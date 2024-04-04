Выплаты артистам балета: произошли изменения

Министр культуры и информации приказом от 27 марта 2024 года внес изменения в Правила назначения специальных ежемесячных денежных выплат артистам балета организаций культуры, сообщает Zakon.kz.

В частности, сокращен список документов для получение выплат.

Так, говорится, что для получения выплат заявитель представляет в орган по назначению выплат следующие документы:



заявление по форме;

копию документа, удостоверяющего личность артиста балета;

документ, подтверждающий трудовую деятельность, стаж профессиональной трудовой деятельности в качестве артиста балета;

копию диплома об окончании технического и профессионального, высшего или послевузовского образования в области хореографического искусства;

копию приказа либо выписку о расторжении трудового договора с последнего места работы в должности артиста балета, заверенную кадровой службой;

справку о наличии лицевого счета заявителя в банке второго уровня РК.

Ранее требовались также выписка из ЕНПФ и справка о ежемесячной заработной плате за последние три года работы в должности артиста балета.

Орган по назначению выплат принимает, регистрирует в однодневный срок поступившие документы.

Представленные документы подлежат рассмотрению в срок не более 15 рабочих дней со дня их регистрации.



При представлении неполного пакета документов в срок не позднее трех рабочих дней орган по назначению выплат направляет заявителю на электронный адрес уведомление о необходимости дополнения документов.

При неустранении несоответствий в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления орган по назначению выплат возвращает документы заявителю без рассмотрения.

На основании протокола комиссии орган по назначению выплат направляет заказным письмом с уведомлением о его вручении или на электронные адреса заявителя проект решения о назначении либо отказе в назначении выплат артистам балета.



При этом заявитель может представить возражение к проекту решения о назначении либо отказе в назначении выплат артистам балета в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления с проектом решения.

После рассмотрения возражений в течение трех рабочих дней принимается решение о назначении либо отказе в назначении выплат артистам балета.

Уточняется, что выплаты прекращаются при достижении артистом пенсионного возраста.

Приказ вводится в действие с 15 апреля 2024 года.

Право на выплату имеют артисты балета при наличии стажа не менее 20 лет и прекратившие профессиональную деятельность на сцене. Им полагается выплата в виде 60% от среднемесячной заработной платы за последние три года с одного места работы.

При этом размер выплаты не должен превышать месячный расчетный показатель в 109 раз (1 МРП в 2024 году 3692 тенге, 109 * 1 МРП = 402 428 тенге).

