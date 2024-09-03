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Законодательство РК

Все казахстанские дороги получат паспорта

БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 17:03 Фото: Zakon.kz
Министерство транcпорта подготовило приказ, которым вносятся изменения и дополнения в Правила государственного учета автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается паспортизация автомобильных дорог – формирование данных о наличии автомобильных дорог, их протяженности, техническом состоянии, включая конструктивные элементы, инженерные сооружения и оборудование, линейные здания и сооружения.

Как поясняется, паспортизация автомобильных дорог производится с целью получения объективных данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности, технических характеристиках, наличии инженерного оборудования, обустройства и обстановки дорог.

Паспортизации подлежат все автомобильные дороги и улицы городов и населенных пунктов и дорожные сооружения на них. Паспортизацию проводят по каждой автодороге в отдельности.

Указывается, что работы по паспортизации автомобильных дорог должны выполняться специализированными организациями, оснащенными соответствующими собственными передвижными лабораториями, приборами и оборудованием.

Также дополнено, что к проведению технического учета и паспортизации автомобильных дорог привлекают научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие специализированные организации, имеющие опыт работы в аналогичной сфере, в порядке, установленном законодательством о государственных закупках и закупках субъектов квазигосударственного сектора.

Также добавлены новые пункты, в которых говорится, что реализация работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования и улиц населенных пунктов осуществляется в соответствии с законодательством РК о государственных закупках и закупках субъектов квазигосударственного сектора. При этом данные работы закупаются строго в соответствии с технической спецификацией.

Результаты работ по паспортизации автомобильных дорог республиканского значения вносятся в базу данных о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, по дорогам местной сети и улиц городов, населенных пунктов вносятся в модуль "Паспортизация" базы данных улично-дорожной сети.

Работы по паспортизации автомобильных дорог выполняются передвижной дорожной лабораторией, оснащенной цифровым программным обеспечением, инструментами и оборудованием, предназначенным для дорожных работ, формируются паспорта автомобильных дорог и загружаются в дорожную базу данных УДС.

К работам по обследованию автомобильных дорог допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности в местах производства работ.

Указывается, что работы по паспортизации автомобильных дорог проводят в светлое время суток при благоприятных погодных условиях. Паспортизация автомобильных дорог производится с целью получения объективных данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности, технических характеристиках, наличии инженерного оборудования, обустройства и обстановки дорог.

Паспортизации подлежат все автомобильные дороги и улицы городов населенных пунктов и дорожные сооружения на них. Паспортизацию проводят по каждой автодороге в отдельности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 сентября.

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