ФК "Кайрат" приобрел нового легионера из финского чемпионата

15 декабря алматинский "Кайрат" объявил о подписании контракта с 25-летним финским полузащитником Яакко Оксаненом. Соглашение с футболистом рассчитано до декабря 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба чемпиона Казахстана, Яакко является воспитанником финского клуба "ХИК", где начал профессиональную карьеру.

В 2018 году он перешел в английский "Брентфорд", где выступал за вторую команду клуба. Позже Оксанен на правах аренды защищал цвета "Уимблдона" и шотландского "Мортона".

Три года назад хавбек вернулся на Родину и играл за местный "КуПС".

В его активе один матч за национальную сборную Финляндии и 15 встреч за молодежную команду (U-21).

Нельзя не отметить, что в текущем сезоне Яакко Оксанен уже выходил на поле во встрече против "Кайрата" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

И в первой игре он отметился забитым голом. А всего в этом сезоне Оксанен сыграл 51 матч, где забил четыре мяча и сделал восемь результативных ассистов.