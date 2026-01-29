#Казахстан в сравнении
Право

Изменен порядок назначения надбавок артистам балета

артисты балета на сцене, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 09:50 Фото: primerminister.kz
Министерство культуры и информации подготовило поправки в Правила назначения специальных ежемесячных денежных выплат артистам балета организаций культуры, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется обеспечить достоверный и прозрачный расчет выплат артистам балета – 60% от среднемесячной заработной платы за последние 3 года на основании документально подтвержденных доходов, во избежание необоснованного завышения.

Производить расчет будет специальная комиссия, в состав которой входят руководители структурных подразделений уполномоченного и местных исполнительных органов, деятели балетного искусства, а также специалисты в сфере экономики, финансов, кадровой работы и иные специалисты.

В Минкультуры отметили, что принятие документа обеспечит объективность рассмотрения документов, правовую и финансовую корректность решений, а также экспертную оценку профессиональной деятельности артиста, что исключает субъективный подход и нецелевое использование бюджетных средств.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 февраля.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
