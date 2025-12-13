В Алматы снова придет снег и похолодание: прогноз погоды на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды. Согласно данным Гидрометцентра, с началом рабочей недели снова начнется выпадение осадков, а ближе к выходным – дневные морозы.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, на следующей неделе в мегаполисе ожидаются снег, гололед и туман. Вместе с тем прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха.

"Подпитываемый влажными воздушными массами циклон принесет осадки в виде дождя и снега, гололед, метели практически на всю территорию республики", – объяснили в Гидрометцентре изменения в погоде.

Кроме того, специалисты предупредили, что в Алматинской области 15 декабря ночью и днем на севере, юге, в горных районах области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Днем в горных районах области временами сильный снег. Ветер юго-восточный, на севере, юге области с порывами 15-20, временами до 23-28 м/с. Ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 0-5°С, на севере, в горных районах области термометры покажут -10-15°С.

Прогноз погоды по г. Алматы на 13-19 декабря 2025 г.

13 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +6+8°С.

14 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +6+8°С.

15 декабря: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С, днем с дальнейшим понижением.

16 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С.

17 декабря: переменная облачность, днем осадки – дождь, снег, а также ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0+2°С.

18 декабря: облачно, снег, временами сильный снег, туман, гололед. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.

19 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1-3°С.

Ранее синоптики сообщили казахстанцам, что антициклон, принесший морозную погоду без осадков, покидает территорию Казахстана. На смену ему смещается мощный циклон.