#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Право

Систему сертификации казахстанских медработников планируют усовершенствовать

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 10:15 Фото: freepik
Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в перечень специальностей и специализаций, подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В министерстве здравоохранения предлагают обновить правила подтверждения квалификации медработников, чтобы обеспечить населению более качественную и безопасную медицинскую помощь.

Разработан проект приказа, который направлен на совершенствование системы сертификации медицинских и фармацевтических специалистов, повышение профессиональной подготовки кадров и внедрение современных международных стандартов в практику отечественного здравоохранения.

Обновление перечня медицинских специальностей позволит обеспечить соответствие квалификации специалистов актуальным требованиям отрасли, повысить качество диагностики и лечения пациентов, стимулировать постоянное профессиональное развитие медицинских работников, сделать процедуры сертификации более открытыми и прозрачными, пояснили в ведомстве.

Разработчики ожидают, что нововведения укрепят доверие граждан к системе здравоохранения, а также создадут условия для внедрения передовых технологий и клинических практик в медицинскую отрасль страны.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Специальности, подлежащие сертификации в сфере здравоохранения: внесены изменения
10:58, 06 октября 2025
Специальности, подлежащие сертификации в сфере здравоохранения: внесены изменения
Кого из казахстанцев с хроническими заболеваниями включат в группу динамического наблюдения
09:49, 17 февраля 2025
Кого из казахстанцев с хроническими заболеваниями включат в группу динамического наблюдения
Работу вузов МВД планируют усовершенствовать в Казахстане
08:56, 25 декабря 2024
Работу вузов МВД планируют усовершенствовать в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: