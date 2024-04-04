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Законодательство РК

Выплаты артистам балета: произошли изменения

Выплаты артистам балета: произошли изменения, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 14:40 Фото: primerminister.kz
Министр культуры и информации приказом от 27 марта 2024 года внес изменения в Правила назначения специальных ежемесячных денежных выплат артистам балета организаций культуры, сообщает Zakon.kz.

В частности, сокращен список документов для получение выплат.

Так, говорится, что для получения выплат заявитель представляет в орган по назначению выплат следующие документы:

  • заявление по форме;
  • копию документа, удостоверяющего личность артиста балета;
  • документ, подтверждающий трудовую деятельность, стаж профессиональной трудовой деятельности в качестве артиста балета;
  • копию диплома об окончании технического и профессионального, высшего или послевузовского образования в области хореографического искусства;
  • копию приказа либо выписку о расторжении трудового договора с последнего места работы в должности артиста балета, заверенную кадровой службой;
  • справку о наличии лицевого счета заявителя в банке второго уровня РК.

Ранее требовались также выписка из ЕНПФ и справка о ежемесячной заработной плате за последние три года работы в должности артиста балета.

Орган по назначению выплат принимает, регистрирует в однодневный срок поступившие документы.

Представленные документы подлежат рассмотрению в срок не более 15 рабочих дней со дня их регистрации.

При представлении неполного пакета документов в срок не позднее трех рабочих дней орган по назначению выплат направляет заявителю на электронный адрес уведомление о необходимости дополнения документов.

При неустранении несоответствий в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления орган по назначению выплат возвращает документы заявителю без рассмотрения.

На основании протокола комиссии орган по назначению выплат направляет заказным письмом с уведомлением о его вручении или на электронные адреса заявителя проект решения о назначении либо отказе в назначении выплат артистам балета.

При этом заявитель может представить возражение к проекту решения о назначении либо отказе в назначении выплат артистам балета в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления с проектом решения.

После рассмотрения возражений в течение трех рабочих дней принимается решение о назначении либо отказе в назначении выплат артистам балета.

Уточняется, что выплаты прекращаются при достижении артистом пенсионного возраста.

Приказ вводится в действие с 15 апреля 2024 года.

Право на выплату имеют артисты балета при наличии стажа не менее 20 лет и прекратившие профессиональную деятельность на сцене. Им полагается выплата в виде 60% от среднемесячной заработной платы за последние три года с одного места работы.

При этом размер выплаты не должен превышать месячный расчетный показатель в 109 раз (1 МРП в 2024 году 3692 тенге, 109 * 1 МРП = 402 428 тенге).

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