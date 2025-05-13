Прием на вакантную должность в правоохранительные органы: внесены изменения

Совместным приказом АФМ, МВД, генпрокурора, МЧС и Антикора внесены изменения в Правил формирования и работы конкурсной комиссии, сроков проведения этапов конкурса, а также перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на занятие вакантной должности в правоохранительных органах.

В частности, уточняется, что по результатам рассмотрения документов секретарь конкурсной комиссии органа формирует график проведения собеседования с указанием допущенных кандидатов, даты, времени и места его проведения, который заносится в информационную автоматизированную базу данных (информационная система) и размещается на интернет-ресурсе органа, с уведомлением кандидата в течение трех рабочих дней по адресу электронной почты или абонентскому номеру сотовой связи, а также с использованием иных электронных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения.

Также уточняется, что конкурс в органах включает в себя ряд последовательных этапов, в том числе прием документов посредством информационной автоматизированной базы данных (информационной системы) от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе.

Кандидат, рекомендованный по результатам собеседования к дальнейшим этапам конкурса, для определения пригодности к службе проходит ВВК и полиграфологическое исследование.

Направления кандидату на прохождение ВВК и полиграфологического исследования предоставляются кадровой службой посредством информационной автоматизированной базы данных.

При этом срок прохождения медицинского и психофизиологического освидетельствования и полиграфологического исследования участников конкурса осуществляется в течение месяца со дня поступления направлений на прохождение ВВК и полиграфологического исследования.

Кандидат подает посредством информационной автоматизированной базы данных следующие документы:

заявление по форме;

копию документа, удостоверяющего личность гражданина РК, либо его электронную форму;

копии документов об образовании, а также документы, подтверждающие прохождение процедуры нострификации или признание (для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями, оригиналы для сверки);

заполненную подробную автобиографию, написанную собственноручно, с указанием близких родственников, супруга/супруги, в том числе бывших супругов по форме, дополнительно копии послужного списка (для бывших сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты, военнослужащих, административных государственных служащих), копии документа, подтверждающего трудовую деятельность (для иных лиц);

анкету по форме;

военный билет или приписное удостоверение;

сертификат, выданный по результатам тестирования, в том числе оценку личных качеств.

Все документы предоставляются в PDF-формате.

Кроме того, кандидат дает согласие на сбор и обработку следующих документов через информационную автоматизированную базу данных (информационной системы).

Также правила дополнены пунктом о том, что предоставление неполного пакета документов, в том числе недостоверных данных (сведений) содержащихся в них, а также документов с истекшим сроком давности, и отказ кандидата на сбор и обработку следующих документов через информационную автоматизированную базу данных является основанием для отказа в их рассмотрении конкурсной комиссией и недопущения к последующим этапам конкурса.

Совместный приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

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