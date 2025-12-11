Обновлены правила ведения реестра госуслуг
В частности, правила изложены в новой редакции.
Так, реестр ведется на казахском и русском языках.
Классификация реестра состоит из:
- разделов, которые представляют собой группировку государственных услуг в зависимости от сфер общественных отношений;
- подразделов, которые представляют собой группировку государственных услуг в зависимости от жизненных ситуаций услугополучателя;
- порядковых номеров государственных услуг.
Государственной услуге присваивается восьмизначный индивидуальный классифицированный код в виде цифрового обозначения, который формируется из кодов всех уровней классификации реестра.
Классифицированный код государственной услуге присваивается уполномоченным органом.
Порядок ведения реестра включает в себя следующие этапы:
- анализ нормативных правовых актов РК на предмет выявления государственных услуг;
- определение на основе проведенного анализа перечня государственных услуг, подлежащих к включению в реестр или исключению из реестра;
- включение выявленных государственных услуг или исключение из реестра;
- проведение мониторинга реестра на предмет актуализации (обновления) его содержания;
- актуализация (обновление) сведений на веб-портале "электронного правительства" о государственных услугах, включенных в реестр.
Для внесения изменений и дополнений в реестр центральные государственные органы и местные исполнительные органы:
- ежеквартально проводят инвентаризацию сведений о государственных услугах в реестре;
- в части государственных услуг, ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в уполномоченный орган предложения по внесению в реестр изменений на казахском и русском языках;
- в части общественно значимых услуг, ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в уполномоченный орган предложения по внесению в реестр изменений на казахском и русском языках.
Уполномоченный орган ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет внесение изменений и дополнений в реестр либо направляет в государственный орган мотивированное заключение об отклонении поступивших предложений.
Общественно значимая услуга подлежит включению в реестр при одновременном соответствии следующим критериям:
- осуществляется на непрерывной основе;
- не является индивидуальной и направлена на удовлетворение законных интересов общества;
- имеет социально-значимый характер в обеспечении жизнедеятельности общества;
- является доступной для всего общества либо для широкого круга лиц.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение детальной информации и иных ключевых сведений о государственных услугах (сведения об услугополучателе, наименование услугодателя, наименования организаций или объекта информатизации осуществляющих прием заявлений и выдачу результатов оказания государственной услуги, платность либо бесплатность оказания государственной услуги, форму оказания государственной услуги, наименование подзаконного нормативного правового акта, определяющего порядок оказания государственной услуги), на веб-портале "электронного правительства" ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по мере поступления предложений о внесениях изменений и дополнений в реестр от центральных государственных органов и местных исполнительных органов.
Реестр утверждается или в него вносится изменения и дополнения по согласованию с уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления.
Приказ вводится в действие с 21 декабря 2025 года.