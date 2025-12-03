Обновлены требования к электронным ресурсам для дистанционных медуслуг

Приказом министра здравоохранения от 26 ноября 2025 года внесены изменения в требования к электронным информационным ресурсам для дистанционных медицинских услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, требования изложены в новой редакции.

Так, говорится, что дистанционные медицинские услуги оказываются посредством:

телемедицинской сети медицинской организации;

НТМС;

объектов информатизации медицинской организации, в том числе с применением носимых медицинских устройств.

При оказании дистанционных медицинских услуг к телемедицинской сети медицинской организации, НТМС, объектам информатизации медицинской организации предъявляются следующие требования:

соответствие требованиям Закона "Об информатизации", а также Единым требованиям в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

обеспечение взаимодействия между медицинскими работниками и (или) пациентом и (или) его законным представителем в формате аудио-визуального контакта и обмена текстовыми сообщениями, документами и изображениями;

обеспечение акцепта публичной оферты, содержащей все существенные условия по организации дистанционного оказания медицинских услуг в медицинской организации;

обеспечение идентификации личности пациента, а также медицинских работников, задействованных в оказании дистанционных медицинских услуг посредством системы идентификации и аутентификации в соответствии с требованиями уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности посредством встроенных инструментов объектов информатизации в соответствии с требованиями Закона "О персональных данных и их защите";

обеспечение формирования расписания приема медицинских работников в медицинской организации;

обеспечение организации записи пациентов или его законных представителей на консультацию или оказание профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной и паллиативной помощи;

обеспечение возможности подачи пациентом или его законным представителем информированного согласия на получение медицинской помощи;

обеспечение формирования заявок на проведение консилиума;

обеспечение отправки медицинским работникам, пациентам или их законным представителям, уведомлений о дате и времени проведения или отмене (переносе) консультаций или оказании лечебно-диагностической, медицинской реабилитации или консилиума;

обеспечение внесения медицинских записей, сопутствующих материалов о состоянии здоровья и диагнозе пациента в электронный паспорт здоровья пациента с использованием электронной цифровой подписи врача и(или) медицинского работника, оказавшего услуги медицинской реабилитации;

обеспечение передачи данных в Национальный электронный паспорт здоровья и электронные информационные ресурсы уполномоченного органа в объеме и кратности, определяемых уполномоченным органом;

обеспечение организации и ведения личного кабинета пациента;

обеспечение документирования с использованием информационно-коммуникационных технологий или объектов информатизации фактов передачи и получения сведений о состоянии здоровья пациента;

обеспечение обработки данных о состоянии здоровья пациента с использованием информационно-коммуникационных технологий или объектов информатизации;

обеспечение доступа лечащему врачу, назначившему дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента, а также при необходимости медицинскому работнику, осуществляющему дистанционное наблюдение к сведениям о состоянии здоровья пациента;

обеспечение направления лечащим врачом или медицинским работником, задействованным в процессе персонального медицинского сопровождения сообщений пациенту с рекомендациями по соблюдению назначенного лечения и образа жизни;

обеспечение хранения и обработки, защиты персональных медицинских данных пациентов;

обеспечение доступа физическим лицам к информации о своем здоровье и оказанной медицинской помощи в электронном паспорте здоровья, а также отслеживанию журнала доступа к данным;

обеспечение интеграции с соответствующими информационными системами уполномоченного органа для обеспечения процесса оплаты затрат медицинским организациям при оказании дистанционных медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования;

обеспечение интеграции средств телекоммуникации между пациентом или его законным представителем и медицинским работником с объектами информатизации, используемыми при оказании дистанционных медицинских услуг, за исключением случаев, оговоренных нормативными правовыми актами и инструкциями уполномоченного органа в сфере информатизации;

обеспечение соответствия средств телекоммуникации между пациентом или его законным представителем и медицинским работником, применяемых при оказании дистанционных медицинских услуг, требованиям законодательства в сфере защиты персональных данных, предъявляемым к защите персональных данных и соблюдению тайны медицинского работника.

При оказании дистанционных медицинских услуг посредством мобильных приложений или интернет – ресурсов, в том числе с применением носимых медицинских устройств, к объектам информатизации медицинской организации, дополнительно предъявляются следующие требования:

обеспечение дистанционного мониторинга за состоянием здоровья пациента;

обеспечение дистанционного получения данных о состоянии здоровья пациента лечащим врачом и (или) медицинским работником, обеспечивающим дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента в автоматическом режиме посредством информационно-коммуникационных технологий или объектов информатизации при использовании носимых медицинских устройств, сертифицированных и имеющих функции передачи данных;

обеспечение ручного ввода данных о состоянии здоровья пациента, самим пациентом или лечащим врачом, в том числе ручного ввода данных с носимых медицинских устройств, не имеющих функции передачи данных;

обеспечение мониторинга и контроля показателей состояния здоровья пациента, в том числе в автоматическом режиме с использованием информационно-коммуникационных технологий или объектов информатизации;

обеспечение экстренного оповещения всех участников процесса персонального медицинского сопровождения при критическом отклонении показателей состояния здоровья пациента от предельных значений и выполнения мероприятий, направленных на стабилизацию состояния здоровья пациента, включая проведение консультаций для дистанционного или очного оказания медицинской помощи, направления на консультации и диагностические исследования, госпитализацию на стационарозамещающее или стационарное лечение, вызов бригады скорой медицинской помощи или оказание неотложной медицинской помощи.

Электронные информационные ресурсы субъектов здравоохранения для полноты данных по документированию процесса оказания дистанционных медицинских услуг обеспечивают возможность внесения в медицинские информационные системы следующего минимального набора данных:

при записи на услугу, оказываемую дистанционно:

индивидуальный идентификационный номер и фамилию, имя, отчество пациента;

код и наименование услуги;

участок или фамилия, имя, отчество врача, оказывающего услугу;

дата и время записи на услугу;

при дистанционном выполнении услуги:

форма оказания дистанционной медицинской услуги;

использованные средства телекоммуникации;

индивидуальный идентификационный номер и фамилия, имя, отчество (при его наличии) пациента;

код и наименование услуги;

индивидуальный идентификационный номер и фамилия, имя, отчество (при его наличии) врача, оказавшего услугу;

набор данных по диагнозу (диагноз, вид, тип, характер);

запись врача с описанием объективного статуса пациента, с интерпретацией показателей состояния здоровья пациента, результатов диагностических исследований;

заключение (описание результата выполненной услуги);

план ведения пациента с включением даты следующего осмотра;

направление на лабораторное исследование/на консультационные услуги/на госпитализацию, перевод в другой стационар (в случае необходимости в соответствии с набором данных, необходимом для направления) в соответствии с формой медицинской учетной документации лабораторий в составе медицинских организаций;

рецепт на лекарственные средства (в случае необходимости в соответствии с набором данных, необходимом для направления);

лист или справка о временной нетрудоспособности (в случае необходимости в соответствии с набором данных, необходимым для открытия, продления, закрытия листа или справки о временной нетрудоспособности), а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности;

направление на медико-социальную экспертизу (в случае необходимости в соответствии с набором данных, необходимым для направления на медико-социальную экспертизу).

Приказ вводится в действие с 13 декабря 2025 года.