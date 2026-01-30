Основные принципы деятельности Республики Казахстан озвучил Карин

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин на пятом заседании Комиссии по Конституционной реформе 30 января 2026 года остановился на значении отдельных статей, которые подверглись изменениям в Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Карин отметил, что предлагаемые в Конституцию поправки не разрабатывались в эти дни в стенах Конституционного суда. Это, по его словам, результат обсуждения предложений, которые поступали последние полгода от казахстанцев, экспертов, общественных деятелей и организаций.

"Граждане через платформу eOtinish и eGov направляли предложения не только относительно парламентской реформы, но и в целом по содержанию и конструкции Конституции", – пояснил он.

В своем выступлении он привел примеры, как расширились или были уточнены некоторые статьи Основного закона.

"В редакции раздела I, статьи 3 указано, что "основные принципы деятельности Республики Казахстан: защита суверенитета и независимости; соблюдение прав и свобод человека; обеспечение верховенства закона и порядка; укрепление общенационального единства; повышение благосостояния народа; формирование идеи ответственного и созидательного патриотизма; развитие общественного диалога; закрепление ценностей труда, прогресса и образования; формирование высокой экологической культуры; сохранение историко-культурного наследия; поддержка национальной культуры". Как вы видите, охват и масштаб статьи значительно расширились. Это совершенно новая статья. В целом, эта норма гармонирует с новой Преамбулой, поэтому ее можно назвать важной нормой наряду с Преамбулой в новой редакции Конституции", – отметил Карин.

Госсоветник подчеркнул, что ключевой является защита суверенитета и независимости.

Сегодня, 30 января, на заседании Конституционной комиссии представили первый проект новой Конституции Казахстана.