В Алматы снова придет снег и похолодание: прогноз погоды на неделю
Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, на следующей неделе в мегаполисе ожидаются снег, гололед и туман. Вместе с тем прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха.
"Подпитываемый влажными воздушными массами циклон принесет осадки в виде дождя и снега, гололед, метели практически на всю территорию республики", – объяснили в Гидрометцентре изменения в погоде.
Кроме того, специалисты предупредили, что в Алматинской области 15 декабря ночью и днем на севере, юге, в горных районах области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Днем в горных районах области временами сильный снег. Ветер юго-восточный, на севере, юге области с порывами 15-20, временами до 23-28 м/с. Ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 0-5°С, на севере, в горных районах области термометры покажут -10-15°С.
Прогноз погоды по г. Алматы на 13-19 декабря 2025 г.
13 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +6+8°С.
14 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +6+8°С.
15 декабря: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С, днем с дальнейшим понижением.
16 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С.
17 декабря: переменная облачность, днем осадки – дождь, снег, а также ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0+2°С.
18 декабря: облачно, снег, временами сильный снег, туман, гололед. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.
19 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1-3°С.
Ранее синоптики сообщили казахстанцам, что антициклон, принесший морозную погоду без осадков, покидает территорию Казахстана. На смену ему смещается мощный циклон.