Хаотичной застройке – стоп: в Казахстане оцифровали выдачу документов на строительство

В Казахстане в 2025 году успешно завершилась реализация пилотного проекта по оказанию государственных услуг выдачи исходно-разрешительной документации и технических условий посредством системы государственного градостроительного кадастра, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 января 2026 года, проинформировали в Министерстве промышленности и строительства (МПС) РК:

"Проект стартовал в ноябре 2024 года в 89 городах страны на геопортале gov.ggk.kz. На сегодня посредством геопортала поступило более 144 тыс., обработано 141 тыс. заявлений на выдачу архитектурно-планировочного задания, согласования эскизных проектов и выдачи технических условий на подключение к сетям. Автоматизация услуг выдачи документации на строительство направлена на решение проблем хаотичной незаконной застройки путем проверки соответствия выдаваемых исходно-разрешительных документов утвержденным градостроительным документам".

Отмечается, что в рамках формирования базы градкадастра ведется оцифровка генеральных планов и ПДП, предоставляемых акиматами, с последующим внесением их в систему градостроительного кадастра. В систему внесено более 730 градостроительных проектов и 94% цифровых данных инженерных сетей, оцифрованных путем инвентаризации в регионах.

"Применение цифровых градостроительных проектов, содержащихся в системе АИС ГГК, позволяет предотвращать нарушение нормативных градостроительных регламентов. В рамках пилотного проекта блокируются неправомерные факты подачи заявлений на предоставление АПЗ и согласования эскизных проектов при отсутствии подтверждения прав на земельный участок". Пресс-служба МПС РК

В ведомстве подчеркнули, что в 2026 году планируется масштабирование пилотного проекта по всей территории страны с внесением соответствующих поправок в Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства.

