Казахстанские дороги получат паспорта
В частности, правила дополнены новым понятием "паспортизация автомобильных дорог" – учет автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений с составлением технического паспорта в целях формирования дорожной базы данных.
При этом уточняется, что технический учет вновь построенных, реконструированных и введенных в эксплуатацию автомобильных дорог проводят не позднее, чем через год после утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.
На основании данных о технических и эксплуатационных характеристиках автомобильной дороги, полученных в результате проведения технического учета дорог с помощью передвижной лаборатории, оснащенной программным обеспечением, инструментов и оборудования формируются паспорта автомобильных дорог.
Приказ вводится в действие с 22 декабря 2025 года.