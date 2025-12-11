Специальную таможенную статистику будет вести КГД

Министр финансов приказом от 3 декабря 2025 года утвердил Правила ведения специальной таможенной статистики, сообщает Zakon.kz.

Специальная таможенная статистика представляет собой совокупность систематизированных сведений, предназначенных для оптимизации деятельности органов государственных доходов.

Задачами специальной таможенной статистики являются:

сбор данных и ведение специальной таможенной статистики;

разработка показателей специальной таможенной статистики, их систем для наиболее объективной оценки деятельности территориальных органов государственных доходов по конкретным направлениям.

Объектом учета специальной таможенной статистики являются сведения о деятельности органов государственных доходов в сфере таможенного регулирования.

К объектам учета специальной таможенной статистики отнесены следующие сведения:

об организационной структуре системы органов государственных доходов, в том числе показатели по кадровому составу;

об объеме декларирования;

о лицах, осуществляющих деятельность в сфере таможенного регулирования;

о поступлении таможенных платежей и налогов в бюджет;

о проведенных таможенных проверках и проверках таможенных и иных документов и (или) сведений.

Данные специальной таможенной статистики формируются и используются органами государственных доходов для выполнения задач, возложенных на них.

Источниками данных для формирования специальной таможенной статистики являются сведения, содержащиеся в информационных системах Комитета и отчетности, предоставляемые территориальными органами государственных доходов на основании документов и сведений, представляемых лицами в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и РК.

Для формирования сводной ежемесячной (с нарастающим итогом) и годовой информации структурные подразделения Комитета ежемесячно, не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, представляют в структурное подразделение, осуществляющее координацию деятельности Комитета в части свода данных специальной таможенной статистики, необходимые сведения по каждому показателю деятельности органов государственных доходов.

Ежемесячная сводная информация формируется к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом. Ежегодная сводная информация – к 20 числу первого месяца, следующего за отчетным годом.

Структурное подразделение, осуществляющее координацию деятельности Комитета в части свода данных специальной таможенной статистики, после осуществления сбора сводной информации размещает на ftp-ресурсе Комитета (стандартный протокол, предназначенный для передачи файлов по сети Комитета (kgd.gov.kz) основные показатели деятельности органов государственных доходов специальной таможенной статистики.

Приказ вводится в действие с 20 декабря 2025 года.