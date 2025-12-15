Воинская служба в резерве: утверждена форма контракта

Министр обороны РК приказом от 11 декабря 2025 года утвердил типовую форму контракта о прохождении воинской службы в резерве, сообщает Zakon.kz.

Контракт заключается на три года.

Форма контракта включает в себя:

проходить воинскую службу в резерве в течение установленного настоящим контрактом срока;

применять и использовать по назначению средства индивидуальной защиты, обеспечивающие личную безопасность и сохранность жизни и здоровья;

участвовать в составе воинских частей и подразделений Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, объединенных (коалиционных) вооруженных сил в соответствии с международными договорами в вооруженных конфликтах;

соблюдать условия контракта о прохождении воинской службы в резерве;

выполнять нормативы по физической подготовке, утвержденные первым руководителем уполномоченного органа;

уметь применять вверенные ему оружие, вооружение и военную технику, обеспечивать его сохранность и правильную эксплуатацию;

принимать на себя обязательства по неразглашению сведений, составляющих государственные секреты;

соблюдать нормы служебной этики, установленные законодательством РК;

принимать на себя ограничения, установленные законами РК;

обеспечивать сохранность военного имущества;

подать рапорт в письменной форме и незамедлительно информировать командира (начальника) в случаях, когда частные интересы военнослужащего пересекаются или входят в противоречие с его должностными полномочиями;

не допускать публичных выступлений, причиняющих вред интересам воинской службы;

незамедлительно в письменной форме информировать командира (начальника) о:

- намерении принять гражданство иностранного государства;

- даче заявления о выходе из гражданства РК;

- намерении супруги (супруга) или своих близких родственников принять гражданство иностранного государства или подаче ими заявления о выходе из гражданства РК, если это стало ему известно;

прибывать в воинскую часть (учреждение) на занятия или сборы по боевой подготовке и сборы при кризисных ситуациях в сроки и порядке, которые определены первым руководителем государственного органа, в котором предусмотрено прохождение воинской службы в резерве.

В то же время говорится, что проходящий службу в резерве имеет право:

на обеспечение за счет государства денежными выплатами, вещевыми, другими видами довольствия;

на продвижение по службе с учетом квалификации, способностей, добросовестного исполнения своих должностных обязанностей;

на обжалование принимаемых в отношении их решений и действий (бездействия) вышестоящим должностным лицам, а также в судебном порядке;

по согласованию с уполномоченным должностным лицом поступать в военные учебные заведения, проходить курсовую подготовку, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, а также поступать не по военным специальностям в организации образования, реализующие учебные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

на охрану здоровья и условия службы, отвечающие требованиям техники безопасности и гигиены;

на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью или личному имуществу при исполнении обязанностей воинской службы;

на медицинское обеспечение за счет бюджетных средств в полном объеме, предусмотренном для военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту, в период прохождения занятий или сборов по боевой подготовке либо сборов при кризисной ситуации;

на хранение, ношение и применение специальных средств, оружия при исполнении обязанностей воинской службы;

на ознакомление с документами, определяющими их права, должностные и специальные обязанности;

на ознакомление с отзывами об их служебной деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, материалами личного дела (за исключением материалов специальной проверки, содержащих сведения, составляющие государственные секреты), а также на приобщение к личному делу их письменных объяснений и других документов, и материалов;

на защиту своих персональных данных и членов своей семьи;

на надлежащие организационно-технические и санитарные условия с учетом особенностей воинской службы;

на питание при прохождении сборов по боевой подготовке или сборов при кризисных ситуациях;

на обеспечение обедом в период нахождения на занятиях по боевой подготовке;

на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и компенсаций, установленных законодательством республики.

Указывается, что условия данного контракта о прохождении воинской службы в резерве являются обязательными для выполнения сторонами, споры сторон разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Приказ вводится в действие с 23 декабря 2025 года.