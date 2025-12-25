#Казахстан в сравнении
Право

Кто из крупных налогоплательщиков попадает под мониторинг в 2026 году: 524 компании в перечне

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 09:16 Фото: freepik
Министр финансов подписал приказ от 18 декабря 2025 года "Об утверждении Перечня участников мониторинга крупных налогоплательщиков", сообщает Zakon.kz.

В перечень участников мониторинга крупных налогоплательщиков с 2026 года вошли 524 компании, среди которых, в частности:

  • Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал;
  • Филиал "Би Джи Карачаганак Лимитед (г. Аксай)";
  • Филиал компании "Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани";
  • Филиал "ЛУКОЙЛ Оверсиз Карачаганак Б.В.";
  • ТОО "КМГ Карачаганак";
  • Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.";
  • Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан;
  • Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV" – "Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан;
  • АО "Озенмунайгаз";
  • АО "КазАзот";
  • ТОО "Казцинк";
  • ТОО "Корпорация Казахмыс";
  • АО "Транснациональная компания "Казхром";
  • АО "Qarmet";
  • ТОО "KAZ Minerals Bozshakol" (КАЗ Минералз Бозшаколь);
  • АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение";
  • АО "Казахстанский электролизный завод";
  • АО "Алюминий Казахстана";
  • ТОО "Богатырь Комир";
  • АО "Шардаринская гидроэлектростанция" и т.д.

Мониторинг крупных налогоплательщиков осуществляется в отношении налогоплательщиков, включенных в перечень участников мониторинга крупных налогоплательщиков.

Перечень участников формируется на основе данных налоговой отчетности, представленной по состоянию на 1 октября года, предшествующего году введения в действие перечня.

Перечень действует в течение двух лет со дня введения его в действие и не подлежит пересмотру в течение периода его действия, за исключением случаев изменения условий, при которых налогоплательщики подлежат включению в перечень участников.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Кто из крупных налогоплательщиков подлежит мониторингу в 2025 году
10:13, 10 декабря 2024
Кто из крупных налогоплательщиков подлежит мониторингу в 2025 году
В Казахстане обновили правила регистрации налогоплательщиков с 2026 года
15:08, 03 ноября 2025
В Казахстане обновили правила регистрации налогоплательщиков с 2026 года
Какие сведения о налогоплательщиках КГД будет передавать в МЦРИАП
09:27, 13 марта 2024
Какие сведения о налогоплательщиках КГД будет передавать в МЦРИАП
Последние
Популярные
