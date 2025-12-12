Казахстанские дороги получат паспорта

Приказом министра транспорта от 5 декабря 2025 года внесены изменения в Правила государственного учета автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым понятием "паспортизация автомобильных дорог" – учет автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений с составлением технического паспорта в целях формирования дорожной базы данных.

При этом уточняется, что технический учет вновь построенных, реконструированных и введенных в эксплуатацию автомобильных дорог проводят не позднее, чем через год после утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.

На основании данных о технических и эксплуатационных характеристиках автомобильной дороги, полученных в результате проведения технического учета дорог с помощью передвижной лаборатории, оснащенной программным обеспечением, инструментов и оборудования формируются паспорта автомобильных дорог.

Приказ вводится в действие с 22 декабря 2025 года.