Право

Грузоперевозки в Казахстане: подготовлены изменения

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 10:12 Фото: freepik
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на усовершенствование бизнес-процесса подачи заявления на получение допуска и карточки допуска, устранения пробелов и обеспечения единообразного понимания и применения норм Правил.

В частности, предлагаемые изменения предусматривают исключение отдельных требований для нерегулярных перевозок пассажиров и багажа, что упрощает оформление разрешений для данного вида услуг. Кроме того, внедрение электронной формы разрешений, вне зависимости от вида удостоверения и карточки допуска, повышает доступность и удобство получения государственной услуги.

Правила также дополняются новым пунктом, устанавливающим обратный порядок исчисления сроков с конкретным началом и окончанием, обеспечивает точность расчетов, исключает неоднозначность и повышает прозрачность процедуры.

Помимо этого, вносимые изменения устанавливают лимит на подачу дополнительных заявок, а также общее количество иностранных разрешений на перевозку грузов.

В Министерстве транспорта отмечают, что данная мера позволяет регулировать нагрузку на систему, предотвращать возможные злоупотребления и обеспечивать равные условия для всех перевозчиков при получении разрешений.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 декабря.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
