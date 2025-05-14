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Право

Выплаты военнослужащим: внесены изменения

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 10:13 Фото: Zakon.kz
Приказом министра обороны от 5 мая 2025 года внесены изменения в Правила выплаты военнослужащим Вооруженных сил РК, за исключением курсантов, кадетов и военнослужащих срочной службы, денег за счет государства за перевозку собственного имущества в пределах РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что основанием для выплаты военнослужащим, за исключением курсантов, кадетов, военнослужащих срочной службы и военных резервистов, и лицам, уволенным с воинской службы, за исключением уволенных со срочной воинской службы, в связи с прекращением гражданства РК, при отказе в специальной проверке, по отрицательным мотивам, по служебному несоответствию, выявленному по итогам аттестации, денег за перевозку собственного имущества в пределах республики является приказ, изданный после представления следующих документов:

  • рапорта (заявления);
  • выписки из приказа командира (начальника) воинской части (учреждения), руководителя местного органа военного управления об убытии и прибытии военнослужащего, лица, уволенного с воинской службы и копии предписания.

Приказ о выплате денег за перевозку собственного имущества издает командир (начальник) воинской части (учреждения), в которой военнослужащий проходит воинскую службу или руководитель местного органа военного управления, в котором лицо, уволенное с воинской службы поставлено на воинский учет.

Выплата денег за перевозку собственного имущества в пределах РК производится:

  • в воинской части (учреждении), в которой военнослужащий состоит на денежном довольствии или в местном органе военного управления, в котором лицо, уволенное с воинской службы, поставлено на воинский учет;
  • не позднее двух месяцев со дня издания приказа командира (начальника) воинской части (учреждения), руководителя местного органа военного управления, кроме случаев перевозок, осуществленных в четвертом квартале года, которые оплачиваются в первом квартале следующего финансового года.

В случае, когда члены семьи являются военнослужащими, выплата денег производится одному из них по их выбору.

Документы, на основании которых издан приказ командира воинской части (учреждения), руководителя местного органа военного управления о выплате денег за перевозку собственного имущества, подшиваются в дело по воинским перевозкам и подлежат хранению в течение пяти лет.

Приказ вводится в действие с 24 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что изменились правила приема на вакантную должность в правоохранительные органы.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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