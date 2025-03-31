Водохранилище в области Улытау вернули государству

Фото: gov.kz

Постановлением правительства от 20 марта 2025 года внесены изменения в Перечень водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавлено новое водохранилище: водохранилище Кенгир на реке Кара-Кенгир. Водохранилище также вошло в перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности. Постановление вводится в действие со дня подписания. Кенгирское водохранилище расположено на территории Улытауского района области Улытау, на его южном побережье находится город Жезказган. Водохранилище площадью 37 км² образовано в 1952 году. Используется для энергетики и ирригации. Ранее Кенгирское водохранилище принадлежало корпорации "Казахмыс", теперь его вернули государству.

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