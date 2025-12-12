В Казахстане заработал новый запрет на использование пенсионных накоплений

С 12 декабря 2025 года использование пенсионных излишков на пластические операции в Казахстане приостановлено, сообщает Zakon.kz.

С заявлением выступила пресс-служба АО "Отбасы банк".

В банке уточняют, что после того, как на платформе перестали принимать заявки на использование пенсионных излишков для стоматологии и офтальмологии, казахстанцы стали массово выбирать новую цель – реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков.

Ранее в банке рассматривали в среднем 16 обращений граждан по использованию пенсионных излишков для оплаты пластических операций.

В сентябре, когда остановился прием заявок на стоматологию, их количество выросло до 123, в октябре – до 1844, а в ноябре – до 3878 заявок.

За первые 8 дней декабря, когда остановили прием заявок на офтальмологию, было подано 2093 заявки по использованию ЕПВ на пластические операции. Это в 130 раз выше среднемесячного уровня.

Сумма заявок в декабре составила 1,8 млрд тенге.

"Прием заявок по использованию ЕПВ на цель "Реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков" прекращен на портале с 12 декабря 2025 года". Пресс-служба АО "Отбасы банк"

Сейчас, пояснили в пресс-службе, в работе находится 6294 заявки по использованию ЕПВ на пластические операции. Все они будут рассмотрены в установленном порядке.

Стоит отметить, что у граждан сохраняется возможность направлять свои пенсионные излишки на жизненно важные, дорогостоящие виды лечения, которые не всегда доступны и часто требуют высоких затрат.

К таким медицинским услугам относятся:

лечение орфанных (редких) заболеваний;

радионуклидная и радиойодтерапия;

радиохирургическое лечение;

протонная терапия.

В Казахстане с 15 сентября 2025 года приостановили практику изъятий пенсионных на стоматологические услуги из-за выявленных фактов незаконного вывода средств из ЕНПФ через подставные стоматологии.

Прием заявок на использование пенсионных излишков для лечения зубов пообещали возобновить 15 апреля 2026 года.

Позднее Минздрав в связи с многочисленными случаями нецелевого использования пенсионных внес изменения в приказ "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение". В ведомстве пояснили, что тем самым планируется исключить норму по использованию пенсионных на стоматологические услуги, такие как протезирование и имплантация зубов.

7 октября стало известно, что после скандала с "зубными" выплатами казахстанцы нашли новый способ тратить пенсионные – для оплаты офтальмологических услуг. В ноябре сообщалось, что в Казахстане продолжается взрывной рост "глазных" изъятий пенсионных.