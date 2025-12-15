#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Право

Воинская служба в резерве: утверждена форма контракта

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 12:08 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр обороны РК приказом от 11 декабря 2025 года утвердил типовую форму контракта о прохождении воинской службы в резерве, сообщает Zakon.kz.

Контракт заключается на три года.

Форма контракта включает в себя:

  • проходить воинскую службу в резерве в течение установленного настоящим контрактом срока;
  • применять и использовать по назначению средства индивидуальной защиты, обеспечивающие личную безопасность и сохранность жизни и здоровья;
  • участвовать в составе воинских частей и подразделений Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, объединенных (коалиционных) вооруженных сил в соответствии с международными договорами в вооруженных конфликтах;
  • соблюдать условия контракта о прохождении воинской службы в резерве;
  • выполнять нормативы по физической подготовке, утвержденные первым руководителем уполномоченного органа;
  • уметь применять вверенные ему оружие, вооружение и военную технику, обеспечивать его сохранность и правильную эксплуатацию;
  • принимать на себя обязательства по неразглашению сведений, составляющих государственные секреты;
  • соблюдать нормы служебной этики, установленные законодательством РК;
  • принимать на себя ограничения, установленные законами РК;
  • обеспечивать сохранность военного имущества;
  • подать рапорт в письменной форме и незамедлительно информировать командира (начальника) в случаях, когда частные интересы военнослужащего пересекаются или входят в противоречие с его должностными полномочиями;
  • не допускать публичных выступлений, причиняющих вред интересам воинской службы;
  • незамедлительно в письменной форме информировать командира (начальника) о:

- намерении принять гражданство иностранного государства;

- даче заявления о выходе из гражданства РК;

- намерении супруги (супруга) или своих близких родственников принять гражданство иностранного государства или подаче ими заявления о выходе из гражданства РК, если это стало ему известно;

  • прибывать в воинскую часть (учреждение) на занятия или сборы по боевой подготовке и сборы при кризисных ситуациях в сроки и порядке, которые определены первым руководителем государственного органа, в котором предусмотрено прохождение воинской службы в резерве.

В то же время говорится, что проходящий службу в резерве имеет право:

  • на обеспечение за счет государства денежными выплатами, вещевыми, другими видами довольствия;
  • на продвижение по службе с учетом квалификации, способностей, добросовестного исполнения своих должностных обязанностей;
  • на обжалование принимаемых в отношении их решений и действий (бездействия) вышестоящим должностным лицам, а также в судебном порядке;
  • по согласованию с уполномоченным должностным лицом поступать в военные учебные заведения, проходить курсовую подготовку, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, а также поступать не по военным специальностям в организации образования, реализующие учебные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;
  • на охрану здоровья и условия службы, отвечающие требованиям техники безопасности и гигиены;
  • на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью или личному имуществу при исполнении обязанностей воинской службы;
  • на медицинское обеспечение за счет бюджетных средств в полном объеме, предусмотренном для военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту, в период прохождения занятий или сборов по боевой подготовке либо сборов при кризисной ситуации;
  • на хранение, ношение и применение специальных средств, оружия при исполнении обязанностей воинской службы;
  • на ознакомление с документами, определяющими их права, должностные и специальные обязанности;
  • на ознакомление с отзывами об их служебной деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, материалами личного дела (за исключением материалов специальной проверки, содержащих сведения, составляющие государственные секреты), а также на приобщение к личному делу их письменных объяснений и других документов, и материалов;
  • на защиту своих персональных данных и членов своей семьи;
  • на надлежащие организационно-технические и санитарные условия с учетом особенностей воинской службы;
  • на питание при прохождении сборов по боевой подготовке или сборов при кризисных ситуациях;
  • на обеспечение обедом в период нахождения на занятиях по боевой подготовке;
  • на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и компенсаций, установленных законодательством республики.

Указывается, что условия данного контракта о прохождении воинской службы в резерве являются обязательными для выполнения сторонами, споры сторон разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Приказ вводится в действие с 23 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Почти половина ТЭЦ была в красной зоне: Минэнерго о переломе в энергетике
12:23, Сегодня
Почти половина ТЭЦ была в красной зоне: Минэнерго о переломе в энергетике
Служба в резерве: внесены изменения в инструкцию по прохождению воинской службы
14:28, 10 июля 2025
Служба в резерве: внесены изменения в инструкцию по прохождению воинской службы
Поступить на воинскую службу по контракту можно онлайн: запущен пилотный проект
09:31, 19 августа 2024
Поступить на воинскую службу по контракту можно онлайн: запущен пилотный проект
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: