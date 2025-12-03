Минобороны обновило правила военной подготовки офицеров и сержантов запаса

Приказом министра обороны от 25 ноября 2025 года внесены изменения в Правила военной подготовки по программам офицеров запаса и сержантов запаса, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Военная подготовка граждан по программам офицеров и сержантов запаса осуществляется по программам военной подготовки на основе получаемого высшего профессионального образования, с целью формирования военно-обученного резерва РК, а также дополнительного комплектования первичных должностей офицерского и сержантского составов Вооруженных сил РК.

Военная подготовка граждан по программе офицеров запаса проводится на безвозмездной (по государственному образовательному заказу) и возмездной основах, программе сержантов запаса – на возмездной основе в ОВПО в соответствии с разнарядкой Министерства обороны, исходя из мобилизационной потребности ВС, других войск и воинских формирований, а также необходимости накопления военно-обученного резерва.

Стоимость обучения за военную подготовку на возмездной основе определяется ОВПО.

К военной подготовке на возмездной основе руководителем ОВПО по согласованию с МО РК могут допускаться студенты других ОВПО, не имеющие военной кафедры, независимо от форм собственности и подчиненности.

На военную подготовку по программе офицеров запаса отводится 588 академических часов, из них 458 – теоретической подготовке и 130 – практической подготовке.

На военную подготовку по программе сержантов запаса отводится 294 академических часа, из них 180 – теоретической подготовке и 114 – практической подготовке.

Юноши практическую часть военной подготовки проходят в полевых условиях (военно-учебная практика), а девушки – на базе ОВПО, либо воинских частей (учреждений) и военных, специальных учебных заведений.

Граждане, зачисленные на обучение по программам военной подготовки, приступают к занятиям с 1 февраля года, следующего за годом поступления на военную кафедру.

Срок военной подготовки устанавливается:

по программе военной подготовки офицеров запаса – не менее 2 лет 5 месяцев ;

; по программе военной подготовки сержантов запаса – не менее 1 года 5 месяцев.

Для обучения по программам военной подготовки офицеров запаса заявления подаются студентами на разных курсах обучения в зависимости от срока образовательной программы бакалавриата в следующем порядке:

на первом курсе – обучающиеся по образовательной программе бакалавриата с 3-летним сроком обучения, в том числе обучающиеся по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения;

– обучающиеся по образовательной программе бакалавриата с 3-летним сроком обучения, в том числе обучающиеся по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения; на первом и втором курсах – обучающиеся по образовательной программе бакалавриата с 4-летним сроком обучения;

– обучающиеся по образовательной программе бакалавриата с 4-летним сроком обучения; на первом, втором и третьем курсах – обучающиеся по образовательной программе бакалавриата с 5-летним и 6-летним сроком обучения.

Для обучения по программам военной подготовки сержантов запаса заявления подаются студентами на разных курсах обучения в зависимости от срока образовательной программы бакалавриата в следующем порядке:

на первом курсе – обучающиеся по образовательной программе бакалавриата с 2-летним сроком обучения (образовательные программы, предусматривающие сокращенные сроки обучения);

– обучающиеся по образовательной программе бакалавриата с 2-летним сроком обучения (образовательные программы, предусматривающие сокращенные сроки обучения); на первом и втором курсах – обучающиеся по образовательной программе бакалавриата с 3-летним сроком обучения;

– обучающиеся по образовательной программе бакалавриата с 3-летним сроком обучения; на первом, втором и третьем курсах – обучающиеся по образовательной программе бакалавриата с 4-летним сроком обучения;

– обучающиеся по образовательной программе бакалавриата с 4-летним сроком обучения; на первом, втором, третьем и четвертом курсах – обучающиеся по образовательной программе бакалавриата с 5-летним и 6-летним сроком обучения.

Студенты, отслужившие срочную службу, допускаются к военной подготовке вне конкурса на безвозмездной (по государственному образовательному заказу) основе после прохождения медицинского освидетельствования.

Расчет ежегодной потребности подготовки студентов на ВК производит структурное подразделение МО РК, курирующее организационно-мобилизационную работу, исходя из мобилизационной потребности и необходимости накопления военно-обученного резерва и направляет его в срок до 1 февраля года отбора в структурное подразделение МО РК, курирующее вопросы военного образования.

На основании расчета ежегодной потребности подготовки студентов на военной кафедре и предложений ОВПО по набору студентов для прохождения военной подготовки структурное подразделение МО РК, курирующее вопросы военного образования, разрабатывает разнарядку в виде плана набора студентов для поступления на ВК, в котором определяется количество мест по программам офицеров запаса и сержантов запаса в соответствии с перечнем программ военной подготовки для каждой ВК.

План набора утверждается министром обороны РК. Выписка из плана набора направляется в адрес руководителей ОВПО не позднее 5 рабочих дней после утверждения плана набора.

Военная подготовка организуется и осуществляется методом "военного дня". С учетом специфики обучения в конкретном ОВПО допускается и другая форма организации военной подготовки по усмотрению ОВПО, при этом военный день организуется не реже одного раза в неделю.

Студенты, окончившие полный курс военной подготовки по программе офицеров запаса и сдавшие итоговые экзамены, по окончании ОВПО представляются к присвоению воинского звания "лейтенант запаса", "лейтенант медицинской службы запаса".

Студенты, окончившие полный курс военной подготовки по программе сержантов запаса и сдавшие итоговые экзамены, представляются к присвоению воинского звания "сержант запаса", "сержант медицинской службы запаса".

ВК разрабатывается шеврон военной кафедры (военного факультета), утверждаемый руководителем ОВПО по согласованию со структурным подразделением МО РК, курирующим вопросы военного образования.

Форма одежды для студентов установлена в приложении к правилам. Шевроны, нагрудные знаки формы одежды студентов и сотрудников ВК носятся также согласно приложению.

Организация военной подготовки, создание для этого необходимой УМБ, обеспечение сохранности, эксплуатации вооружения и военной техники, соблюдение режима секретности возлагаются на руководителя ОВПО.

Также правила устанавливают порядок набора и отбора студентов для обучения на военной кафедре, учебно-материальную базу кафедры и т.д.

Приказ вводится в действие с 13 декабря 2025 года.

При этом прежние правила военной подготовки от 31 июля 2025 года отменены.