Бюджетный кодекс вернули в Мажилис

Депутаты Сената Парламента на пленарном заседании палаты 6 февраля 2025 года рассмотрели в двух чтениях и вернули в Мажилис Бюджетный кодекс, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Бекбол Орынбасаров заявил, что в ходе обсуждения Бюджетного кодекса, а также сопутствующего к нему закона и подготовки их ко второму чтению, с учетом замечаний и предложений депутатов Сената возникла необходимость внесения правок в принятый Мажилисом кодекс по следующим основным направлениям:

В целях реализации поручения главы государства по эффективному и рациональному использованию средств, выделенных из Национального фонда, а также для достижения результатов по увеличению валютных активов Нацфонда до 100 млрд долларов кодекс (ст. 115) дополнен нормой по обязательному возврату использованных не по целевому назначению целевых трансфертов в Национальный фонд .

. В то же время для усиления контроля за использованием средств Нацфонда в ст. 63 кодекса предложено включить норму по рассмотрению Советом по управлению Нацфондом результатов мониторинга за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Национального фонда .

"На практике годовая сумма гарантированного трансферта из Национального фонда привлекается ежемесячно равными долями. Но, как правило, в течение финансового года потребность его в необходимых суммах бывает разной. В связи с чем предлагается норма, где государственное казначейство может устанавливать разные суммы ежемесячного объема гарантированного трансферта в зависимости от фактических потребностей", – пояснил сенатор.

Для обеспечения возврата средств, отвлеченных из республиканского бюджета в рамках договора поручительства и регламентации срока его действия, предлагается предусмотреть норму по их возврату, а также норму, предусматривающую основание прекращения действия поручительства государства.

Между тем для обеспечения всесторонней и объективной оценки эффективности применяемых налоговых льгот предлагается предусмотреть представление центральным уполномоченным органам по исполнению бюджета для формирования Аналитического отчета сведения об объемах примененных налогоплательщиками налоговых льгот в уполномоченный орган по бюджетной политике.

"В целях предотвращения последствий паводков, а также оперативного решения задач в условиях острой паводковой ситуации предлагается в расходах республиканского бюджета предусмотреть субсидирование расходов по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений. При этом в рамках Водного кодекса предложено компетенцию уполномоченного органа дополнить правом на разработку и утверждение правил субсидирования и выплат субсидий из бюджета для реализации проектов по данным направлениям", – добавил парламентарий.

В расходы республиканского бюджета также предложено включить расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также для проведения аварийно-спасательных работ в соответствии с компетенцией уполномоченного органа, предусмотренной положениями Закона РК "О гражданской защите".

С целью борьбы с деградацией, опустыниванием и обводнением пастбищ на сельской территории в расходах бюджета районного и сельского бюджетов предлагается предусмотреть средства на развитие и реконструкцию объектов пастбищной инфраструктуры.

"Поскольку Бюджетный кодекс предусматривает выпуск государственной исламской ценной бумаги предлагается предусмотреть порядок и условия ее выпуска и оборота", – резюмировал Бекбол Орынбасаров.

4 декабря 2024 года депутаты Мажилиса приняли во втором чтении поправки, направленные на совершенствование бюджетного законодательства Казахстана.