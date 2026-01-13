Как и когда новые правила охраны атмосферного воздуха ограничат въезд в Алматы автотранспорта

С 19 января 2026 года в Алматы вступают в силу новые требования, цель которых – создать внутри крупнейшего города РК экологическую зону с низким уровнем выбросов. Пилотный проект предусматривает ряд мер, в том числе ограничение допуска автотранспорта. О подробностях рассказывает Zakon.kz.

Историческое решение маслихата города Алматы было принято еще 30 декабря 2025 года, но ознакомиться с ним продвинутая общественность смогла лишь после опубликования 8 января нового года в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде".

Правила охраны атмосферного воздуха включают целый комплекс новых подходов к оздоровлению экологии Алматы и разработаны, цитируем:

"С учетом географических особенностей расположения города Алматы в предгорной котловине, климатических и иных природных условий, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха".

Документ эпохальный и масштабный, и о других мерах, помимо ограничения эксплуатации автотранспорта, поговорим в другой раз, чтобы не утомлять читателей изобилием информации. А сейчас конкретно к этой давно педалируемой (во всех отношениях) теме: каким образом уменьшить трафик механических ТС внутри перегруженного мегаполиса? Ранее обсуждение в публичном пространстве было несколько гипотетическим, отныне же в официальном документе представлен конкретный механизм.

Рассмотрим его.

Экозона внутри Алматы

Итак, в Алматы будет создана так называемая зона с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ, или, как авторы ее назвали для краткости, – просто Зона (привет любителям Стругацких и Тарковского).

Когда? Новые правила вообще вводятся в действие 19 января, но многие разделы, касающиеся именно ограничения въезда в Зону автотранспорта, – 10 марта 2026 года.

Где? Границы в правилах не указаны: они будут определяться в пределах Алматы постановлением городского акимата (пп. 17 пункта 3 Правил). Сделано так, потому что проект – пилотный, и по его результатам границы Зоны, возможно, будут передвигать. По всей видимости – расширять. Впрочем, посмотрим еще, как пойдет эксперимент...

Но до 10 марта первую карту Зоны надо будет официально презентовать.

Наконец, самый главный вопрос: что из себя будет представлять эта пресловутая Зона и как автомобилистов планирует ограничивать, чтобы не заезжали в нее – и, соответственно, не загрязняли выхлопами воздух?

Какой-то непосредственной оплаты за въезд вроде бы не предусматривается – во всяком случае прямо об этом в документе не сказано (хотя о возможности неких платных услуг в одном месте говорится, однако вообще там о другом идет речь, о цифровых услугах – смотрите пункт 7 Правил).

Однако потратиться владельцам машин с ДВС и дизельными двигателями по любому придется. В приложении 2 к Правилам охраны атмосферного воздуха приведен следующий порядок.

Въезжать в Зону без специального технического обследования могут электрические автотранспортные средства или с водородными топливными ячейками. Подчеркивается – без ДВС. Таким образом, гибриды в эту категорию не входят.

Остальные машины экологического класса от 0 и выше (вплоть до 6) – без разницы – все для допуска в Зону должны пройти специальное техническое обследование (за исключением совсем новых, с пробегом до 3 тысяч км). Где? Отвечаем еще одной цитатой из документа (пункт 61):

"Технические обследования проводятся операторами технического осмотра, имеющими линии технического осмотра на территории Алматинской агломерации, имеющими разрешение на деятельность оператора технического осмотра в соответствии с пунктом 84-2 приложения 2 Закона РК "О разрешениях и уведомлениях", заключившими с уполномоченной организацией договор на проведение технических обследований автотранспортных средств в соответствии с настоящими Правилами".

Договор с ТОО о ТО

То есть дополнительное ТО будут проводить те станции техосмотра, которые закупят соответствующее оборудование и уведомят уполномоченную организацию – товарищество с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства в уставном капитале, обеспечивающее улучшение экологической обстановки, качества атмосферного воздуха и управления отходами в городе Алматы. А затем получат разрешение и заключат с ТОО договор.

Позволим себе предположить, что стоимость такого "расширенного" техосмотра вырастет. Вот и ответ относительно оплаты взъезда в Зону. Но для этого надо еще положительно пройти тест, соответствуя нормативам загрязняющих выбросов, утвержденных стандартом СТ РК 1433-2023 "Транспорт дорожный. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами автотранспортных средств в атмосферный воздух. Нормы и методы" (пункт 4).

Эта же информация частично повторяется и в постановлении акимата города Алматы от 21 февраля 2025 года №1/191, утвердившего Правила мониторинга выбросов от автомобильных транспортных средств – в приложениях 2 и 3.

Желающие уточнить конкретные цифры могут пройти по ссылкам, здесь же скажем лишь, что параметров для измерения будет четыре: коэффициент Lambda, содержание в отработавших газах бензиновых и газовых двигателей монооксида углерода (СО) и углеводородов (СН) и дымность отработавших газов дизельных двигателей (пункт 62).

Так, например, японская легковушка с ДВС производства 2011 года и новее соответствует 4-му экологическому классу (таблица приведена, в частности, в приложении 4 к Правилам мониторинга выбросов от автомобильных ТС). И если объемная доля в выхлопе СО не превышает 0,3%, а СН – 100 млн (т.е. миллионных долей, короче, в итоге 0,00001%), то, значит, обследование пройдено успешно.

Результаты заносятся в электронный протокол, действующий 12 месяцев. И водитель данного ТС может въезжать в Зону.

Без такого технического обследования доступ ТС в Зону будет запрещен. Как, разумеется, и в том случае, если содержание загрязняющих выбросов превысит нормативы. Впрочем, в последнем случае эксплуатация ТС вообще не допускается на территории РК. А если владелец такой машины каким-то образом все же прошел техосмотр, и его, остановив, проверили на экопосту, он на первый раз будет оштрафован на сумму 10 МРП (юрлица – на 100 МРП), а за повтор в течение года штраф удвоится (статья 334 КоАП).

Мало того, сотрудники ОВД вправе изъять ГРНЗ и не отдавать, как формулируется, "до устранения причин" (пп. 3) части 1 статьи 797 КоАП) – не важно, поймали нарушителя в Зоне или в любой другой локации.

Пропуск в Зону

Вообще, если с этой стороны посмотреть, ничего принципиально нового авторы правил не изобрели: законодательство и ранее, повторимся, запрещало эксплуатацию машин с выхлопами, превышающими нормативы (ПДД от 30.06.2023, приложением к которым идет Перечень неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, пункт 26).

Другое дело (и наисложнейшее): как администрировать эти правонарушения в ситуации, когда автопарк в стране, мягко говоря, немолодой и стандартам не соответствуют, возможно, сотни тысяч ТС?

Поэтому приводить теорию к практике начали с ограниченного участка – при этом, однако, с самого сложного во многих отношениях... И здесь подходим к еще одному пункту реформы. "Что, где, когда" мы уже обсудили; остается вопрос "как". Каким образом планируют обеспечить ограничение въезда в Зону? Ясно же, что это не будет тотальная физическая проверка всех въезжающих – нереально.

Надежда инициаторов пилотного проекта – на цифровизацию и (куда уж без него) ИИ. Не знаем, как это на деле будет работать, просто еще раз процитируем (пункт 58 Правил):

"В рамках реализации функционала онлайн-администрирования Зоны, помимо прочего, будут обеспечены:

интеграция с существующими и создаваемыми системами видео и иного дистанционного контроля;

функционирование биллингового оператора и/или Оператора Зоны;

интерактивная карта Зоны;

регулирование потоков отдельных видов транспорта;

создание личных кабинетов владельцев автотранспортных средств".

Что касается последнего пункта. Будет создан т.н. Цифровой объект – государственный коммунальный портал для реализации специальных экологических требований, взаимодействия населения, бизнеса и государственных органов. Так вот, при въезде ТС в Зону:

"Уведомления направляются в личный кабинет пользователя в Цифровом объекте с отправлением короткого текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный в Цифровом объекте, текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова".

Означает ли все это, что на въезде в Зону будут установлены автоматизированные пропускные пункты (по аналогии с платными трассами) и видеосистемы будут сканировать проезжающие ТС, не пропуская тех, у кого нет допуска? Посмотрим.

Остается, правда, не совсем уточненным момент: как быть тем, кто живет внутри Зоны, ТС которых не надо въезжать в нее? Мы ведь правильно понимаем, что новые требования направлены не исключительно против наплыва в город автотранспорта из пригородов?..

На эти вопросы мы пока нашли в опубликованных Правилах охраны атмосферного воздуха лишь следующие контуры решений (пункты 31-37 Правил):

ТС низких экологических классов, зарегистрированные на территории Алматы до 1 сентября 2025 года, выкупаются для последующей утилизации за счет средств местного бюджета;

акиматом города Алматы устанавливается цена за выкуп автотранспортных средств на соответствующий год;

выкупу подлежат автотранспортные средства, находящиеся в эксплуатации, которые прибыли на пункты выкупа своим ходом;

применяются скидки на приобретение новых автотранспортных средств;

реализуются меры, направленные на развитие электротранспорта.

А еще не может не радовать, что обещают предоставлять бесплатные проездные на пользование общественным транспортом...

Но если серьезно говорить об улучшении экологии благодаря обновлению автопарка в алматинской агломерации, то именно от конкретных цифр (цена за выкуп и скидки на приобретение новых ТС) зависит состоятельность пилотного проекта и всей кампании.