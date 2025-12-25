Кто из крупных налогоплательщиков попадает под мониторинг в 2026 году: 524 компании в перечне

Министр финансов подписал приказ от 18 декабря 2025 года "Об утверждении Перечня участников мониторинга крупных налогоплательщиков", сообщает Zakon.kz.

В перечень участников мониторинга крупных налогоплательщиков с 2026 года вошли 524 компании, среди которых, в частности:

Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал;

Филиал "Би Джи Карачаганак Лимитед (г. Аксай)";

Филиал компании "Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани";

Филиал "ЛУКОЙЛ Оверсиз Карачаганак Б.В.";

ТОО "КМГ Карачаганак";

Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.";

Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан;

Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV" – "Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан;

АО "Озенмунайгаз";

АО "КазАзот";

ТОО "Казцинк";

ТОО "Корпорация Казахмыс";

АО "Транснациональная компания "Казхром";

АО "Qarmet";

ТОО "KAZ Minerals Bozshakol" (КАЗ Минералз Бозшаколь);

АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение";

АО "Казахстанский электролизный завод";

АО "Алюминий Казахстана";

ТОО "Богатырь Комир";

АО "Шардаринская гидроэлектростанция" и т.д.

Мониторинг крупных налогоплательщиков осуществляется в отношении налогоплательщиков, включенных в перечень участников мониторинга крупных налогоплательщиков.

Перечень участников формируется на основе данных налоговой отчетности, представленной по состоянию на 1 октября года, предшествующего году введения в действие перечня.

Перечень действует в течение двух лет со дня введения его в действие и не подлежит пересмотру в течение периода его действия, за исключением случаев изменения условий, при которых налогоплательщики подлежат включению в перечень участников.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.