Право

Основные принципы деятельности Республики Казахстан озвучил Карин

Казахстан, Конституция, законы , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 17:02 Фото: Telegram/consud.kz
Государственный советник Казахстана Ерлан Карин на пятом заседании Комиссии по Конституционной реформе 30 января 2026 года остановился на значении отдельных статей, которые подверглись изменениям в Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Карин отметил, что предлагаемые в Конституцию поправки не разрабатывались в эти дни в стенах Конституционного суда. Это, по его словам, результат обсуждения предложений, которые поступали последние полгода от казахстанцев, экспертов, общественных деятелей и организаций.

"Граждане через платформу eOtinish и eGov направляли предложения не только относительно парламентской реформы, но и в целом по содержанию и конструкции Конституции", – пояснил он.

В своем выступлении он привел примеры, как расширились или были уточнены некоторые статьи Основного закона.

"В редакции раздела I, статьи 3 указано, что "основные принципы деятельности Республики Казахстан: защита суверенитета и независимости; соблюдение прав и свобод человека; обеспечение верховенства закона и порядка; укрепление общенационального единства; повышение благосостояния народа; формирование идеи ответственного и созидательного патриотизма; развитие общественного диалога; закрепление ценностей труда, прогресса и образования; формирование высокой экологической культуры; сохранение историко-культурного наследия; поддержка национальной культуры". Как вы видите, охват и масштаб статьи значительно расширились. Это совершенно новая статья. В целом, эта норма гармонирует с новой Преамбулой, поэтому ее можно назвать важной нормой наряду с Преамбулой в новой редакции Конституции", – отметил Карин.

Госсоветник подчеркнул, что ключевой является защита суверенитета и независимости.

Сегодня, 30 января, на заседании Конституционной комиссии представили первый проект новой Конституции Казахстана.

