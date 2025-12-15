Воинская служба в резерве: утверждена форма контракта
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр обороны РК приказом от 11 декабря 2025 года утвердил типовую форму контракта о прохождении воинской службы в резерве, сообщает Zakon.kz.
Контракт заключается на три года.
Форма контракта включает в себя:
- проходить воинскую службу в резерве в течение установленного настоящим контрактом срока;
- применять и использовать по назначению средства индивидуальной защиты, обеспечивающие личную безопасность и сохранность жизни и здоровья;
- участвовать в составе воинских частей и подразделений Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, объединенных (коалиционных) вооруженных сил в соответствии с международными договорами в вооруженных конфликтах;
- соблюдать условия контракта о прохождении воинской службы в резерве;
- выполнять нормативы по физической подготовке, утвержденные первым руководителем уполномоченного органа;
- уметь применять вверенные ему оружие, вооружение и военную технику, обеспечивать его сохранность и правильную эксплуатацию;
- принимать на себя обязательства по неразглашению сведений, составляющих государственные секреты;
- соблюдать нормы служебной этики, установленные законодательством РК;
- принимать на себя ограничения, установленные законами РК;
- обеспечивать сохранность военного имущества;
- подать рапорт в письменной форме и незамедлительно информировать командира (начальника) в случаях, когда частные интересы военнослужащего пересекаются или входят в противоречие с его должностными полномочиями;
- не допускать публичных выступлений, причиняющих вред интересам воинской службы;
- незамедлительно в письменной форме информировать командира (начальника) о:
- намерении принять гражданство иностранного государства;
- даче заявления о выходе из гражданства РК;
- намерении супруги (супруга) или своих близких родственников принять гражданство иностранного государства или подаче ими заявления о выходе из гражданства РК, если это стало ему известно;
- прибывать в воинскую часть (учреждение) на занятия или сборы по боевой подготовке и сборы при кризисных ситуациях в сроки и порядке, которые определены первым руководителем государственного органа, в котором предусмотрено прохождение воинской службы в резерве.
В то же время говорится, что проходящий службу в резерве имеет право:
- на обеспечение за счет государства денежными выплатами, вещевыми, другими видами довольствия;
- на продвижение по службе с учетом квалификации, способностей, добросовестного исполнения своих должностных обязанностей;
- на обжалование принимаемых в отношении их решений и действий (бездействия) вышестоящим должностным лицам, а также в судебном порядке;
- по согласованию с уполномоченным должностным лицом поступать в военные учебные заведения, проходить курсовую подготовку, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, а также поступать не по военным специальностям в организации образования, реализующие учебные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;
- на охрану здоровья и условия службы, отвечающие требованиям техники безопасности и гигиены;
- на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью или личному имуществу при исполнении обязанностей воинской службы;
- на медицинское обеспечение за счет бюджетных средств в полном объеме, предусмотренном для военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту, в период прохождения занятий или сборов по боевой подготовке либо сборов при кризисной ситуации;
- на хранение, ношение и применение специальных средств, оружия при исполнении обязанностей воинской службы;
- на ознакомление с документами, определяющими их права, должностные и специальные обязанности;
- на ознакомление с отзывами об их служебной деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, материалами личного дела (за исключением материалов специальной проверки, содержащих сведения, составляющие государственные секреты), а также на приобщение к личному делу их письменных объяснений и других документов, и материалов;
- на защиту своих персональных данных и членов своей семьи;
- на надлежащие организационно-технические и санитарные условия с учетом особенностей воинской службы;
- на питание при прохождении сборов по боевой подготовке или сборов при кризисных ситуациях;
- на обеспечение обедом в период нахождения на занятиях по боевой подготовке;
- на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и компенсаций, установленных законодательством республики.
Указывается, что условия данного контракта о прохождении воинской службы в резерве являются обязательными для выполнения сторонами, споры сторон разрешаются в порядке, установленном законодательством.
Приказ вводится в действие с 23 декабря 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript