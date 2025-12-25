Кто из крупных налогоплательщиков попадает под мониторинг в 2026 году: 524 компании в перечне
Фото: freepik
Министр финансов подписал приказ от 18 декабря 2025 года "Об утверждении Перечня участников мониторинга крупных налогоплательщиков", сообщает Zakon.kz.
В перечень участников мониторинга крупных налогоплательщиков с 2026 года вошли 524 компании, среди которых, в частности:
- Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал;
- Филиал "Би Джи Карачаганак Лимитед (г. Аксай)";
- Филиал компании "Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани";
- Филиал "ЛУКОЙЛ Оверсиз Карачаганак Б.В.";
- ТОО "КМГ Карачаганак";
- Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.";
- Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан;
- Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV" – "Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан;
- АО "Озенмунайгаз";
- АО "КазАзот";
- ТОО "Казцинк";
- ТОО "Корпорация Казахмыс";
- АО "Транснациональная компания "Казхром";
- АО "Qarmet";
- ТОО "KAZ Minerals Bozshakol" (КАЗ Минералз Бозшаколь);
- АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение";
- АО "Казахстанский электролизный завод";
- АО "Алюминий Казахстана";
- ТОО "Богатырь Комир";
- АО "Шардаринская гидроэлектростанция" и т.д.
Мониторинг крупных налогоплательщиков осуществляется в отношении налогоплательщиков, включенных в перечень участников мониторинга крупных налогоплательщиков.
Перечень участников формируется на основе данных налоговой отчетности, представленной по состоянию на 1 октября года, предшествующего году введения в действие перечня.
Перечень действует в течение двух лет со дня введения его в действие и не подлежит пересмотру в течение периода его действия, за исключением случаев изменения условий, при которых налогоплательщики подлежат включению в перечень участников.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript