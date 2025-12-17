#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Право

Утвержден перечень посольств и диппредставительств, в отношении которых осуществляется возврат НДС

Шанхайская организация сотрудничества, флаги стран-членов ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:39 Фото: akorda.kz
Министр иностранных дел приказом от 9 декабря 2025 года утвердил перечень дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, в отношении которых осуществляется возврат НДС, сообщает Zakon.kz.

В указанный перечень вошли 107 посольств и приравненных к ним представительств государств:

  • Представительство Азиатского Банка Развития.
  • Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
  • Посольство Алжирской Народной Демократической Республики.
  • Генеральное консульство Соединенных Штатов Америки в городе Алматы.
  • Посольство Соединенных Штатов Америки.
  • Апостольская Нунциатура, Посольство Святого Престола (Ватикан).
  • Посольство Республики Армения.
  • Посольство Республики Австрия.
  • Генеральное консульство Азербайджанской Республики в городе Актау.
  • Посольство Азербайджанской Республики.
  • Генеральное консульство Республики Беларусь в городе Алматы.
  • Посольство Республики Беларусь.
  • Посольство Королевства Бельгия.
  • Посольство Республики Болгария.
  • Посольство Боливарианской Республики Венесуэла.
  • Кластерное бюро Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
  • Посольство Объединенных Арабских Эмиратов.
  • Генеральное консульство Объединенных Арабских Эмиратов в городе Шымкенте.
  • Представительство Детского фонда Организации Объединенных Наций.
  • Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.
  • Программа развития Организации Объединенных Наций.
  • Посольство Социалистической Республики Вьетнам.
  • Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в городе Алматы.
  • Посольство Федеративной Республики Германия.
  • Посольство Греческой Республики.
  • Посольство Грузии.
  • Представительство Всемирного Банка.
  • Географически удаленный офис Всемирной организации здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи.
  • Субрегиональный Координационный офис Всемирной организации здоровья животных по ящуру.
  • Представительство Евразийского банка развития.
  • Евразийский фонд стабилизации и развития.
  • Представительство Европейского Банка Реконструкции и Развития.
  • Представительство Европейского Союза.
  • Посольство Японии.
  • Посольство Государства Израиль.
  • Посольство Республики Индонезия.
  • Посольство Иорданского Хашимитского Королевства.
  • Посольство Республики Ирак.
  • Представительство Исламского Банка Развития.
  • Посольство Королевства Испания.
  • Посольство Итальянской Республики.
  • Посольство Канады.
  • Посольство Республики Кипр.
  • Генеральное консульство Республики Корея в городе Алматы.
  • Посольство Республики Корея.
  • Посольство Государства Кувейт.
  • Посольство Государства Катар.
  • Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Алматы.
  • Посольство Кыргызской Республики.
  • Генеральное консульство Китайской Народной Республики в городе Актобе.
  • Генеральное консульство Китайской Народной Республики в городе Алматы.
  • Посольство Китайской Народной Республики.
  • Посольство Латвийской Республики.
  • Посольство Ливанской Республики.
  • Посольство Государства Ливия.
  • Генеральное консульство Литовской Республики в городе Алматы.
  • Посольство Литовской Республики.
  • Посольство Венгрии.
  • Генеральное консульство Венгрии в городе Алматы.
  • Посольство Малайзии.
  • Посольство Королевства Марокко.
  • Посольство Республики Молдова.
  • Посольство Монголии.
  • Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
  • Посольство Королевства Нидерландов.
  • Посольство Султаната Оман.
  • Посольство Южно-Африканской Республики.
  • Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Актау.
  • Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Алматы.
  • Посольство Республики Узбекистан.
  • Посольство Государства Палестина.
  • Посольство Исламской Республики Пакистан.
  • Генеральное консульство Республики Польша в городе Алматы.
  • Посольство Республики Польша.
  • Посольство Португальской Республики.
  • Генеральное консульство Российской Федерации в городе Актау.
  • Генеральное консульство Российской Федерации в городе Алматы.
  • Посольство Российской Федерации.
  • Генеральное консульство Российской Федерации в городе Уральске.
  • Генеральное консульство Российской Федерации в городе Усть-Каменогорске.
  • Посольство Румынии.
  • Посольство Королевства Саудовской Аравии.
  • Посольство Республики Сербия.
  • Посольство Словацкой Республики.
  • Посольство Республики Северная Македония.
  • Посольство Королевства Таиланд.
  • Генеральное консульство Республики Таджикистан в городе Алматы.
  • Посольство Республики Таджикистан.
  • Генеральное консульство Турецкой Республики в городе Актау.
  • Генеральное консульство Турецкой Республики в городе Алматы.
  • Посольство Турецкой Республики.
  • Генеральное консульство Турецкой Республики в городе Туркестане.
  • Тюркская академия.
  • Посольство Туркменистана.
  • Консульство Туркменистана в городе Актау.
  • Посольство Украины.
  • Посольство Республики Индия.
  • Посольство Финляндской Республики.
  • Посольство Французской Республики.
  • Представительство Международного Валютного Фонда.
  • Международная финансовая корпорация.
  • Представительство Международного Комитета Красного Креста.
  • Посольство Республики Хорватия.
  • Посольство Чешской Республики.
  • Посольство Швейцарской Конфедерации.
  • Посольство Королевства Швеция.
  • Посольство Эстонской Республики. 

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
