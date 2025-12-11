Обновлены правила ведения реестра госуслуг

Заместитель премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития внесены изменения в Правила ведения реестра государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, реестр ведется на казахском и русском языках.

Классификация реестра состоит из:

разделов, которые представляют собой группировку государственных услуг в зависимости от сфер общественных отношений;

подразделов, которые представляют собой группировку государственных услуг в зависимости от жизненных ситуаций услугополучателя;

порядковых номеров государственных услуг.

Государственной услуге присваивается восьмизначный индивидуальный классифицированный код в виде цифрового обозначения, который формируется из кодов всех уровней классификации реестра.

Классифицированный код государственной услуге присваивается уполномоченным органом.

Порядок ведения реестра включает в себя следующие этапы:

анализ нормативных правовых актов РК на предмет выявления государственных услуг;

определение на основе проведенного анализа перечня государственных услуг, подлежащих к включению в реестр или исключению из реестра;

включение выявленных государственных услуг или исключение из реестра;

проведение мониторинга реестра на предмет актуализации (обновления) его содержания;

актуализация (обновление) сведений на веб-портале "электронного правительства" о государственных услугах, включенных в реестр.

Для внесения изменений и дополнений в реестр центральные государственные органы и местные исполнительные органы:

ежеквартально проводят инвентаризацию сведений о государственных услугах в реестре;

в части государственных услуг, ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в уполномоченный орган предложения по внесению в реестр изменений на казахском и русском языках;

месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в уполномоченный орган предложения по внесению в реестр изменений на казахском и русском языках; в части общественно значимых услуг, ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в уполномоченный орган предложения по внесению в реестр изменений на казахском и русском языках.

Уполномоченный орган ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет внесение изменений и дополнений в реестр либо направляет в государственный орган мотивированное заключение об отклонении поступивших предложений.

Общественно значимая услуга подлежит включению в реестр при одновременном соответствии следующим критериям:

осуществляется на непрерывной основе;

не является индивидуальной и направлена на удовлетворение законных интересов общества;

имеет социально-значимый характер в обеспечении жизнедеятельности общества;

является доступной для всего общества либо для широкого круга лиц.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение детальной информации и иных ключевых сведений о государственных услугах (сведения об услугополучателе, наименование услугодателя, наименования организаций или объекта информатизации осуществляющих прием заявлений и выдачу результатов оказания государственной услуги, платность либо бесплатность оказания государственной услуги, форму оказания государственной услуги, наименование подзаконного нормативного правового акта, определяющего порядок оказания государственной услуги), на веб-портале "электронного правительства" ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по мере поступления предложений о внесениях изменений и дополнений в реестр от центральных государственных органов и местных исполнительных органов.

Реестр утверждается или в него вносится изменения и дополнения по согласованию с уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления.

Приказ вводится в действие с 21 декабря 2025 года.