Водохранилище в области Улытау вернули государству
Фото: gov.kz
Постановлением правительства от 20 марта 2025 года внесены изменения в Перечень водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень добавлено новое водохранилище:
- водохранилище Кенгир на реке Кара-Кенгир.
Водохранилище также вошло в перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности.
Постановление вводится в действие со дня подписания.
Кенгирское водохранилище расположено на территории Улытауского района области Улытау, на его южном побережье находится город Жезказган.
Водохранилище площадью 37 км² образовано в 1952 году. Используется для энергетики и ирригации.
Ранее Кенгирское водохранилище принадлежало корпорации "Казахмыс", теперь его вернули государству.
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