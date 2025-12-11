#Казахстан в сравнении
Общество

Астанчанка хотела купить права за 700 тысяч, но ей пришлось пойти в полицию

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 16:58 Фото: Zakon.kz
Жительница Астаны хотела получить водительские права, минуя экзамены, но попалась на мошенничество, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы рассказали, что потерпевшая услышала от своей знакомой о девушке, которая якобы может изготовить водительское удостоверение.

"По совету знакомой она связалась с подозреваемой и перечислила почти 700 тысяч тенге за изготовление документа. Однако обещанная услуга так и не была оказана, и подозреваемая перестала выходить на связь. После этого потерпевшая обратилась в полицию", – сказано в сообщении.

Сотрудники криминальной полиции Сарыаркинского района Астаны задержали 25-летнюю девушку, подозреваемую в совершении мошенничества. Проводится расследование.

Ранее 10 казахстанцев отдали актюбинцу 1,4 млн тенге, чтобы без лишних хлопот получить водительское удостоверение, но это тоже оказалось обманом.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
