Казахстан хочет войти в состав ИКАО
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 21 января 2026 года ратифицировали документы, которые могут повысить имидж казахстанской авиации на международной арене, передает корреспондент Zakon.kz.
Такая норма заложена в протоколах, касающихся изменения статьи 50 а) и 56 Конвенции о международной гражданской авиации.
"Законопроект направлен на создание благоприятных условий для продвижения вопроса о представительстве Республики Казахстан в составе органов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также улучшение имиджа республики на международной арене", – пояснил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.
Ранее он рассказал о планах открыть новые международные авиамаршруты в Казахстане.
