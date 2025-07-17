Токаев утвердил положение о Службе по противодействию коррупции КНБ РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 14 июля 2025 года "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждено положение о Службе по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности РК.

В положении говорится, что Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности РК является ведомством Комитета национальной безопасности РК, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

Служба имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если она уполномочена на это в соответствии с законодательством республики.

Службе запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Службы.

Задачи Службы

выработка предложений по разработке и реализации антикоррупционной политики;

выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений;

иные задачи, предусмотренные законами РК и актами президента РК.

Функции:

участие в разработке и реализации документов системы государственного планирования РК в сфере противодействия коррупции;

проведение досудебного расследования;

организация и осуществление оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности;

применение специальных и других технических средств в ходе проведения негласных следственных действий, общих и специальных оперативно-розыскных мероприятий, не связанных с использованием сети связи, а также контрразведывательных мероприятий, не связанных с использованием сети связи;

защита и поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции, в порядке, установленном законодательством РК;

установление местонахождения и задержание лиц, находящихся в розыске, скрывшихся от следствия, дознания или суда;

осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам о коррупционных преступлениях и приобретенного на средства, добытые преступным путем;

формирование ведомственной статистики;

осуществление производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом об административных правонарушениях;

прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции;

взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями и соответствующими органами иностранных государств по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений на основе международных договоров Республики Казахстан;

участие в подготовке проектов международных договоров по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений и их согласование;

исполнение ходатайств и запросов, поступающих из государственных органов, а также компетентных органов иностранных государств в пределах компетенции Службы;

изучение передового международного опыта противодействия коррупции и внедрение эффективных моделей на национальном уровне;

обеспечение защиты государственных секретов и служебной информации ограниченного распространения, а также противодействие техническим разведкам в пределах компетенции Службы;

учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Службы;

участие в разработке и реализации кадровой политики;

профилактика и предупреждение правонарушений среди личного состава Службы;

осуществление в установленном порядке планирования, контроля и координации деятельности в сфере противодействия коррупции в пределах компетенции Службы, формирование отчетности о ее результатах;

финансовое и материально-техническое обеспечение оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности в пределах бюджетных средств, выделенных Службе на эти цели;

консультирование физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;

организация и несение боевого дежурства;

организация и ведение документационного обеспечения в Службе;

обеспечение охраны, пропускного и внутриобъектового режимов, организации и несения боевой службы на объектах Службы;

проведение теоретических и практических занятий с личным составом на объектах Службы по планам охраны и обороны;

обеспечение и оснащение объектов Службы средствами досмотра, инженерно-технической укрепленности, защиты и системами безопасности;

организация и проведение комиссионных обследований объектов Службы на предмет соответствия инженерно-технической укрепленности объектов установленным требованиям;

участие в реализации политики информационной безопасности, обеспечении и совершенствовании технической и информационной деятельности Службы;

эксплуатация информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Службу, а также участие в их разработке, создании, модернизации и приобретении;

обеспечение функционирования ведомственных сетей связи и подготовка предложений по их развитию;

осуществление шифровальной работы;

иные функции, возложенные законами РК, а также актами президента РК.

Задачи КНБ также дополнены новой строкой:

выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

Кроме того, положение дополнено новыми функциями комитета:

участие в выполнении задач территориальной обороны РК в соответствии с законом "О территориальной обороне Республики Казахстан";

разработка и утверждение перечня закрытых и обособленных военных городков, иных закрытых объектов, содержание служебных жилищ и централизованное отопление в которых обеспечиваются за счет бюджетных средств, а также в которых служебное жилище не подлежит приватизации.

Изложены в новой редакции:

разработка и утверждение правил деятельности жилищных комиссий и работы информационной системы органов национальной безопасности;

разработка и утверждение правил осуществления жилищных выплат сотруднику и военнослужащему действующего резерва, штатному негласному сотруднику органов национальной безопасности.

Указ вводится в действие со дня подписания.

30 июня 2025 года Антикоррупционная служба реорганизована указом президента Касым-Жомарта Токаева.