Минздрав планирует закупать медтехнику по новым правилам

Министерство здравоохранения подготовило поправки в методику осуществления экспертной оценки оптимальных технических характеристик и клинико-технического обоснования медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

В частности, Минздрав повышает эффективность закупа медтехники: новые правила обеспечат быстрый доступ к современному оборудованию.

"Министерство здравоохранения РК обновляет подходы к закупу медицинской техники, чтобы медорганизации страны быстрее получали современное оборудование, а пациенты — более качественную и доступную медпомощь", - говорится в обосновании.

В Минздраве отмечают, что обновление методики позволит усилить качество планирования и обеспечить медицинские организации более современными, технологичными и соответствующими требованиям времени изделиями. Все это направлено на повышение удобства и доступности медицинских услуг для населения.

Предусмотрено снижение порога стоимости медицинских изделий для проведения экспертизы: со 20 млн до 10 млн тенге, а при закупе в лизинг — от 5 млн тенге.

Это создает больше возможностей для оснащения организаций современной техникой в более короткие сроки.

Кроме того, предлагается введение нового требования о предоставлении заключения уполномоченного органа санитарно-эпидемиологической экспертизы, что обеспечит дополнительную уверенность в качестве и безопасности оборудования.

Также предусмотрено участие Национального оператора при планировании и разработке документов для технологически сложных объектов, что позволит еще точнее учитывать потребности медицинских организаций и повысит качество проектных решений.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 декабря.