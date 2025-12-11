#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Право

Специальную таможенную статистику будет вести КГД

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 09:30 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 3 декабря 2025 года утвердил Правила ведения специальной таможенной статистики, сообщает Zakon.kz.

Специальная таможенная статистика представляет собой совокупность систематизированных сведений, предназначенных для оптимизации деятельности органов государственных доходов.

Задачами специальной таможенной статистики являются:

  • сбор данных и ведение специальной таможенной статистики;
  • разработка показателей специальной таможенной статистики, их систем для наиболее объективной оценки деятельности территориальных органов государственных доходов по конкретным направлениям.

Объектом учета специальной таможенной статистики являются сведения о деятельности органов государственных доходов в сфере таможенного регулирования.

К объектам учета специальной таможенной статистики отнесены следующие сведения:

  • об организационной структуре системы органов государственных доходов, в том числе показатели по кадровому составу;
  • об объеме декларирования;
  • о лицах, осуществляющих деятельность в сфере таможенного регулирования;
  • о поступлении таможенных платежей и налогов в бюджет;
  • о проведенных таможенных проверках и проверках таможенных и иных документов и (или) сведений.

Данные специальной таможенной статистики формируются и используются органами государственных доходов для выполнения задач, возложенных на них.

Источниками данных для формирования специальной таможенной статистики являются сведения, содержащиеся в информационных системах Комитета и отчетности, предоставляемые территориальными органами государственных доходов на основании документов и сведений, представляемых лицами в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и РК.

Для формирования сводной ежемесячной (с нарастающим итогом) и годовой информации структурные подразделения Комитета ежемесячно, не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, представляют в структурное подразделение, осуществляющее координацию деятельности Комитета в части свода данных специальной таможенной статистики, необходимые сведения по каждому показателю деятельности органов государственных доходов.

Ежемесячная сводная информация формируется к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом. Ежегодная сводная информация – к 20 числу первого месяца, следующего за отчетным годом.

Структурное подразделение, осуществляющее координацию деятельности Комитета в части свода данных специальной таможенной статистики, после осуществления сбора сводной информации размещает на ftp-ресурсе Комитета (стандартный протокол, предназначенный для передачи файлов по сети Комитета (kgd.gov.kz) основные показатели деятельности органов государственных доходов специальной таможенной статистики.

Приказ вводится в действие с 20 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Минфин утвердил правила составления отчета по статистике государственных финансов
12:13, 29 мая 2025
Минфин утвердил правила составления отчета по статистике государственных финансов
Как будут вести реестры в сфере госзакупок с 1 января 2025 года
09:34, 03 октября 2024
Как будут вести реестры в сфере госзакупок с 1 января 2025 года
Реестр казахстанских товаропроизводителей будут вести согласно правилам
14:37, 03 сентября 2025
Реестр казахстанских товаропроизводителей будут вести согласно правилам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: