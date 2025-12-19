Систему сертификации казахстанских медработников планируют усовершенствовать
В министерстве здравоохранения предлагают обновить правила подтверждения квалификации медработников, чтобы обеспечить населению более качественную и безопасную медицинскую помощь.
Разработан проект приказа, который направлен на совершенствование системы сертификации медицинских и фармацевтических специалистов, повышение профессиональной подготовки кадров и внедрение современных международных стандартов в практику отечественного здравоохранения.
Обновление перечня медицинских специальностей позволит обеспечить соответствие квалификации специалистов актуальным требованиям отрасли, повысить качество диагностики и лечения пациентов, стимулировать постоянное профессиональное развитие медицинских работников, сделать процедуры сертификации более открытыми и прозрачными, пояснили в ведомстве.
Разработчики ожидают, что нововведения укрепят доверие граждан к системе здравоохранения, а также создадут условия для внедрения передовых технологий и клинических практик в медицинскую отрасль страны.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 января 2026 года.