Как расходы на электричество планируют уменьшить в Казахстане: энергичные меры

Электроэнергия дорожает – в том числе и потому, что ее не хватает, потребление постоянно растет. Адекватный ответ, вкупе с увеличением генерации – системы накопления электроэнергии, в том числе бытовые. Как поправками в законы хотят уменьшить расходы потребителей на "свет", пишет Zakon.kz.

В Мажилис внесен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития альтернативных источников энергии". С принятием документа планы по развитию в Казахстане альтернативной энергетики должны наконец воплотиться на практике.

Посмотрим. А пока расскажем вкратце, что придумали.

Во-первых, расширяется само понятие альтернативной энергетики. И вообще, прежде это был, так сказать, оборот речи, отныне – термин, официально закрепленный в Законе РК "О поддержке использования возобновляемых источников энергии" (новый пп. 1-5) в статью 1):

"Альтернативная энергетика – это область электроэнергетики, включающая совокупность технологий, методов и средств получения, преобразования, накопления и распределения энергии, основанных на использовании возобновляемых и невозобновляемых источников энергии".

Другими словами, альтернативная энергетика включает помимо ветра, солнца и тепла планеты также:

водородную энергетику;

атомную энергетику;

синтез-газ;

промышленные и металлургические газы, сбросное тепло, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии.

Последнее – это чтобы добро не пропадало после использования. Как если бы отапливать квартиру теплом от компрессора холодильника и вскипяченной в чайнике воды, но только в масштабах всей энергетической системы страны.

Такого рода энергию специалисты называют низкопотенциальной, ее источники – всё, что теплее, скажем, помещения, которое отапливают: вода, грунт, воздух... Это тепло может образоваться в результате производства, например, работы ТЭЦ. Таким сбросным теплом через систему центрального отопления наши граждане пользуются многие десятки лет.

Но согревать воздух в домах можно и низкопотенциальной энергией от ВИЭ, скажем, геотермальной. В Казахстане о ней мало что знают, а вот в некоторых странах (США, Япония, Германия, страны Скандинавии) доля т.н. тепловых насосов, как утверждается в КДРП к законопроекту, составляет 75% в теплоснабжении.

Стоимость такого теплового насоса (сжимающего хладагент и гоняющего его между компрессором и испарителем по принципу холодильника летом и наоборот – зимой) недешева, но зато и расходы невелики. Трубы помещаются в землю, которая, как известно, чем ближе к ядру – теплее (но даже и на глубине подвала около 12-14 градусов). Разница между исходной температурой и желаемой невелика, но достаточна, чтобы в морозы отапливать помещения, а в жару – кондиционировать.

Эту низкопотенциальную (в том числе – геотермальную) энергию авторы поправок также призывают активно использовать – посредством предлагаемых поправок. Однако чтобы лучше понимать принципы внедрения альтернативной энергетики (а это, по новым правилам, практически всё, что горит и даже не горит, помимо традиционных ископаемых видов топлива: нефти, газа, угля), обратимся конкретно к электроэнергии.

У многих ВИЭ, как известно, имеется существенный недостаток: невозможность эксплуатации 24/7. Вкупе с неравномерностью использования электричества потребителями колебания генерации неизбежно будут приводить к дополнительному дисбалансу в сети.

Поэтому развитие ВИЭ и использование альтернативной энергетики в единой сети требует важного условия – повсеместного внедрения систем накопления электрической энергии.

В поправках (новый пп. 53) в статью 1 Закона РК "Об электроэнергетике") дается следующее определение:

"Система накопления электрической энергии – электроустановка, предназначенная для накопления, хранения и выдачи электрической энергии, с автоматизированной системой управления, взаимосвязанными с ними сооружениями и инфраструктурой, технологически необходимые для их эксплуатации".

Но надо понимать, что это не просто один из новых подпунктов а законе. Сама единая электроэнергетическая система РК содержательно меняется. До сих пор она обеспечивала режим производства, передачи и потребления электрической энергии. А теперь ко всему этому добавляется накопление.

Это коренным образом меняет положение для потребителей. Заключив договор с оператором систем накопления, они получат возможность, во-первых, платить за "свет" по низкому тарифу, а во-вторых, пользоваться накопленным в батарее электричеством во время сбоя в сети, аварии и тому подобного.

Один из смыслов законодательных поправок как раз в том, что они позволяют заключать такие договоры (как и прямые договоры с производителями "зеленой" энергии). Примем речь идет о самых разных гибридных формах накопления энергии – и в том числе для бытовых нужд. Вот, например, две их них (новые подпункты 12-2 и 12-4 в статью 1 РК "О поддержке использования возобновляемых источников энергии".

"Бытовая система накопления энергии – оборудование и устройства, предназначенные для аккумулирования электроэнергии, производимой из различных источников, а также для хранения и последующего её использования в бытовых нуждах (электроустановки, аккумуляторные батареи, инверторы и преобразователи, зарядные устройства и иные автономные накопители)".

Или:

"Система накопления энергии "за счетчиком" – система накопления электрической энергии, установленная в жилых, коммерческих, промышленных объектах, расположенная за точкой подключения (за прибором учета потребления электрической энергии) на стороне потребителя и обеспечивающая полностью или частично собственное потребление электрической энергии за счет накопления, хранения и выдачи электрической энергии".

Что касается экономии за счет сниженной цены, то за использование альтернативной энергии предусмотрены тарифные преференции и прочие стимулы (дополнение пункта 3 в статью 3 Закона). Это касается как производителей, так и пользователей – на чем, собственно, и основано развитие ВИЭ, например, в Европе.

Кроме того, напомним, что ранее в Казахстане (а во многих странах – есть и поныне) действовали дифференцированные тарифы на электричество в зависимости от времени суток (более дешевый "свет" – ночью). Можно не сомневаться, что после принятия закона и внедрения систем накопления электроэнергии эту практику вернут.