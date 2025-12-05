#Казахстан в сравнении
Право

Минздрав планирует закупать медтехнику по новым правилам

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 12:07 Фото: akorda.kz
Министерство здравоохранения подготовило поправки в методику осуществления экспертной оценки оптимальных технических характеристик и клинико-технического обоснования медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

В частности, Минздрав повышает эффективность закупа медтехники: новые правила обеспечат быстрый доступ к современному оборудованию.

"Министерство здравоохранения РК обновляет подходы к закупу медицинской техники, чтобы медорганизации страны быстрее получали современное оборудование, а пациенты — более качественную и доступную медпомощь", - говорится в обосновании.

В Минздраве отмечают, что обновление методики позволит усилить качество планирования и обеспечить медицинские организации более современными, технологичными и соответствующими требованиям времени изделиями. Все это направлено на повышение удобства и доступности медицинских услуг для населения.

Предусмотрено снижение порога стоимости медицинских изделий для проведения экспертизы: со 20 млн до 10 млн тенге, а при закупе в лизинг — от 5 млн тенге.

Это создает больше возможностей для оснащения организаций современной техникой в более короткие сроки.

Кроме того, предлагается введение нового требования о предоставлении заключения уполномоченного органа санитарно-эпидемиологической экспертизы, что обеспечит дополнительную уверенность в качестве и безопасности оборудования.

Также предусмотрено участие Национального оператора при планировании и разработке документов для технологически сложных объектов, что позволит еще точнее учитывать потребности медицинских организаций и повысит качество проектных решений.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 декабря.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В правилах оптовой и розничной реализации лекарств произошли изменения
14:37, 06 августа 2024
В правилах оптовой и розничной реализации лекарств произошли изменения
В аптеках запретят продажу лекарств с истекающим сроком годности
10:45, 14 сентября 2023
В аптеках запретят продажу лекарств с истекающим сроком годности
Изменился перечень лекарств, закупаемых у единого дистрибьютора
13:03, 15 сентября 2025
Изменился перечень лекарств, закупаемых у единого дистрибьютора
