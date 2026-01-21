Казахстан хочет войти в состав ИКАО

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 21 января 2026 года ратифицировали документы, которые могут повысить имидж казахстанской авиации на международной арене, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в протоколах, касающихся изменения статьи 50 а) и 56 Конвенции о международной гражданской авиации. "Законопроект направлен на создание благоприятных условий для продвижения вопроса о представительстве Республики Казахстан в составе органов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также улучшение имиджа республики на международной арене", – пояснил министр транспорта Нурлан Сауранбаев. Ранее он рассказал о планах открыть новые международные авиамаршруты в Казахстане.

