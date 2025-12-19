#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 17:11 Фото: Zakon.kz
Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Граждане получили право оспаривать подзаконные НПА в административном суде: Токаев подписал закон, вносящий поправки по вопросам административной юстиции.
  • Изменен механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары: получателям АСП ежемесячно предоставляются цифровые продовольственные ваучеры на сумму 1 МРП.
  • Субъекты финмониторинга начнут проводить надлежащую проверку клиентов в скоринговом модуле.
  • Какую отчетность обязаны сдавать в Нацбанк коллекторские агентства, а также банки.
  • Правила прохождения сборов по боевой подготовке для военных резервистов утвердили в КНБ.
  • Личный кабинет субъектов финансового мониторинга: в АФМ утвердили правила ведения.
  • Внутренний конкурс на занятие административной государственной должности корпуса "Б" будут проводить для казахстанских госслужащих.
  • Работодателей обязали брать на постоянную работу участников субсидируемых рабочих мест: Министерство труда обновило правила.
  • Казахстанцам запретили использовать пенсионные накопления на пластические операции: принят приказ.
  • МИД изменил правила приема документов казахстанцев, временно выехавших за пределы страны и оставшихся на ПМЖ.
  • Правительство расширило территорию СЭЗ "Jibek Joly".
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:54, 05 декабря 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:00, 12 декабря 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
16:33, 20 марта 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: