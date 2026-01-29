В Казахстане расширили перечень строящихся гидротехнических сооружений
Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 24 января 2026 года внесены дополнения в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечне пункт "Гидротехнические сооружения, планируемые к строительству или находящиеся в процессе строительства" дополнен подпунктами следующего содержания:
- малая гидроэлектростанция "Алтай" на реке Малая Ульба в Восточно-Казахстанской области;
- каскад гидроэлектростанций на реке Тентек в Алакольском районе области Жетісу;
- каскад гидроэлектростанций на реке Коксу в области Жетісу;
- плотина на реке Лепси в Саркандском районе области Жетісу;
- каскад малых гидроэлектростанций на реке Калжыр в Восточно-Казахстанской области.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript