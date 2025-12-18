#Казахстан в сравнении
Право

Пластические операции запретили делать казахстанцам за счет пенсионных накоплений: подписан приказ

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 08:50 Фото: Zakon.kz
И.о. министра здравоохранения приказом от 11 декабря 2025 года внес поправки в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, из перечня медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат, исключили реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии.

Таким образом, теперь излишки пенсионных накоплений можно потратить на следующие виды лечения:

  • лечение орфанных заболеваний по перечню, определяемому уполномоченным органом в области здравоохранения, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;
  • радионуклидную и радиойодтерапию;
  • радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож);
  • протонную терапию.

Приказ вводится в действие с 28 декабря 2025 года.

Ранее мы сообщали, что прием заявок по использованию пенсионных накоплений на пластические операции прекращен на портале с 12 декабря 2025 года.

Мы писали, что в ноябре текущего года Минздрав подписал приказ, согласно которому казахстанцы больше не могут использовать пенсионные накопления на лечение зубов и глаз.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
