ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу в результате ЧС природного характера, определяется комиссией в сфере растениеводства, исходя из расходов на выращивание конкретной сельскохозяйственной культуры на 1 гектар согласно технологической карте возделывания сельскохозяйственных культур, согласованной со специализированным научно-исследовательским институтом земледелия и растениеводства, а также на основании рыночной стоимости семян сельскохозяйственных культур в разрезе видов сельскохозяйственных культур товарного зерна согласно данным официальной статистической информации, формируемой Бюро национальной статистики.

Если физическое или юридическое лицо является получателем субсидий (развитие производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений; развитие семеноводства; удешевление стоимости удобрений (за исключением органических); удешевление стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов; удешевление стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям), то размер ущерба определяется за вычетом суммы полученных субсидий.

По итогам обследования посевов сельскохозяйственных культур и семенохранилищ комиссия в сфере растениеводства формирует перечень физических и юридических лиц, пострадавших от ЧС природного характера и которым причинен ущерб в сфере растениеводства.

Рабочий орган направляет утвержденный сводный перечень в сфере растениеводства (расчеты) в местный исполнительный для принятия решения о выделении средств.

После принятия решения о выделении средств рабочий орган в течение 3 рабочих дней после утверждения индивидуальных помесячных планов финансирования формирует счета к оплате на выплату средств, загружаемые в информационную систему "Казначейство-Клиент".

Уведомление о перечислении денежных средств направляется через информационную аналитическую систему "Электронные обращения", либо через канцелярию местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения.

Возмещение ущерба в сфере животноводства

Возмещение за счет бюджетных и/или внебюджетных средств физическим и юридическим лицам (владельцам) осуществляется за павших сельскохозяйственных животных, по которым установлено:

наличие павшего сельскохозяйственного животного с идентификационными признаками (ушная бирка, тавро, микрочип);

наличие павшего сельскохозяйственного животного без идентификационных признаков, но с подтверждением наличия в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных;

отсутствие местонахождения павшего сельскохозяйственного животного, но с подтверждением наличия в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных.

Возмещение физическим и юридическим лицам за счет внебюджетных средств осуществляется за потерю инкубационных яиц, по которым установлено:

наличие документов, подтверждающих приобретение инкубационных яиц, и подтверждающих инкубационный процесс;

наличие акта об уничтожении трупов животных и иных биологических отходов.

Прием заявок о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных, а также за потерю инкубационных яиц осуществляется в течение 60 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации природного характера.

При этом, прием заявок о возмещении ущерба за потерю в 2024 году инкубационных яиц осуществляется до 1 апреля 2025 года.

Для возмещения стоимости ущерба за павших сельскохозяйственных животных, а также за потерю инкубационных яиц физические и юридические лица подают заявку.

Заявка физических лиц о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных и за потерю инкубационных яиц подается нарочно через канцелярию местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, либо в электронном виде посредством мобильного приложения веб-портала "электронного правительства" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП.

Заявка юридических лиц о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных и за потерю инкубационных яиц подается нарочно через канцелярию местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, либо в электронном виде посредством информационной аналитической системы "Электронные обращения" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП.

Заявка о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных и за потерю инкубационных яиц может быть подана физическим лицом, либо руководителем юридического лица, либо доверенным лицом, действующим на основании доверенности в соответствии с гражданским законодательством РК.

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней проверяет достоверность данных, содержащихся в заявке о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных и за потерю инкубационных яиц.

Комиссия осуществляет проверку сведений о владельцах сельскохозяйственных животных по индивидуальным номерам сельскохозяйственных животных в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных.

При установлении отсутствия места нахождения сельскохозяйственных животных составляется комиссионный акт падежа сельскохозяйственного животного с привлечением не менее 3 свидетелей – жителей населенного пункта с участием акима сельского округа, участкового инспектора полиции и представителя ветеринарной службы.

При наличии павшего сельскохозяйственного животного по завершению его утилизации составляется акт об уничтожении трупов животных и иных биологических отходов.

Возмещение ущерба по поголовью птицы и инкубационным яйцам вне зависимости от категории хозяйств осуществляется комиссией по итогам соответствующих актов об уничтожении трупов животных и иных биологических отходов.

Размер возмещения ущерба определяется по рыночной стоимости сельскохозяйственных животных в разрезе видов и половозрастных групп на основании данных официальной статистической информации, формируемой Бюро национальной статистики.

В случае потери инкубационных яиц возмещается полная стоимость утраченных инкубационных яиц на основании документов, подтверждающих их приобретение либо акта об уничтожении трупов животных и иных биологических отходов.

По итогам работы комиссия формирует перечень физических и юридических лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера и которым причинен ущерб в сфере животноводства.

Рабочий орган формирует сводный перечень физических и юридических лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера и которым причинен ущерб в сфере животноводства.

Рабочий орган направляет утвержденный сводный перечень в сфере животноводства (расчеты) в местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы для принятия решения о выделении средств.

Выплата осуществляется физическим и юридическим лицам в течение тридцати календарных дней после принятия соответствующего решения о выделении средств.

Уведомление о перечислении денежных средств направляется через мобильное приложение веб-портала "электронного правительства", либо информационную аналитическую систему "Электронные обращения", либо через канцелярию местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения.

Приказ введен в действие с 5 марта 2025 года.