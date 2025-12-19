Финорганизации могут проверять своих клиентов через скоринговый модуль

И.о. председателя Агентства РК по финансовому мониторингу приказом от 8 декабря 2025 года утвердил Правила надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле, сообщает Zakon.kz.

Правилами определено понятие:

скоринговый модуль – автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных для риск-идентификации клиента (его представителя), используемая субъектами финансового мониторинга на добровольной основе.

Также говорится, что скоринговый модуль содержит обезличенные сведения, включающие агрегированные данные о количестве пороговых и подозрительных операций, совершаемых клиентами (их представителями) субъектов финансового мониторинга, без указания персональных данных.

Субъекты финансового мониторинга при помощи скорингового модуля проверяют клиентов или их представителей и бенефициарных собственников в случаях:

установления деловых отношений с клиентом (его представителями);

осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, в том числе подозрительных операций;

наличия оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике.

Надлежащая проверка клиента, бенефициарного собственника осуществляется на основе информации или документов, предоставляемых клиентом либо полученных из иных источников, в том числе по итогам проверки в скоринговом модуле.

Критерии скоринговой оценки содержат в себе данные о частоте, объеме и направлении совершаемых операций, результаты проверки по перечням организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, и организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Субъекты финансового мониторинга используют скоринговый модуль на добровольной основе в собственных информационных системах.

Также указывается, что результаты скорингового модуля носят рекомендательный характер и используются в целях предварительной оценки уровня рисков клиентов.

Приказ вводится в действие с 29 декабря 2025 года.

