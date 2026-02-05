Названа причина изъятия более 1000 участков в Алматы

В Алматы планируется выкуп более 1000 земельных участков для государственных нужд. Что там появится, 5 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из официального комментария, Управлением земельных отношений Алматы ведутся работы по выкупу земельных участков для госнужд для строительства транспортной инфраструктуры (дорог, развязок), социальных объектов (школ, садиков, больницы) и объектов энергетики (КНС, подстанции). Цель – реализация программы развития мегаполиса.

"Стоимость земли и недвижимости, отчуждаемых для государственных нужд, определяет независимый оценщик в размере их рыночной цены. Он несет ответственность за достоверность оценки. Определение рыночной стоимости изымаемого имущества является исключительной прерогативой оценщика. На 2026 год планируется выкупить для государственных нужд более 1000 земельных участков по заявкам администраторов программ, таких как Управление развития дорожной инфраструктуры, Управление энергетики и другие уполномоченные органы". Управление земельных отношений Алматы

В части уведомления собственников в управлении сообщили следующее:

"Данная процедура регламентирована п. 1 ст. 64 Закона РК "О государственном имуществе" (закон), уведомление о принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд направляется собственнику по почте с обязательным получением уведомления о вручении почтового отправления".

Как подчеркнули в управлении, земельные участки в соответствии с законом изымут под строительство соцобъектов, а не ради коммерции.

"Относительно использования участков по назначению, в силу п. 3 ст. 62 Закона, не может быть признано изъятием имущества для государственных нужд любое изъятие имущества, преследующее коммерческие цели негосударственных юридических лиц и цели удовлетворения негосударственных интересов, либо иное изъятие имущества, не вытекающее из целей осуществления государственных функций и не преследующее общественно значимые цели". Управление земельных отношений Алматы

5 ноября 2025 года стало известно, что в Медеуском районе Алматы изымут земельные участки для госнужд.