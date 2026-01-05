Хаотичной застройке – стоп: в Казахстане оцифровали выдачу документов на строительство
Об этом сегодня, 5 января 2026 года, проинформировали в Министерстве промышленности и строительства (МПС) РК:
"Проект стартовал в ноябре 2024 года в 89 городах страны на геопортале gov.ggk.kz. На сегодня посредством геопортала поступило более 144 тыс., обработано 141 тыс. заявлений на выдачу архитектурно-планировочного задания, согласования эскизных проектов и выдачи технических условий на подключение к сетям. Автоматизация услуг выдачи документации на строительство направлена на решение проблем хаотичной незаконной застройки путем проверки соответствия выдаваемых исходно-разрешительных документов утвержденным градостроительным документам".
Отмечается, что в рамках формирования базы градкадастра ведется оцифровка генеральных планов и ПДП, предоставляемых акиматами, с последующим внесением их в систему градостроительного кадастра. В систему внесено более 730 градостроительных проектов и 94% цифровых данных инженерных сетей, оцифрованных путем инвентаризации в регионах.
"Применение цифровых градостроительных проектов, содержащихся в системе АИС ГГК, позволяет предотвращать нарушение нормативных градостроительных регламентов. В рамках пилотного проекта блокируются неправомерные факты подачи заявлений на предоставление АПЗ и согласования эскизных проектов при отсутствии подтверждения прав на земельный участок".Пресс-служба МПС РК
В ведомстве подчеркнули, что в 2026 году планируется масштабирование пилотного проекта по всей территории страны с внесением соответствующих поправок в Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства.
Материал по теме
25 декабря 2025 года в Минпромышленности высказались "за" повышение штрафов за незаконное строительство жилья.