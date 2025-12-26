Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Комитет по защите прав инвесторов при Генпрокуратуре преобразован из Комитета по возврату активов: Токаев подписал указ.
- Функции по контролю информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры переданы КНБ от Министерства искусственного интеллекта: указ президента.
- Глава государства присвоил Бауыржану Момышулы звание "Халық қаһарманы" за героизм и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне.
- Министерство торговли временно расширило перечень социально значимых продовольственных товаров с 19 до 31 товарной позиции.
- Минздрав утвердил новый Стандарт оказания паллиативной медицинской помощи казахстанским детям.
- 524 крупных налогоплательщика подпадают под мониторинг в 2026 году.
- Министерство энергетики сохранило оптовую цену на сжиженный газ до 30 июня 2026 года на уровне 59 722 тенге за тонну.
- Установлена региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2026 год.
- Министерство труда установило квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2026 год.
- Минфин внес поправки в правила государственных закупок.
- Обновленные правила использования единой платформы закупок начнут действовать с 1 января 2026 года: регламентированы процедуры работы веб-портала в случае возникновения технических сбоев.
- В Казахстане вводят запрет на пользование среднеазиатской черепахи, ее частями и дериватами на всей территории до 2040 года, кроме использования в научных целях.
