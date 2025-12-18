Пластические операции запретили делать казахстанцам за счет пенсионных накоплений: подписан приказ
И.о. министра здравоохранения приказом от 11 декабря 2025 года внес поправки в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, из перечня медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат, исключили реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии.
Таким образом, теперь излишки пенсионных накоплений можно потратить на следующие виды лечения:
- лечение орфанных заболеваний по перечню, определяемому уполномоченным органом в области здравоохранения, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;
- радионуклидную и радиойодтерапию;
- радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож);
- протонную терапию.
Приказ вводится в действие с 28 декабря 2025 года.
Ранее мы сообщали, что прием заявок по использованию пенсионных накоплений на пластические операции прекращен на портале с 12 декабря 2025 года.
Мы писали, что в ноябре текущего года Минздрав подписал приказ, согласно которому казахстанцы больше не могут использовать пенсионные накопления на лечение зубов и глаз.
