Обновлены формулы расчетов акцизов на бензин и дизельное топливо

Постановлением правительства от 28 апреля 2025 года внесены изменения в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.

В частности, ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо изложены в новой редакции.

В частности, ставки акцизов на одну тонну бензина (за исключением авиационного) составили:

38 134 тенге – оптовая реализация производителями;

– оптовая реализация производителями; 0 тенге – оптовая реализация физическими и юридическими лицами;

– оптовая реализация физическими и юридическими лицами; 38 634 тенге – розничная реализация производителями;

– розничная реализация производителями; 500 тенге – розничная реализация физическими и юридическими лицами;

– розничная реализация физическими и юридическими лицами; 38 134 тенге – импорт.

– импорт. 0 тенге – оптовая реализация бензанола производителями бензанола, произведенного путем компаундирования бензина, по которому уплачен акциз, и биоэтанола отечественного производства.

Ставки акцизов на одну тонну дизельного топлива:

35 726 тенге – оптовая реализация производителями;

– оптовая реализация производителями; 0 тенге – оптовая реализация физическими и юридическими лицами;

– оптовая реализация физическими и юридическими лицами; 35 786 тенге – розничная реализация производителями;

– розничная реализация производителями; 60 тенге – розничная реализация физическими и юридическими лицами;

– розничная реализация физическими и юридическими лицами; 35 726 тенге – импорт.

– импорт. 0 тенге – оптовая реализация бензанола производителями бензанола, произведенного путем компаундирования бензина, по которому уплачен акциз, и биоэтанола отечественного производства

Ставки акцизов на одну тонну на газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо:

38 134 тенге – оптовая реализация производителями;

– оптовая реализация производителями; 0 тенге – оптовая реализация физическими и юридическими лицами;

– оптовая реализация физическими и юридическими лицами; 38 634 тенге – розничная реализация производителями;

– розничная реализация производителями; 500 тенге – розничная реализация физическими и юридическими лицами;

– розничная реализация физическими и юридическими лицами; 38 134 тенге – импорт.

– импорт. 3000 тенге – оптовая реализация бензанола производителями бензанола, произведенного путем компаундирования бензина, по которому уплачен акциз, и биоэтанола отечественного производства.

В документе добавлены формулы, по которым исчисляются указанные выше акцизы.

Постановление вводится в действие с 11 мая 2025 года.