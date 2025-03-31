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Право

Водохранилище в области Улытау вернули государству

Водохранилище Кенгир на реке Кара-Кенгир, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 14:37 Фото: gov.kz
Постановлением правительства от 20 марта 2025 года внесены изменения в Перечень водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавлено новое водохранилище:

  • водохранилище Кенгир на реке Кара-Кенгир.

Водохранилище также вошло в перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

Кенгирское водохранилище расположено на территории Улытауского района области Улытау, на его южном побережье находится город Жезказган.

Водохранилище площадью 37 км² образовано в 1952 году. Используется для энергетики и ирригации.

Ранее Кенгирское водохранилище принадлежало корпорации "Казахмыс", теперь его вернули государству.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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