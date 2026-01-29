#Казахстан в сравнении
Право

В Казахстане расширили перечень строящихся гидротехнических сооружений

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 12:37 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 24 января 2026 года внесены дополнения в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечне пункт "Гидротехнические сооружения, планируемые к строительству или находящиеся в процессе строительства" дополнен подпунктами следующего содержания:

  • малая гидроэлектростанция "Алтай" на реке Малая Ульба в Восточно-Казахстанской области;
  • каскад гидроэлектростанций на реке Тентек в Алакольском районе области Жетісу;
  • каскад гидроэлектростанций на реке Коксу в области Жетісу;
  • плотина на реке Лепси в Саркандском районе области Жетісу;
  • каскад малых гидроэлектростанций на реке Калжыр в Восточно-Казахстанской области.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
