#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Право

Профстандарт для коучей приняли в Казахстане

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 12:04 Фото: pexels
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 22 декабря 2025 года утвердила Профессиональный стандарт "Коучинговая деятельность (коуч)", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт применяется при оценке и признании профессиональной квалификации коучей, разработке стандартов качества услуг и развитии человеческого капитала в различных сферах – бизнесе, образовании, здравоохранении, социальной сфере, государственном управлении и личностном развитии.

Документ определяет требования к специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность в области коучинга, включая индивидуальную, групповую или командную и организационную работу.

Цель стандарта – обеспечить качество и безопасность коучинговых услуг, укрепить доверие общества к профессии и создать основу для формирования программ обучения и сертификаций коучей в РК.

Стандарт предназначен для:

  • организаций, предоставляющих услуги коучинга;
  • организаций, готовящих (обучающих/реализующих программы подготовки и повышения квалификации) коучей;
  • ассоциаций и профессиональных объединений коучей;
  • работодателей и организаций, использующих коучинг в своей деятельности;
  • клиентов и заказчиков коучинговых услуг;
  • органов, отвечающих за сертификацию, аккредитацию и признание квалификаций.
"Коучинг представляет собой профессиональное партнерство, направленное на развитие мышления, осознанности и потенциала клиента, содействие достижению личных и профессиональных целей", – говорится в тексте.

Деятельность коуча базируется на этических принципах, компетенциях и стандартах качества, признанных в международном сообществе профессиональными ассоциациями/федерациями коучинга.

Стандарт устанавливает:

  • требования к квалификации и уровням профессиональной подготовки коучей;
  • обязательные компетенции, знания и умения;
  • требования к этическому поведению и профессиональной ответственности;
  • критерии для оценки квалификации и признания неформального образования.

Указывается, что коучинговая деятельность строится на принципах уважения, партнерства, профессиональной ответственности и этического поведения.

Коучинговые услуги оказываются на добровольной основе, в безопасной и конфиденциальной среде.

Профессиональная деятельность коуча основывается на международных компетенциях и включает обязательное развитие профессиональных и личностных качеств.

Коуч обязан соблюдать границы профессии, отличая коучинг от консультирования, психотерапии, наставничества и других смежных видов деятельности.

Коуч несет личную ответственность за соблюдение Кодекса этики коуча профессиональной ассоциации/федерации и за предоставление услуг в соответствии с принципами честности, равноправия и недискриминации.

Стандарт учитывает возможность признания неформального образования, подтвержденного документально или через портфолио профессиональных достижений.

Для поддержания квалификации коуч должен проходить непрерывное профессиональное развитие – не менее 40 часов коучингового специализированного обучения каждые три года.

Ассоциации и профессиональные объединения коучей обеспечивают систему этического надзора и рассмотрения обращений клиентов.

Квалификация коуча подтверждается через сертификацию и регулярное повышение уровня мастерства (супервизия, менторинг, обучение, членство в профессиональных сообществах).

Документом определено понятие профессиональная уровневая сертификация – официальное подтверждение квалификации коуча на основе международных стандартов от профессиональных международных ассоциаций или федераций коучей, которые могут быть зачтены на уровне настоящего стандарта:

  • первый уровень сертификации – демонстрация компетенций коуча в результате обучения коучингу не менее 50 академических часов по аккредитованной программе в международной коучинговой ассоциации или федерации, подтвержденной коучинговой практики после завершения обучения не менее 50 часов;
  • второй уровень сертификации – демонстрация устойчивого владения коучинговыми навыками и зрелой этической позиции в результате обучения коучингу не менее 100 часов по аккредитованной программе в международной коучинговой ассоциации или федерации, подтвержденной коучинговой практики не менее 100 часов после завершения обучения, сдачи международного экзамена;
  • третий уровень сертификации – демонстрация глубины, осознанности и внутренней устойчивости коуча в результате обучения коучингу не менее 120 часов по аккредитованной программе в международной коучинговой ассоциации или федерации, подтвержденной коучинговой практики не менее 500 часов после завершения обучения, сдачи международного экзамена;
  • уровень сертификации "Командный коучинг" – демонстрация устойчивого владения коучинговыми навыками работы с командами и зрелой этической позиции в результате обучения командному коучингу не менее 60 часов дополнительно к коучинговому образованию, подтвержденной коучинговой практики после завершения обучения не менее пяти успешных кейсов, сдачи международного экзамена на уровень "Командный коучинг".

Профстандарт содержит следующий перечень карточек профессий:

  • Бизнес-коуч (Executive / Business Coach) – 6 уровень ОРК.
  • Карьерный коуч (Career Coach) – 6 уровень ОРК.
  • Лайф-коуч (Life Coach) – 6 уровень ОРК.
  • Командный коуч (Team Coach) – 6 уровень ОРК.
  • Коуч по лидерству (Leadership Coach) – 7 уровень ОРК.
  • Коуч по здоровью и благополучию (Health & Wellness Coach) – 6 уровень ОРК.
  • Коуч в спортивной подготовке (Sport Coach) – 6 уровень ОРК.
  • Коуч для предпринимателей (Entrepreneur Coach) – 6 уровень ОРК.
  • Коуч в образовании (Education Coach) – 6 уровень ОРК.

Приказ вводится в действие с 14 февраля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Аттестация патентных поверенных: внесены изменения
14:34, Сегодня
Аттестация патентных поверенных: внесены изменения
Профстандарт по организации выплаты пенсий и пособий утвердили в Казахстане
09:28, 08 ноября 2024
Профстандарт по организации выплаты пенсий и пособий утвердили в Казахстане
Профстандарт по безопасности и охране труда утвердили в Казахстане
09:43, 31 декабря 2024
Профстандарт по безопасности и охране труда утвердили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
19:33, Сегодня
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
19:11, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
18:37, Сегодня
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
18:21, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: