Утвержден перечень посольств и диппредставительств, в отношении которых осуществляется возврат НДС
Фото: akorda.kz
Министр иностранных дел приказом от 9 декабря 2025 года утвердил перечень дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, в отношении которых осуществляется возврат НДС, сообщает Zakon.kz.
В указанный перечень вошли 107 посольств и приравненных к ним представительств государств:
- Представительство Азиатского Банка Развития.
- Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
- Посольство Алжирской Народной Демократической Республики.
- Генеральное консульство Соединенных Штатов Америки в городе Алматы.
- Посольство Соединенных Штатов Америки.
- Апостольская Нунциатура, Посольство Святого Престола (Ватикан).
- Посольство Республики Армения.
- Посольство Республики Австрия.
- Генеральное консульство Азербайджанской Республики в городе Актау.
- Посольство Азербайджанской Республики.
- Генеральное консульство Республики Беларусь в городе Алматы.
- Посольство Республики Беларусь.
- Посольство Королевства Бельгия.
- Посольство Республики Болгария.
- Посольство Боливарианской Республики Венесуэла.
- Кластерное бюро Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
- Посольство Объединенных Арабских Эмиратов.
- Генеральное консульство Объединенных Арабских Эмиратов в городе Шымкенте.
- Представительство Детского фонда Организации Объединенных Наций.
- Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.
- Программа развития Организации Объединенных Наций.
- Посольство Социалистической Республики Вьетнам.
- Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в городе Алматы.
- Посольство Федеративной Республики Германия.
- Посольство Греческой Республики.
- Посольство Грузии.
- Представительство Всемирного Банка.
- Географически удаленный офис Всемирной организации здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи.
- Субрегиональный Координационный офис Всемирной организации здоровья животных по ящуру.
- Представительство Евразийского банка развития.
- Евразийский фонд стабилизации и развития.
- Представительство Европейского Банка Реконструкции и Развития.
- Представительство Европейского Союза.
- Посольство Японии.
- Посольство Государства Израиль.
- Посольство Республики Индонезия.
- Посольство Иорданского Хашимитского Королевства.
- Посольство Республики Ирак.
- Представительство Исламского Банка Развития.
- Посольство Королевства Испания.
- Посольство Итальянской Республики.
- Посольство Канады.
- Посольство Республики Кипр.
- Генеральное консульство Республики Корея в городе Алматы.
- Посольство Республики Корея.
- Посольство Государства Кувейт.
- Посольство Государства Катар.
- Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Алматы.
- Посольство Кыргызской Республики.
- Генеральное консульство Китайской Народной Республики в городе Актобе.
- Генеральное консульство Китайской Народной Республики в городе Алматы.
- Посольство Китайской Народной Республики.
- Посольство Латвийской Республики.
- Посольство Ливанской Республики.
- Посольство Государства Ливия.
- Генеральное консульство Литовской Республики в городе Алматы.
- Посольство Литовской Республики.
- Посольство Венгрии.
- Генеральное консульство Венгрии в городе Алматы.
- Посольство Малайзии.
- Посольство Королевства Марокко.
- Посольство Республики Молдова.
- Посольство Монголии.
- Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
- Посольство Королевства Нидерландов.
- Посольство Султаната Оман.
- Посольство Южно-Африканской Республики.
- Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Актау.
- Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Алматы.
- Посольство Республики Узбекистан.
- Посольство Государства Палестина.
- Посольство Исламской Республики Пакистан.
- Генеральное консульство Республики Польша в городе Алматы.
- Посольство Республики Польша.
- Посольство Португальской Республики.
- Генеральное консульство Российской Федерации в городе Актау.
- Генеральное консульство Российской Федерации в городе Алматы.
- Посольство Российской Федерации.
- Генеральное консульство Российской Федерации в городе Уральске.
- Генеральное консульство Российской Федерации в городе Усть-Каменогорске.
- Посольство Румынии.
- Посольство Королевства Саудовской Аравии.
- Посольство Республики Сербия.
- Посольство Словацкой Республики.
- Посольство Республики Северная Македония.
- Посольство Королевства Таиланд.
- Генеральное консульство Республики Таджикистан в городе Алматы.
- Посольство Республики Таджикистан.
- Генеральное консульство Турецкой Республики в городе Актау.
- Генеральное консульство Турецкой Республики в городе Алматы.
- Посольство Турецкой Республики.
- Генеральное консульство Турецкой Республики в городе Туркестане.
- Тюркская академия.
- Посольство Туркменистана.
- Консульство Туркменистана в городе Актау.
- Посольство Украины.
- Посольство Республики Индия.
- Посольство Финляндской Республики.
- Посольство Французской Республики.
- Представительство Международного Валютного Фонда.
- Международная финансовая корпорация.
- Представительство Международного Комитета Красного Креста.
- Посольство Республики Хорватия.
- Посольство Чешской Республики.
- Посольство Швейцарской Конфедерации.
- Посольство Королевства Швеция.
- Посольство Эстонской Республики.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
