Профстандарт для коучей приняли в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 22 декабря 2025 года утвердила Профессиональный стандарт "Коучинговая деятельность (коуч)", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт применяется при оценке и признании профессиональной квалификации коучей, разработке стандартов качества услуг и развитии человеческого капитала в различных сферах – бизнесе, образовании, здравоохранении, социальной сфере, государственном управлении и личностном развитии.

Документ определяет требования к специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность в области коучинга, включая индивидуальную, групповую или командную и организационную работу.

Цель стандарта – обеспечить качество и безопасность коучинговых услуг, укрепить доверие общества к профессии и создать основу для формирования программ обучения и сертификаций коучей в РК.

Стандарт предназначен для:

организаций, предоставляющих услуги коучинга;

организаций, готовящих (обучающих/реализующих программы подготовки и повышения квалификации) коучей;

ассоциаций и профессиональных объединений коучей;

работодателей и организаций, использующих коучинг в своей деятельности;

клиентов и заказчиков коучинговых услуг;

органов, отвечающих за сертификацию, аккредитацию и признание квалификаций.

"Коучинг представляет собой профессиональное партнерство, направленное на развитие мышления, осознанности и потенциала клиента, содействие достижению личных и профессиональных целей", – говорится в тексте.

Деятельность коуча базируется на этических принципах, компетенциях и стандартах качества, признанных в международном сообществе профессиональными ассоциациями/федерациями коучинга.

Стандарт устанавливает:

требования к квалификации и уровням профессиональной подготовки коучей;

обязательные компетенции, знания и умения;

требования к этическому поведению и профессиональной ответственности;

критерии для оценки квалификации и признания неформального образования.

Указывается, что коучинговая деятельность строится на принципах уважения, партнерства, профессиональной ответственности и этического поведения.

Коучинговые услуги оказываются на добровольной основе, в безопасной и конфиденциальной среде.

Профессиональная деятельность коуча основывается на международных компетенциях и включает обязательное развитие профессиональных и личностных качеств.

Коуч обязан соблюдать границы профессии, отличая коучинг от консультирования, психотерапии, наставничества и других смежных видов деятельности.

Коуч несет личную ответственность за соблюдение Кодекса этики коуча профессиональной ассоциации/федерации и за предоставление услуг в соответствии с принципами честности, равноправия и недискриминации.

Стандарт учитывает возможность признания неформального образования, подтвержденного документально или через портфолио профессиональных достижений.

Для поддержания квалификации коуч должен проходить непрерывное профессиональное развитие – не менее 40 часов коучингового специализированного обучения каждые три года.

Ассоциации и профессиональные объединения коучей обеспечивают систему этического надзора и рассмотрения обращений клиентов.

Квалификация коуча подтверждается через сертификацию и регулярное повышение уровня мастерства (супервизия, менторинг, обучение, членство в профессиональных сообществах).

Документом определено понятие профессиональная уровневая сертификация – официальное подтверждение квалификации коуча на основе международных стандартов от профессиональных международных ассоциаций или федераций коучей, которые могут быть зачтены на уровне настоящего стандарта:

первый уровень сертификации – демонстрация компетенций коуча в результате обучения коучингу не менее 50 академических часов по аккредитованной программе в международной коучинговой ассоциации или федерации, подтвержденной коучинговой практики после завершения обучения не менее 50 часов ;

– демонстрация компетенций коуча в результате обучения коучингу не менее по аккредитованной программе в международной коучинговой ассоциации или федерации, подтвержденной коучинговой практики после завершения обучения не менее ; второй уровень сертификации – демонстрация устойчивого владения коучинговыми навыками и зрелой этической позиции в результате обучения коучингу не менее 100 часов по аккредитованной программе в международной коучинговой ассоциации или федерации, подтвержденной коучинговой практики не менее 100 часов после завершения обучения, сдачи международного экзамена;

– демонстрация устойчивого владения коучинговыми навыками и зрелой этической позиции в результате обучения коучингу не менее по аккредитованной программе в международной коучинговой ассоциации или федерации, подтвержденной коучинговой практики не менее после завершения обучения, сдачи международного экзамена; третий уровень сертификации – демонстрация глубины, осознанности и внутренней устойчивости коуча в результате обучения коучингу не менее 120 часов по аккредитованной программе в международной коучинговой ассоциации или федерации, подтвержденной коучинговой практики не менее 500 часов после завершения обучения, сдачи международного экзамена;

– демонстрация глубины, осознанности и внутренней устойчивости коуча в результате обучения коучингу не менее по аккредитованной программе в международной коучинговой ассоциации или федерации, подтвержденной коучинговой практики не менее после завершения обучения, сдачи международного экзамена; уровень сертификации "Командный коучинг" – демонстрация устойчивого владения коучинговыми навыками работы с командами и зрелой этической позиции в результате обучения командному коучингу не менее 60 часов дополнительно к коучинговому образованию, подтвержденной коучинговой практики после завершения обучения не менее пяти успешных кейсов, сдачи международного экзамена на уровень "Командный коучинг".

Профстандарт содержит следующий перечень карточек профессий:

Бизнес-коуч (Executive / Business Coach) – 6 уровень ОРК.

Карьерный коуч (Career Coach) – 6 уровень ОРК.

Лайф-коуч (Life Coach) – 6 уровень ОРК.

Командный коуч (Team Coach) – 6 уровень ОРК.

Коуч по лидерству (Leadership Coach) – 7 уровень ОРК.

Коуч по здоровью и благополучию (Health & Wellness Coach) – 6 уровень ОРК.

Коуч в спортивной подготовке (Sport Coach) – 6 уровень ОРК.

Коуч для предпринимателей (Entrepreneur Coach) – 6 уровень ОРК.

Коуч в образовании (Education Coach) – 6 уровень ОРК.

Приказ вводится в действие с 14 февраля 2026 года.