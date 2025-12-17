Утвержден перечень посольств и диппредставительств, в отношении которых осуществляется возврат НДС

Фото: akorda.kz

Министр иностранных дел приказом от 9 декабря 2025 года утвердил перечень дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, в отношении которых осуществляется возврат НДС, сообщает Zakon.kz.

В указанный перечень вошли 107 посольств и приравненных к ним представительств государств: Представительство Азиатского Банка Развития.

Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Посольство Алжирской Народной Демократической Республики.

Генеральное консульство Соединенных Штатов Америки в городе Алматы.

Посольство Соединенных Штатов Америки.

Апостольская Нунциатура, Посольство Святого Престола (Ватикан).

Посольство Республики Армения.

Посольство Республики Австрия.

Генеральное консульство Азербайджанской Республики в городе Актау.

Посольство Азербайджанской Республики.

Генеральное консульство Республики Беларусь в городе Алматы.

Посольство Республики Беларусь.

Посольство Королевства Бельгия.

Посольство Республики Болгария.

Посольство Боливарианской Республики Венесуэла.

Кластерное бюро Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов.

Генеральное консульство Объединенных Арабских Эмиратов в городе Шымкенте.

Представительство Детского фонда Организации Объединенных Наций.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Программа развития Организации Объединенных Наций.

Посольство Социалистической Республики Вьетнам.

Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в городе Алматы.

Посольство Федеративной Республики Германия.

Посольство Греческой Республики.

Посольство Грузии.

Представительство Всемирного Банка.

Географически удаленный офис Всемирной организации здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи.

Субрегиональный Координационный офис Всемирной организации здоровья животных по ящуру.

Представительство Евразийского банка развития.

Евразийский фонд стабилизации и развития.

Представительство Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Представительство Европейского Союза.

Посольство Японии.

Посольство Государства Израиль.

Посольство Республики Индонезия.

Посольство Иорданского Хашимитского Королевства.

Посольство Республики Ирак.

Представительство Исламского Банка Развития.

Посольство Королевства Испания.

Посольство Итальянской Республики.

Посольство Канады.

Посольство Республики Кипр.

Генеральное консульство Республики Корея в городе Алматы.

Посольство Республики Корея.

Посольство Государства Кувейт.

Посольство Государства Катар.

Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Алматы.

Посольство Кыргызской Республики.

Генеральное консульство Китайской Народной Республики в городе Актобе.

Генеральное консульство Китайской Народной Республики в городе Алматы.

Посольство Китайской Народной Республики.

Посольство Латвийской Республики.

Посольство Ливанской Республики.

Посольство Государства Ливия.

Генеральное консульство Литовской Республики в городе Алматы.

Посольство Литовской Республики.

Посольство Венгрии.

Генеральное консульство Венгрии в городе Алматы.

Посольство Малайзии.

Посольство Королевства Марокко.

Посольство Республики Молдова.

Посольство Монголии.

Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Посольство Королевства Нидерландов.

Посольство Султаната Оман.

Посольство Южно-Африканской Республики.

Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Актау.

Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Алматы.

Посольство Республики Узбекистан.

Посольство Государства Палестина.

Посольство Исламской Республики Пакистан.

Генеральное консульство Республики Польша в городе Алматы.

Посольство Республики Польша.

Посольство Португальской Республики.

Генеральное консульство Российской Федерации в городе Актау.

Генеральное консульство Российской Федерации в городе Алматы.

Посольство Российской Федерации.

Генеральное консульство Российской Федерации в городе Уральске.

Генеральное консульство Российской Федерации в городе Усть-Каменогорске.

Посольство Румынии.

Посольство Королевства Саудовской Аравии.

Посольство Республики Сербия.

Посольство Словацкой Республики.

Посольство Республики Северная Македония.

Посольство Королевства Таиланд.

Генеральное консульство Республики Таджикистан в городе Алматы.

Посольство Республики Таджикистан.

Генеральное консульство Турецкой Республики в городе Актау.

Генеральное консульство Турецкой Республики в городе Алматы.

Посольство Турецкой Республики.

Генеральное консульство Турецкой Республики в городе Туркестане.

Тюркская академия.

Посольство Туркменистана.

Консульство Туркменистана в городе Актау.

Посольство Украины.

Посольство Республики Индия.

Посольство Финляндской Республики.

Посольство Французской Республики.

Представительство Международного Валютного Фонда.

Международная финансовая корпорация.

Представительство Международного Комитета Красного Креста.

Посольство Республики Хорватия.

Посольство Чешской Республики.

Посольство Швейцарской Конфедерации.

Посольство Королевства Швеция.

Посольство Эстонской Республики. Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

