#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Право

Финорганизации могут проверять своих клиентов через скоринговый модуль

Глобализация, глобальный бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 10:31 Фото: pixabay
И.о. председателя Агентства РК по финансовому мониторингу приказом от 8 декабря 2025 года утвердил Правила надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле, сообщает Zakon.kz.

Правилами определено понятие:

  • скоринговый модуль – автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных для риск-идентификации клиента (его представителя), используемая субъектами финансового мониторинга на добровольной основе.

Также говорится, что скоринговый модуль содержит обезличенные сведения, включающие агрегированные данные о количестве пороговых и подозрительных операций, совершаемых клиентами (их представителями) субъектов финансового мониторинга, без указания персональных данных.

Субъекты финансового мониторинга при помощи скорингового модуля проверяют клиентов или их представителей и бенефициарных собственников в случаях:

  • установления деловых отношений с клиентом (его представителями);
  • осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, в том числе подозрительных операций;
  • наличия оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике.

Надлежащая проверка клиента, бенефициарного собственника осуществляется на основе информации или документов, предоставляемых клиентом либо полученных из иных источников, в том числе по итогам проверки в скоринговом модуле.

Критерии скоринговой оценки содержат в себе данные о частоте, объеме и направлении совершаемых операций, результаты проверки по перечням организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, и организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Субъекты финансового мониторинга используют скоринговый модуль на добровольной основе в собственных информационных системах.

Также указывается, что результаты скорингового модуля носят рекомендательный характер и используются в целях предварительной оценки уровня рисков клиентов.

Приказ вводится в действие с 29 декабря 2025 года.

Мы сообщали, что в АРРФР разработали поправки, направленные на противодействие в отмывании доходов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
АФМ утвердило правила ведения личного кабинета
14:28, 17 декабря 2025
АФМ утвердило правила ведения личного кабинета
Реестр бенефициарных собственников юридических лиц создали в Казахстане
11:42, 03 октября 2023
Реестр бенефициарных собственников юридических лиц создали в Казахстане
Токаев принял главу АФМ
15:02, 08 апреля 2025
Токаев принял главу АФМ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: