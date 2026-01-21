#Казахстан в сравнении
Право

Казахстан хочет войти в состав ИКАО

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 16:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 21 января 2026 года ратифицировали документы, которые могут повысить имидж казахстанской авиации на международной арене, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в протоколах, касающихся изменения статьи 50 а) и 56 Конвенции о международной гражданской авиации.

"Законопроект направлен на создание благоприятных условий для продвижения вопроса о представительстве Республики Казахстан в составе органов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также улучшение имиджа республики на международной арене", – пояснил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Ранее он рассказал о планах открыть новые международные авиамаршруты в Казахстане.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
