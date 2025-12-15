ФК "Кайрат" приобрел нового легионера из финского чемпионата
Как передает пресс-служба чемпиона Казахстана, Яакко является воспитанником финского клуба "ХИК", где начал профессиональную карьеру.
В 2018 году он перешел в английский "Брентфорд", где выступал за вторую команду клуба. Позже Оксанен на правах аренды защищал цвета "Уимблдона" и шотландского "Мортона".
Три года назад хавбек вернулся на Родину и играл за местный "КуПС".
В его активе один матч за национальную сборную Финляндии и 15 встреч за молодежную команду (U-21).
Нельзя не отметить, что в текущем сезоне Яакко Оксанен уже выходил на поле во встрече против "Кайрата" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
И в первой игре он отметился забитым голом. А всего в этом сезоне Оксанен сыграл 51 матч, где забил четыре мяча и сделал восемь результативных ассистов.