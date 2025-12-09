Взаимодействие судисполнителей с сотрудниками полиции при приводе должников: приказ

Фото: primeminister.kz

Подписан совместный приказ министра юстиции и министра внутренних дел о взаимодействии судебных исполнителей с сотрудниками органов внутренних дел при осуществлении привода должников по исполнительным производствам для возбуждения административного производства, сообщает Zakon.kz.

Руководителям департаментов юстиции областей, городов Астана, Алматы и Шымкент предписано обеспечить: принятие мер по надлежащему уведомлению должников по исполнительным документам о явке к государственному судебному исполнителю для составления административного протокола по статье 669 Кодекса, путем направления повестки;

направление частному судебному исполнителю, в производстве которого находится исполнительное производство, письма о необходимости вынесения постановления о приводе лица, уклоняющегося от явки к судебному исполнителю, в случае неявки надлежаще уведомленного должника;

возврат материалов частному судебному исполнителю, в случае непринятия частным судебным исполнителем мер по вынесению постановления о приводе в течение 10 рабочих дней;

составление административного протокола при наличии оснований для привлечения к административной ответственности, после привода должника частным судебным исполнителем и сотрудниками органов внутренних дел. Руководителям региональных палат частных судебных исполнителей областей, городов Астана, Алматы и Шымкент нужно обеспечить: с момента получения письма Департамента юстиции о неявке должника к государственному судебному исполнителю в течение 10 рабочих дней вынесение и направление в суд мотивированного постановления о принудительном приводе должника для получения санкции;

вынесение и направление в суд мотивированного постановления о принудительном приводе должника для получения санкции; направление в органы внутренних дел санкционированное судом постановление о принудительном приводе по месту нахождения (проживания) должника;

ознакомление должников с постановлением о приводе и разъяснение права обжалования постановления судебного исполнителя;

осуществление привода должника с участием сотрудника органа внутренних дел путем принудительного препровождения к месту составления административного протокола на срок не более трех часов и только в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Начальникам городских и районных подразделений органов внутренних дел предстоит обеспечить: принятие и своевременную регистрацию, направленных судебными исполнителями постановлений о приводе лица, уклоняющегося от явки;

проверку по всем учетам лица, подлежащего приводу после получения санкционированного судом постановления (наличие гражданского оружия, состояние на учетах в органах внутренних дел и др.);

оказание содействия судебному исполнителю в осуществлении принудительного привода должника путем обеспечения безопасности участников исполнительного производства;

прибытие в назначенное время к месту проведения исполнительных действий для осуществления охраны общественного порядка;

водворение должника, в отношении которого вынесено постановление суда о наложении административного взыскания в виде ареста, в специальные административные приемники, при его непосредственном доставлении. Приказ вводится в действие с 19 декабря 2025 года.

