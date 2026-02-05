#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Общество

Названа причина изъятия более 1000 участков в Алматы

Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 18:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы планируется выкуп более 1000 земельных участков для государственных нужд. Что там появится, 5 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из официального комментария, Управлением земельных отношений Алматы ведутся работы по выкупу земельных участков для госнужд для строительства транспортной инфраструктуры (дорог, развязок), социальных объектов (школ, садиков, больницы) и объектов энергетики (КНС, подстанции). Цель – реализация программы развития мегаполиса.

"Стоимость земли и недвижимости, отчуждаемых для государственных нужд, определяет независимый оценщик в размере их рыночной цены. Он несет ответственность за достоверность оценки. Определение рыночной стоимости изымаемого имущества является исключительной прерогативой оценщика. На 2026 год планируется выкупить для государственных нужд более 1000 земельных участков по заявкам администраторов программ, таких как Управление развития дорожной инфраструктуры, Управление энергетики и другие уполномоченные органы".Управление земельных отношений Алматы

В части уведомления собственников в управлении сообщили следующее:

"Данная процедура регламентирована п. 1 ст. 64 Закона РК "О государственном имуществе" (закон), уведомление о принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд направляется собственнику по почте с обязательным получением уведомления о вручении почтового отправления".

Как подчеркнули в управлении, земельные участки в соответствии с законом изымут под строительство соцобъектов, а не ради коммерции.

"Относительно использования участков по назначению, в силу п. 3 ст. 62 Закона, не может быть признано изъятием имущества для государственных нужд любое изъятие имущества, преследующее коммерческие цели негосударственных юридических лиц и цели удовлетворения негосударственных интересов, либо иное изъятие имущества, не вытекающее из целей осуществления государственных функций и не преследующее общественно значимые цели".Управление земельных отношений Алматы

5 ноября 2025 года стало известно, что в Медеуском районе Алматы изымут земельные участки для госнужд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Казахстане будут обучать родителей, как взаимодействовать с детьми
18:59, Сегодня
В Казахстане будут обучать родителей, как взаимодействовать с детьми
В Алматы 222 земельных участка изъяли под соцнужды
09:12, 29 января 2024
В Алматы 222 земельных участка изъяли под соцнужды
В Алматы изымут несколько земельных участков для благоустройства города
14:32, 12 февраля 2025
В Алматы изымут несколько земельных участков для благоустройства города
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
19:37, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: