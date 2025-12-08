Утверждены правила и сроки представления сведений в органы госдоходов министерствами и госорганами

Совместным приказом Минфина, Минюста, КНБ, МВД, Минобороны и остальных министерств утверждены Правила взаимодействия органа госдоходов с уполномоченными госорганами по представлению сведений о плательщиках сборов и других обязательных платежей и объектах обложения, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок, сроки и формы предоставления уполномоченными государственными органами в органы государственных доходов сведений по следующему перечню:

по сборам;

по сбору за первичную государственную регистрацию механических транспортных средств;

по сбору за проезд автотранспортных средств по территории РК;

по государственной пошлине;

по плате за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов;

по плате за пользование животным миром;

по плате за пользование лесными ресурсами;

по плате за пользование растительными и лесными ресурсами при принятии решения об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений из природной среды, их частей или дериватов;

по плате за пользование растительными ресурсами;

по плате участками рыбохозяйственных водоемов международного или республиканского значения для осуществления садковой хозяйственной деятельности для реализации проекта;

по плате за использование радиочастотного спектра и за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи;

по разовой плате за осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг в области связи с использованием радиочастотного спектра;

по плате за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;

по плате за размещение наружной (визуальной) рекламы;

по плате за пользование земельными участками во временное возмездное землепользование (аренду);

по плате за пользование земельными участками за участок недр по лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду;

по операторам, касающиеся временного хранения ими отходов производства и потребления;

о фактических объемах негативного воздействия на окружающую среду, установленных в ходе осуществления проверок по соблюдению экологического законодательства Республики Казахстан (государственный экологический контроль);

по земельным участкам, не используемым в соответствующих целях или используемым с нарушением законодательства республики.

Указывается, что органы государственных доходов, уполномоченные государственные органы при получении (направлении) сведений обеспечивают соблюдение требований законодательства о неразглашении, недопущении утечки информации, составляющей налоговую и иную охраняемую законом тайну.

К уполномоченным госорганам относятся министерства сельского хозяйства, юстиции, просвещения, науки и высшего образования, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, транспорта, обороны, культуры и информации, промышленности и строительства, водных ресурсов и ирригации, иностранных дел, торговли и интеграции, по чрезвычайным ситуациям, туризма и спорта, национальной экономики, искусственного интеллекта и цифрового развития, внутренних дел, экологии и природных ресурсов, энергетики, Комитет национальной безопасности, Нацбанк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Уполномоченные государственные органы представляют в органы государственных доходов сведения о плательщиках сбора и объектах обложения.

Министерство внутренних дел представляет в органы госдоходов сведения о плательщиках сбора за первичную государственную регистрацию механических транспортных средств и объектах обложения.

Министерство транспорта представляют в органы государственных доходов сведения о плательщиках сбора за проезд автотранспортных средств по территории республики .

Также говорится, что уполномоченные государственные органы через единую систему электронного документооборота с государственными органами ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют налоговому органу сведения о плательщиках сбора и объектах обложения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 54 Налогового кодекса.

В свою очередь министерства сельского хозяйства, юстиции, искусственного интеллекта и цифрового развития, внутренних дел, транспорта, экологии и природных ресурсов представляют в органы государственных доходов:

сведения о плательщиках государственной пошлины и исчисленных ими суммах государственной пошлины ежеквартально в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют налоговому органу по месту своего нахождения посредством единой системы электронного документооборота с государственными органами.

Бассейновые водные инспекции по охране и регулированию использования водных ресурсов представляют в органы государственных доходов по месту своего нахождения:

сведения о плательщиках платы за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов и объектах обложения, их месте нахождения, выданных разрешениях на специальное водопользование, установленных лимитах водопользования, изменениях, внесенных в разрешения и лимиты водопользования, о результатах проверок по соблюдению водного законодательства, судебных решениях по обжалованию результатов проверок по соблюдению водного законодательства РК – ежеквартально не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют налоговым органам посредством единой системы электронного документооборота с государственными органами.

Уполномоченный государственный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и местные исполнительные органы представляют в органы государственных доходов по месту своего нахождения представляет:

сведения о плательщиках платы за пользование животным миром и объектах обложения ежеквартально в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, посредством единой системы электронного документооборота с государственными органами.

Государственные лесовладельцы (государственные учреждения лесного хозяйства местных исполнительных органов; государственные учреждения лесного хозяйства и государственные организации уполномоченного органа в области лесного хозяйства; природоохранные учреждения уполномоченного органа в области особо охраняемых природных территорий; государственные организации уполномоченного государственного органа, осуществляющего реализацию государственной политики в области железнодорожного транспорта и уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам в соответствии с ведомственной подчиненностью) представляют в органы государственных доходов:

сведения о плательщиках платы за пользование лесными ресурсами и объектах обложения ежеквартально в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, посредством единой системы электронного документооборота с государственными органами.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы представляют в органы государственных доходов по месту своего нахождения:

сведения о плательщиках платы за пользование растительными и лесными ресурсами при принятии решения об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений из природной среды, их частей или дериватов и объектах обложения ежеквартально в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом (годом), посредством единой системы электронного документооборота с государственными органами.

Уполномоченные органы в области лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира представляют в органы государственных доходов:

сведения о плательщиках платы за пользование растительными ресурсами и объектах обложения ежегодно в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным годом, посредством единой системы электронного документооборота с государственными органами.

Уполномоченный орган в области аквакультуры представляют в органы государственных доходов по месту своего нахождения:

сведения о плательщиках платы участками рыбохозяйственных водоемов международного или республиканского значения для осуществления садковой хозяйственной деятельности для реализации проекта и объектах обложения ежегодно в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным годом, посредством единой системы электронного документооборота с государственными органами.

Местные исполнительные органы представляют в органы государственных доходов месту размещения наружной (визуальной) рекламы:

сведения о плательщиках, суммах платы за размещение наружной (визуальной) рекламы, периоде и месте размещения наружной (визуальной) рекламы, направлении (ненаправлении) уведомления ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, посредством единой системы электронного документооборота с государственными органами.

Уполномоченные государственные органы по земельным отношениям, а на территориях специальных экономических зон – местные исполнительные органы или управляющие компании специальных экономических зон представляют в органы государственных доходов по месту своего нахождения по месту нахождения плательщиков:

сведения о плательщиках платы, объектах обложения и периодах, на которые предоставлены земельные участки во временное возмездное землепользование (аренду) ежеквартально в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, посредством единой системы электронного документооборота с государственными органами.

Уполномоченные государственные органы по предоставлению права недропользования представляют в органы государственных доходов по месту нахождения плательщиков:

сведения о плательщиках платы, объектах обложения, периоде действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, идентифицирующих координатах блоков и их индивидуальных кодах ежеквартально в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, посредством единой системы электронного документооборота с государственными органами.

Территориальные подразделения по управлению земельными ресурсами областей, городов республиканского значения, столицы ведомства центрального уполномоченного органа, осуществляющего государственный контроль за использованием и охраной земель, представляют в налоговые органы:

сведения по земельным участкам, предназначенным для строительства объектов и не используемым в соответствующих целях или используемым с нарушением законодательства, а также по земельным участкам сельскохозяйственного назначения, не используемым в соответствии с земельным законодательством, в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом (годом), посредством единой системы электронного документооборота с государственными органами.

Совместный приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.