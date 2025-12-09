#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
508.3
592.17
6.63
Право

Взаимодействие судисполнителей с сотрудниками полиции при приводе должников: приказ

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 11:25 Фото: primeminister.kz
Подписан совместный приказ министра юстиции и министра внутренних дел о взаимодействии судебных исполнителей с сотрудниками органов внутренних дел при осуществлении привода должников по исполнительным производствам для возбуждения административного производства, сообщает Zakon.kz.

Руководителям департаментов юстиции областей, городов Астана, Алматы и Шымкент предписано обеспечить:

  • принятие мер по надлежащему уведомлению должников по исполнительным документам о явке к государственному судебному исполнителю для составления административного протокола по статье 669 Кодекса, путем направления повестки;
  • направление частному судебному исполнителю, в производстве которого находится исполнительное производство, письма о необходимости вынесения постановления о приводе лица, уклоняющегося от явки к судебному исполнителю, в случае неявки надлежаще уведомленного должника;
  • возврат материалов частному судебному исполнителю, в случае непринятия частным судебным исполнителем мер по вынесению постановления о приводе в течение 10 рабочих дней;
  • составление административного протокола при наличии оснований для привлечения к административной ответственности, после привода должника частным судебным исполнителем и сотрудниками органов внутренних дел.

Руководителям региональных палат частных судебных исполнителей областей, городов Астана, Алматы и Шымкент нужно обеспечить:

  • с момента получения письма Департамента юстиции о неявке должника к государственному судебному исполнителю в течение 10 рабочих дней вынесение и направление в суд мотивированного постановления о принудительном приводе должника для получения санкции;
  • направление в органы внутренних дел санкционированное судом постановление о принудительном приводе по месту нахождения (проживания) должника;
  • ознакомление должников с постановлением о приводе и разъяснение права обжалования постановления судебного исполнителя;
  • осуществление привода должника с участием сотрудника органа внутренних дел путем принудительного препровождения к месту составления административного протокола на срок не более трех часов и только в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Начальникам городских и районных подразделений органов внутренних дел предстоит обеспечить:

  • принятие и своевременную регистрацию, направленных судебными исполнителями постановлений о приводе лица, уклоняющегося от явки;
  • проверку по всем учетам лица, подлежащего приводу после получения санкционированного судом постановления (наличие гражданского оружия, состояние на учетах в органах внутренних дел и др.);
  • оказание содействия судебному исполнителю в осуществлении принудительного привода должника путем обеспечения безопасности участников исполнительного производства;
  • прибытие в назначенное время к месту проведения исполнительных действий для осуществления охраны общественного порядка;
  • водворение должника, в отношении которого вынесено постановление суда о наложении административного взыскания в виде ареста, в специальные административные приемники, при его непосредственном доставлении.

Приказ вводится в действие с 19 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обязаны ли уведомить должника, если исполнительное производство передано другому ЧСИ
17:43, 27 октября 2023
Обязаны ли уведомить должника, если исполнительное производство передано другому ЧСИ
Сколько видеожетонов и на какие цели выделяется сотрудникам полиции
10:36, 21 мая 2025
Сколько видеожетонов и на какие цели выделяется сотрудникам полиции
Пилотный проект по автоматическому возбуждению исполнительного производства запустят в Казахстане
12:53, 11 октября 2023
Пилотный проект по автоматическому возбуждению исполнительного производства запустят в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: