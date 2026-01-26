Услуги на территории аэропортов: изменились правила

Министр транспорта приказом от 22 января 2026 года внес изменения в Правила доступа к оказанию услуг на территории аэропорта (аэродрома), не относящихся к аэропортовской деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что предметом конкурса являются:

площади эксплуатанта аэропорта (аэродрома) от одного квадратного метра , предназначенные для объектов общественного питания, автоматизированных устройств продажи продуктов питания и упаковки багажа;

, предназначенные для объектов общественного питания, автоматизированных устройств продажи продуктов питания и упаковки багажа; площади эксплуатанта аэропорта (аэродрома) от 15 квадратных метров , не предназначенные для объектов общественного питания и автоматизированных устройств продажи продуктов питания;

, не предназначенные для объектов общественного питания и автоматизированных устройств продажи продуктов питания; Оказание услуг, не относящихся к аэропортовской деятельности, на территории аэропорта (аэродрома) может осуществляться эксплуатантом аэропорта (аэродрома) самостоятельно либо иными физическими и юридическими лицами на основании договора с эксплуатантом аэропорта (аэродрома).

Указывается, что эксплуатант аэропорта (аэродрома) может заключать договоры о предоставлении доступа к оказанию услуг, не относящихся к аэропортовой деятельности, без проведения конкурсных процедур при условии соблюдения заявителем всех нижеперечисленных требований в совокупности:

Заявитель не имеет убытков согласно его финансовой отчетности не менее чем за два из последних трех финансовых лет.

Заявитель обладает достаточными техническими и операционными ресурсами для надлежащего оказания соответствующих услуг, включая, в том числе:

- наличие квалифицированного персонала – не менее трех специалистов с стажем работы в соответствующей сфере не менее пяти лет; в рамках совокупных региональных или глобальных операционных возможностей заявителя (при их наличии);

- наличие оборудования, инфраструктуры и технологий, обеспечивающих круглосуточное и бесперебойное осуществление деятельности; в рамках совокупных региональных или глобальных операционных возможностей заявителя (при их наличии);

- наличие системы логистической поддержки, обеспечивающей своевременность и непрерывность оказания услуг; в рамках совокупных региональных и/или глобальных операционных возможностей заявителя (при их наличии).

Заявитель относится к одной из следующих категорий:

- заявитель является юридическим лицом, зарегистрированным в РК, и обладает подтвержденным опытом оказания аналогичных услуг на территории аэропортов РК;

- заявитель является оператором, который осуществлял или осуществляет деятельность в крупных торгово-развлекательных центрах, расположенных в городах республиканского значения, при условии отсутствия нарушений законодательства РК, влияющих на осуществление соответствующей деятельности.

Срок действия таких договоров устанавливается до 10 лет.

Данные правила не применяются к предоставлению доступа к инфраструктуре аэропорта, включая площади эксплуатанта аэропорта (аэродрома), в следующих случаях:

в случае предоставления доступа для размещения или распространения рекламы, при этом такие отношения регулируются нормами гражданского законодательства РК и Законом "О рекламе";

в случае заключения договоров доверительного управления между эксплуатантом аэропорта (аэродрома) и доверительным управляющим, в соответствии с которыми доверительному управляющему предоставляется право сдачи указанных помещений в аренду, такой доверительный управляющий подлежит соблюдению аналогичных квалификационных требований, предъявляемых к заявителям.

Срок для подачи конкурсных заявок составляет 15 календарных дней и исчисляется со дня размещения объявления о проведении конкурса.

Эксплуатант аэропорта (аэродрома) может однократно принять решение об увеличении срока подачи конкурсных заявок, но не более чем на 10 рабочих дней, до истечения первоначального срока, установленного абзацем первым настоящего пункта.

Информация об увеличении срока подачи конкурсных заявок подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе эксплуатанта аэропорта (аэродрома) до окончания первоначального срока подачи заявок.

Комиссия отклоняет конкурсную заявку участника исключительно в следующих случаях:

участник конкурса не соответствует требованиям Правил;

конкурсная заявка участника конкурса и прилагаемые к ней документы не соответствуют требованиям Правил;

установлен факт предоставления недостоверной информации о соответствии требованиям;

предоставление конкурсной заявки с нарушением требований главы 3 Правил.

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.

Предусмотрено, что эксплуатант аэропорта (аэродрома) не позднее пяти рабочих дней после подписания протокола об итогах конкурса опубликовывает на официальном сайте эксплуатанта аэропорта (аэродрома) текст подписанного протокола об итогах конкурса.

Эксплуатант аэропорта (аэродрома) со дня опубликования информации об итогах конкурса в течение 10 календарных дней заключает с победителем конкурса соответствующий договор сроком до 10 лет.

По истечении срока действия договора, при условии надлежащего исполнения победителем конкурса всех обязательств, предусмотренных договором, и при наличии взаимного соглашения сторон, срок его действия продлевается на дополнительный период, не превышающий пяти лет. Продление договора допускается не более двух раз.

Если конкурс признается комиссией несостоявшимся, комиссия не позднее трех рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся принимает решение о проведении повторного конкурса.

В случаях, когда повторный конкурс признан несостоявшимся, решением первого руководителя эксплуатанта аэропорта (аэродрома) принимается одно из следующих решений:

о заключении договора из одного источника. При этом лицо, которому направляется приглашение на заключение договора способом из одного источника, определяется эксплуатантом аэропорта (аэродрома) самостоятельно при соблюдении принципов равного доступа и недискриминации;

При этом субъект рынка, определяемый эксплуатантом аэропорта и которому направляется приглашение о заключении договора из одного источника, должен соответствовать требованиям конкурсной документации, ранее проведенных конкурсов, признанных несостоявшимися.

о проведении дополнительного конкурса с соблюдением процедур и требований Правил.

Участник конкурса гарантирует:

обеспечивать исполнение финансовых условий и технической спецификации в соответствии с условиями договора;

обеспечить соответствие квалификационным требованиям, заявленным в конкурсной документации;

Предлагаемые финансовые условия: вознаграждение в соответствии с финансовыми условиями, указанными в конкурсной документации, без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Приказ вводится в действие с 4 февраля 2026 года.