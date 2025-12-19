Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Граждане получили право оспаривать подзаконные НПА в административном суде: Токаев подписал закон, вносящий поправки по вопросам административной юстиции.
- Изменен механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары: получателям АСП ежемесячно предоставляются цифровые продовольственные ваучеры на сумму 1 МРП.
- Субъекты финмониторинга начнут проводить надлежащую проверку клиентов в скоринговом модуле.
- Какую отчетность обязаны сдавать в Нацбанк коллекторские агентства, а также банки.
- Правила прохождения сборов по боевой подготовке для военных резервистов утвердили в КНБ.
- Личный кабинет субъектов финансового мониторинга: в АФМ утвердили правила ведения.
- Внутренний конкурс на занятие административной государственной должности корпуса "Б" будут проводить для казахстанских госслужащих.
- Работодателей обязали брать на постоянную работу участников субсидируемых рабочих мест: Министерство труда обновило правила.
- Казахстанцам запретили использовать пенсионные накопления на пластические операции: принят приказ.
- МИД изменил правила приема документов казахстанцев, временно выехавших за пределы страны и оставшихся на ПМЖ.
- Правительство расширило территорию СЭЗ "Jibek Joly".
