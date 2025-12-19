Систему сертификации казахстанских медработников планируют усовершенствовать

Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в перечень специальностей и специализаций, подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В министерстве здравоохранения предлагают обновить правила подтверждения квалификации медработников, чтобы обеспечить населению более качественную и безопасную медицинскую помощь.

Разработан проект приказа, который направлен на совершенствование системы сертификации медицинских и фармацевтических специалистов, повышение профессиональной подготовки кадров и внедрение современных международных стандартов в практику отечественного здравоохранения.

Обновление перечня медицинских специальностей позволит обеспечить соответствие квалификации специалистов актуальным требованиям отрасли, повысить качество диагностики и лечения пациентов, стимулировать постоянное профессиональное развитие медицинских работников, сделать процедуры сертификации более открытыми и прозрачными, пояснили в ведомстве.

Разработчики ожидают, что нововведения укрепят доверие граждан к системе здравоохранения, а также создадут условия для внедрения передовых технологий и клинических практик в медицинскую отрасль страны.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 января 2026 года.